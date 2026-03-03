Eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026: ¿a qué hora, qué países y dónde ver la 'luna de sangre' en vivo?
Este espectáculo astronómico ocurrirá en franjas nocturnas o durante el amanecer, según la ubicación geográfica del observador.
El martes 3 de marzo de 2026, la Luna cruzará la umbra terrestre en un eclipse lunar total que tornará el disco de tonos rojizos. La NASA confirma que la totalidad del evento astronómico destaca por su visibilidad en el hemisferio del Pacífico. Esta fase culminante ocurrirá en franjas nocturnas o durante el amanecer según la ubicación geográfica del observador.
El fenómeno posee un alcance intercontinental con protagonismo en Asia oriental y Australia al anochecer. Mientras el Pacífico disfruta la exhibición durante la noche, Norte y Centroamérica percibirán el despliegue al alba; por el contrario, Europa y África carecen de acceso al mapa de visibilidad. La amplitud del corredor de observación asegura que este espectáculo natural sea un hito global en las regiones mencionadas.
¿A qué hora se verá el eclipse lunar del 3 de marzo?
La referencia más usada para coordinar la observación global es el tiempo universal (UTC): el “tramo rojo” se concentra en una ventana de 58 minutos alrededor del mediodía UTC, con el punto máximo cerca de la mitad del intervalo.
- Inicio penumbral: 08:44:25 UTC
- Inicio parcial: 09:50:07 UTC
- Comienzo de la totalidad: 11:04:34 UTC
- Máximo del eclipse: 11:33:46
- Fin de la totalidad: 12:02:49
¿En qué continentes se podrá ver la 'luna de sangre'?
La cobertura incluye todos los lugares menos en África y Europa, según la guía oficial de NASA.
- Norteamérica: madrugada/amanecer en amplias zonas
- Centroamérica: visible con el satélite cerca del ocaso matinal
- Sudamérica: principalmente el extremo occidental y/o fases parciales en buena parte
- Asia oriental: en horario vespertino/nocturno
- Oceanía (Australia y Nueva Zelanda): visible en la noche local
- Islas del Pacífico: tramo completo durante la noche
¿Dónde verlo en vivo?
La plataforma timeanddate.com dispone de una cobertura integral del eclipse total entre el 2 y 3 de marzo, con herramientas de seguimiento preciso y mapas interactivos. Según el portal, el servicio garantiza un monitoreo "minuto a minuto" del fenómeno astronómico mediante animaciones de alta calidad y datos en tiempo real bajo distintos husos horarios.
Por otro lado, el Observatorio Griffith organiza un evento digital desde California durante la madrugada del martes, mientras el Virtual Telescope Project, dirigido por Gianluca Masi, coordina una señal global con múltiples puntos de observación. Quienes busquen un compendio de alternativas gratuitas pueden acudir a Space.com, sitio que centraliza diversos vínculos de difusión y análisis especializado. Estos canales aseguran el acceso gratuito a la experiencia visual para toda la audiencia internacional interesada.
Horarios para ver el eclipse lunar en Perú
Aquí, la observación estará condicionada por el amanecer: la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) advirtió que el país verá el eclipse de forma parcial mientras la Luna desciende hacia el horizonte oeste, por lo que la ventana útil dependerá del lugar y la nubosidad.
- Penumbral (inicio): 03.44 a. m.
- Parcial (inicio): 04.50 a. m.
- Totalidad (inicio): 06.04 a. m.
- Totalidad (fin): 07.03 a. m.
- Penumbral (cierre): 09.23 a. m.