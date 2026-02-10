Una falla técnica en un motor del Fokker 50 provocó el accidente, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Somalia. | Composición LR/Aviación Mundial

Una falla técnica en un motor del Fokker 50 provocó el accidente, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Somalia. | Composición LR/Aviación Mundial

Un avión Fokker 50 de la aerolínea StarSky Aviation con 55 personas realizó un aterrizaje de emergencia este 10 de febrero de 2026 tras despegar del Aeropuerto Internacional Aden Adde en Mogadiscio. Ante la imposibilidad de retornar a la pista, el piloto dirigió la aeronave hacia una playa cercana al océano Índico, donde el fuselaje quedó varado con daños visibles en un ala.

La Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) y las autoridades locales confirmaron que no hay víctimas mortales ni heridos. Los videos en redes sociales muestran la evacuación exitosa de todos hacia la costa, bajo la asistencia inmediata de los equipos de rescate. Según el reporte oficial, "todos los pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivieron al siniestro".

TE RECOMENDAMOS PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La maniobra que evitó la tragedia en Somalia

Una falla técnica en un motor del Fokker 50 provocó el accidente, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Somalia. Tras detectar el desperfecto poco después del despegue, la tripulación intentó retornar al Aeropuerto Internacional Aden Adde. Ante la gravedad de la situación, el piloto optó por un aterrizaje forzoso en una playa cercana y así impedir un impacto en zonas de mayor peligro.

La maniobra del piloto resultó fundamental para salvar vidas y recibió el reconocimiento de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM). La organización señaló que el aterrizaje de emergencia fue "bien ejecutado", lo cual facilitó la evacuación segura de todos los ocupantes sin que se registraran víctimas mortales. La profesionalidad de la tripulación y la coordinación de los equipos de rescate fueron los pilares que evitaron una tragedia mayor.

Pasajeros recibieron atención médica inmediata

La intervención estratégica de los equipos de rescate y el personal de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) y la UNSOS facilitó una evacuación ágil. Tras el traslado a zonas seguras, los afectados recibieron tratamiento por contusiones y cuadros de estrés. Según informaron las autoridades somalíes: "no se registraron heridas graves entre los sobrevivientes".

Diversas organizaciones humanitarias evalúan actualmente la entrega de asistencia adicional, con especial énfasis en el soporte psicológico para mitigar el impacto emocional del evento. Las autoridades locales coordinan esfuerzos a favor de que los damnificados accedan al apoyo necesario durante las próximas semanas. Aunque el estado de salud de la mayoría es estable, el plan de cuidados contempla un seguimiento riguroso.

El porvenir de los afectados incluye el respaldo de sus respectivos gobiernos y de la administración de Somalia. Es habitual que, en estos incidentes, las aerolíneas otorguen compensaciones y servicios de acompañamiento mientras la investigación técnica sobre las causas del hecho sigue su curso. El éxito en la preservación de la vida y la ausencia de víctimas fatales resaltan la eficacia de los protocolos de emergencia y la cooperación internacional.