Ciencia

Asi es el pez de río más grande del planeta: pesa 300 kg, mide casi 4 metros, según record Guinness

El hallazgo se registró en África, dentro del proyecto “Maravillas del Mekong” que estudia la biodiversidad de la región.

Científicos aseguran que ejemplares gigantes como esta raya son raros y extraordinarios. Foto: Record Guinness
Los ríos del mundo esconden especies extraordinarias que rara vez se dejan observar. Entre estas maravillas naturales, investigadores han identificado un ejemplar que supera cualquier registro previo de agua dulce.

En Camboya, un equipo de científicos documentó una raya gigante que alcanza casi cuatro metros de longitud y un grandioso peso, convirtiéndose oficialmente en el pez de río más grande del planeta según el récord Guinness.

PUEDES VER: Sorpresa en la comunidad científica: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

lr.pe

¿Cuáles son las características de la raya gigante de agua dulce?

La raya gigante de agua dulce (Urogymnus polylepis) mide 3,98 metros de largo, incluyendo la cola, y su disco alcanza 2,2 metros de ancho, lo que le da un porte majestuoso y casi intimidante. Su peso de 300 kilogramos supera al del bagre gigante del Mekong (Pangasianodon gigas), especie conocida por alcanzar hasta 3 metros y 293 kilogramos.

El cuerpo de la raya es aplanado, casi como una alfombra de río, con ojos pequeños y boca ubicada debajo de la cabeza, adaptada para alimentarse del fondo fangoso. A pesar de su tamaño imponente, se mueve con precisión en el agua, deslizándose de manera silenciosa.

PUEDES VER: Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

lr.pe

¿Qué es el proyecto “Maravillas del Mekong” y cómo permitió documentar al pez?

El hallazgo forma parte del proyecto internacional “Maravillas del Mekong”, que une a científicos de Camboya y Estados Unidos con el objetivo de estudiar la biodiversidad del río Mekong, uno de los más emblemáticos del planeta.

La raya fue capturada mediante redes de monitoreo diseñadas para proteger la especie y permitir su estudio. Esta metodología permitió tomar medidas precisas de longitud y peso sin causar daño al ejemplar, garantizando la conservación del individuo y del ecosistema donde habita.

Meses antes, el equipo había documentado un ejemplar de 180 kilogramos en la misma zona, mostrando que estos tramos del río albergan peces de tamaño excepcional. La iniciativa busca registrar la fauna acuática y aportar datos confiables sobre la biodiversidad del Mekong.

