Este hallazgo de un mundo bajo el hielo de la Antártida redefine la comprensión de la geografía del continente austral y que hasta ahora había permanecido completamente oculto al ser humano. | National Geographic

Recientes investigaciones, según National Geographic, revelaron que la vasta capa de hielo que cubre la Antártida no es un desierto estático, sino un paisaje activo bajo su superficie. Datos satelitales y mediciones detalladas han permitido identificar una extensa red de montañas, valles, ríos y lagos subglaciales enterrados bajo kilómetros de hielo, un hallazgo que redefine la comprensión de la geografía del continente austral y que hasta ahora había permanecido completamente oculto al ser humano.

La Agencia Espacial Europea, mediante el análisis de más de una década de datos del satélite CryoSat, detectó 85 nuevos lagos subglaciales activos, elevando el total de cuerpos de agua conocidos a más de 230. Estos lagos, junto con canales y sistemas de drenaje interconectados, muestran que el hielo antártico no solo es dinámico, sino que se comporta como un sistema hidrológico complejo bajo su superficie.

Impacto de estos elementos en el deshielo y el nivel del mar

Los ríos y lagos subglaciales influyen directamente en la estabilidad de los glaciares porque el agua líquida en su base actúa como lubricante, facilitando que las enormes masas de hielo se deslicen más rápidamente hacia el océano. Este fenómeno puede acelerar el derretimiento de los glaciares, aumentando su contribución al aumento del nivel del mar con respecto a predicciones que no consideran esta hidrología interna.

Además, estudios científicos modelados sugieren que la incorporación de agua subglacial en proyecciones de deshielo puede amplificar la descarga de hielo hacia el océano, aumentando la contribución antártica al nivel del mar en comparación con los modelos tradicionales que no incluyen estos procesos físicos.

La situación del glaciar Totten

Entre los glaciares antárticos, el Totten —ubicado en la Antártida Oriental— ha atraído particular atención debido a su inmenso potencial de elevar el nivel del mar. Investigaciones publicadas indican que este glaciar contiene suficiente hielo como para elevar el nivel del mar global hasta 3,5 metros si se perdiera completamente, algo que dependerá de su respuesta al calentamiento y a los procesos subglaciales.

Un análisis detallado mostró que, al considerar la hidrología subglacial, la pérdida de hielo del glaciar Totten podría ser hasta un 30% mayor para 2100, en comparación con las proyecciones que no incorporan estos efectos. Este aumento responde a la interacción entre el agua y el hielo, que puede acelerar el flujo y deslizamiento de la masa helada hacia el océano.

Importancia de estos descubrimientos científicos

Los mapas y modelos que revelan la topografía subglacial antártica —incluyendo lagos, ríos y valles ocultos— permiten a los científicos comprender con mayor precisión cómo se comporta la capa de hielo ante el calentamiento global. Esta información es fundamental para mejorar las proyecciones climáticas y anticipar con mayor exactitud el impacto del cambio climático en el aumento del nivel del mar.

Además, el conocimiento de la hidrología subterránea antártica permite identificar zonas potencialmente inestables y puntos de vulnerabilidad que podrían desencadenar una pérdida acelerada de hielo. Esto ayuda a ajustar los modelos de predicción y a desarrollar estrategias de adaptación para comunidades costeras que enfrentarán los efectos del aumento del nivel del mar en las próximas décadas.