Científicos descubren un paisaje oculto de 30 millones de años bajo una espesa capa de hielo en la Antártida

Científicos descubren un paisaje fluvial de más de 30 millones de años bajo el hielo de la Antártida Oriental. | Foto: Wired

Un equipo internacional de científicos descubrió un antiguo paisaje fluvial de más de 30 millones de años preservado bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental, uno de los hallazgos más sorprendentes sobre la historia geológica del continente helado. El estudio llamado An ancient river landscape preserved beneath the East Antarctic Ice Sheet y publicado en Nature Communications revela que ríos formaron valles y montañas mucho antes de que el hielo cubriera de forma permanente la región.

El hallazgo demuestra que amplias zonas del este antártico permanecieron prácticamente intactas durante millones de años, a pesar de los ciclos de expansión y contracción del hielo. Para los investigadores, esta “cápsula del tiempo” ofrece nuevas claves sobre la evolución del clima terrestre y el comportamiento de las grandes capas de hielo frente al calentamiento global.

Un paisaje fluvial intacto bajo kilómetros de hielo

Los científicos identificaron una extensa red de valles y crestas talladas originalmente por ríos, hoy enterradas bajo el East Antarctic Ice Sheet (EAIS). Estas formaciones se desarrollaron antes de la glaciación continental, hace unos 34 millones de años, y luego fueron modificadas parcialmente por glaciares locales antes de quedar selladas por una capa de hielo frío y estable.

El análisis se basó en datos geofísicos obtenidos mediante radar aéreo, que permitieron “ver” el relieve bajo el hielo. Los investigadores detectaron tres grandes bloques de terreno coherentes entre sí, separados por profundos valles glaciares, lo que sugiere que el paisaje original se extendía por más de 32.000 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la de países enteros.

Qué revela el hallazgo sobre el clima y el futuro del hielo

La preservación casi intacta del paisaje indica que, durante millones de años, el hielo que lo cubrió fue mayormente frío y no erosivo, lo que implica transiciones rápidas entre periodos de hielo reducido y expansión continental. Según el estudio, estas condiciones habrían impedido una erosión significativa incluso durante etapas más cálidas del pasado.

Para los científicos, el descubrimiento tiene implicancias directas para el presente. Si las temperaturas globales continúan aumentando y se alcanzan niveles similares a los de hace entre 34 y 14 millones de años, partes del hielo antártico podrían volver a retroceder. Comprender cómo reaccionó el EAIS en el pasado ayuda a estimar cuán vulnerable podría ser frente al cambio climático actual y cuánto podría contribuir al aumento del nivel del mar en el futuro.