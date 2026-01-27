HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 'EL MONSTRUO' llega mañana a Perú: así será su extradición | #TLR

Ciencia

Científicos descubren un paisaje oculto de 30 millones de años bajo una espesa capa de hielo en la Antártida

Este hallazgo ofrece nuevas perspectivas sobre el clima terrestre y la estabilidad del hielo, cruciales para predecir el impacto del cambio climático en el nivel del mar.

Científicos descubren un paisaje fluvial de más de 30 millones de años bajo el hielo de la Antártida Oriental.
Científicos descubren un paisaje fluvial de más de 30 millones de años bajo el hielo de la Antártida Oriental. | Foto: Wired

Un equipo internacional de científicos descubrió un antiguo paisaje fluvial de más de 30 millones de años preservado bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental, uno de los hallazgos más sorprendentes sobre la historia geológica del continente helado. El estudio llamado An ancient river landscape preserved beneath the East Antarctic Ice Sheet y publicado en Nature Communications revela que ríos formaron valles y montañas mucho antes de que el hielo cubriera de forma permanente la región.

El hallazgo demuestra que amplias zonas del este antártico permanecieron prácticamente intactas durante millones de años, a pesar de los ciclos de expansión y contracción del hielo. Para los investigadores, esta “cápsula del tiempo” ofrece nuevas claves sobre la evolución del clima terrestre y el comportamiento de las grandes capas de hielo frente al calentamiento global.

PUEDES VER: La Antártida tiene desierto y es el lugar más seco del mundo: no llueve hace 2 millones de años

lr.pe

Un paisaje fluvial intacto bajo kilómetros de hielo

Los científicos identificaron una extensa red de valles y crestas talladas originalmente por ríos, hoy enterradas bajo el East Antarctic Ice Sheet (EAIS). Estas formaciones se desarrollaron antes de la glaciación continental, hace unos 34 millones de años, y luego fueron modificadas parcialmente por glaciares locales antes de quedar selladas por una capa de hielo frío y estable.

El análisis se basó en datos geofísicos obtenidos mediante radar aéreo, que permitieron “ver” el relieve bajo el hielo. Los investigadores detectaron tres grandes bloques de terreno coherentes entre sí, separados por profundos valles glaciares, lo que sugiere que el paisaje original se extendía por más de 32.000 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la de países enteros.

PUEDES VER: Científicos alertan que la Antártida se derrite a un ritmo acelerado y pone en riesgo el nivel del mar

lr.pe

Qué revela el hallazgo sobre el clima y el futuro del hielo

La preservación casi intacta del paisaje indica que, durante millones de años, el hielo que lo cubrió fue mayormente frío y no erosivo, lo que implica transiciones rápidas entre periodos de hielo reducido y expansión continental. Según el estudio, estas condiciones habrían impedido una erosión significativa incluso durante etapas más cálidas del pasado.

Para los científicos, el descubrimiento tiene implicancias directas para el presente. Si las temperaturas globales continúan aumentando y se alcanzan niveles similares a los de hace entre 34 y 14 millones de años, partes del hielo antártico podrían volver a retroceder. Comprender cómo reaccionó el EAIS en el pasado ayuda a estimar cuán vulnerable podría ser frente al cambio climático actual y cuánto podría contribuir al aumento del nivel del mar en el futuro.

Notas relacionadas
No es por la vejez: las canas son un método de defensa de nuestro cuerpo para evitar el cáncer, según estudio

No es por la vejez: las canas son un método de defensa de nuestro cuerpo para evitar el cáncer, según estudio

LEER MÁS
Este utensilio cotidiano de limpieza en la cocina libera millones de microplásticos en cada uso, según estudio

Este utensilio cotidiano de limpieza en la cocina libera millones de microplásticos en cada uso, según estudio

LEER MÁS
Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

LEER MÁS
No llegó con los viajes de Cristóbal Colón: descubren evidencia de que la sífilis tendría sus orígenes en América

No llegó con los viajes de Cristóbal Colón: descubren evidencia de que la sífilis tendría sus orígenes en América

LEER MÁS
Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

LEER MÁS
Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

LEER MÁS
Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Ciencia

Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

Investigadores surcoreanos diseñan un evaporador solar que convierte el agua de mar en agua potable sin electricidad

Suficiente para abastecer una gran ciudad durante 8 siglos: descubren un depósito de agua dulce bajo el océano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025