HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     
Ciencia

Un mundo oculto bajo el glaciar de la Antártida: científicos descubren lagos, montañas y ríos escondidos nunca antes vistos

La Agencia Espacial Europea detectó 85 nuevos lagos subglaciales, sumando más de 230 cuerpos de agua que influyen en la dinámica del hielo y su contribución al aumento del nivel del mar.

Este hallazgo de un mundo bajo el hielo de la Antártida redefine la comprensión de la geografía del continente austral y que hasta ahora había permanecido completamente oculto al ser humano.
Este hallazgo de un mundo bajo el hielo de la Antártida redefine la comprensión de la geografía del continente austral y que hasta ahora había permanecido completamente oculto al ser humano. | National Geographic

Recientes investigaciones, según National Geographic, revelaron que la vasta capa de hielo que cubre la Antártida no es un desierto estático, sino un paisaje activo bajo su superficie. Datos satelitales y mediciones detalladas han permitido identificar una extensa red de montañas, valles, ríos y lagos subglaciales enterrados bajo kilómetros de hielo, un hallazgo que redefine la comprensión de la geografía del continente austral y que hasta ahora había permanecido completamente oculto al ser humano.

La Agencia Espacial Europea, mediante el análisis de más de una década de datos del satélite CryoSat, detectó 85 nuevos lagos subglaciales activos, elevando el total de cuerpos de agua conocidos a más de 230. Estos lagos, junto con canales y sistemas de drenaje interconectados, muestran que el hielo antártico no solo es dinámico, sino que se comporta como un sistema hidrológico complejo bajo su superficie.

PUEDES VER: La Tierra se agrieta bajo el hielo de la Antártida con terremotos submarinos que están cambiando la vida en la superficie

lr.pe

Impacto de estos elementos en el deshielo y el nivel del mar

Los ríos y lagos subglaciales influyen directamente en la estabilidad de los glaciares porque el agua líquida en su base actúa como lubricante, facilitando que las enormes masas de hielo se deslicen más rápidamente hacia el océano. Este fenómeno puede acelerar el derretimiento de los glaciares, aumentando su contribución al aumento del nivel del mar con respecto a predicciones que no consideran esta hidrología interna.

Además, estudios científicos modelados sugieren que la incorporación de agua subglacial en proyecciones de deshielo puede amplificar la descarga de hielo hacia el océano, aumentando la contribución antártica al nivel del mar en comparación con los modelos tradicionales que no incluyen estos procesos físicos.

PUEDES VER: El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

lr.pe

La situación del glaciar Totten

Entre los glaciares antárticos, el Totten —ubicado en la Antártida Oriental— ha atraído particular atención debido a su inmenso potencial de elevar el nivel del mar. Investigaciones publicadas indican que este glaciar contiene suficiente hielo como para elevar el nivel del mar global hasta 3,5 metros si se perdiera completamente, algo que dependerá de su respuesta al calentamiento y a los procesos subglaciales.

Un análisis detallado mostró que, al considerar la hidrología subglacial, la pérdida de hielo del glaciar Totten podría ser hasta un 30% mayor para 2100, en comparación con las proyecciones que no incorporan estos efectos. Este aumento responde a la interacción entre el agua y el hielo, que puede acelerar el flujo y deslizamiento de la masa helada hacia el océano.

PUEDES VER: Una criatura gigante y única habita en las profundidades del océano: sus brazos superan los 10 metros de largo

lr.pe

Importancia de estos descubrimientos científicos

Los mapas y modelos que revelan la topografía subglacial antártica —incluyendo lagos, ríos y valles ocultos— permiten a los científicos comprender con mayor precisión cómo se comporta la capa de hielo ante el calentamiento global. Esta información es fundamental para mejorar las proyecciones climáticas y anticipar con mayor exactitud el impacto del cambio climático en el aumento del nivel del mar.

Además, el conocimiento de la hidrología subterránea antártica permite identificar zonas potencialmente inestables y puntos de vulnerabilidad que podrían desencadenar una pérdida acelerada de hielo. Esto ayuda a ajustar los modelos de predicción y a desarrollar estrategias de adaptación para comunidades costeras que enfrentarán los efectos del aumento del nivel del mar en las próximas décadas.

Notas relacionadas
Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

LEER MÁS
La Tierra se agrieta bajo el hielo de la Antártida con terremotos submarinos que están cambiando la vida en la superficie

La Tierra se agrieta bajo el hielo de la Antártida con terremotos submarinos que están cambiando la vida en la superficie

LEER MÁS
Mujeres peruanas ganan el podio global en concurso de la NASA con proyección del dios Inti: ''No hay que pedir permiso para soñar''

Mujeres peruanas ganan el podio global en concurso de la NASA con proyección del dios Inti: ''No hay que pedir permiso para soñar''

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

LEER MÁS
El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

LEER MÁS
Una criatura gigante y única habita en las profundidades del océano: sus brazos superan los 10 metros de largo

Una criatura gigante y única habita en las profundidades del océano: sus brazos superan los 10 metros de largo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Ciencia

Esta es la ave más peligrosa del planeta y su rol es clave para cuidar los bosques tropicales

El homo erectus no fue la primera especie en abandonar África: unos fósiles replantean la historia humana

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025