HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿APP ya no apoyará a José Jerí? | Diego Pomareda en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Un avión con 55 personas a bordo se estrella en el mar minutos después de despegar y todos se salvan de milagro en Somalia

Las autoridades coordinarán la asistencia necesaria, con énfasis en soporte psicológico, en las próximas semanas mientras investigan el incidente.

Una falla técnica en un motor del Fokker 50 provocó el accidente, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Somalia.
Una falla técnica en un motor del Fokker 50 provocó el accidente, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Somalia. | Composición LR/Aviación Mundial

Un avión Fokker 50 de la aerolínea StarSky Aviation con 55 personas realizó un aterrizaje de emergencia este 10 de febrero de 2026 tras despegar del Aeropuerto Internacional Aden Adde en Mogadiscio. Ante la imposibilidad de retornar a la pista, el piloto dirigió la aeronave hacia una playa cercana al océano Índico, donde el fuselaje quedó varado con daños visibles en un ala.

La Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) y las autoridades locales confirmaron que no hay víctimas mortales ni heridos. Los videos en redes sociales muestran la evacuación exitosa de todos hacia la costa, bajo la asistencia inmediata de los equipos de rescate. Según el reporte oficial, "todos los pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivieron al siniestro".

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El único aeropuerto del mundo en un parque nacional, donde prohíben aviones antiguos y puedes ver la Vía Lactea: está en América

lr.pe

La maniobra que evitó la tragedia en Somalia

Una falla técnica en un motor del Fokker 50 provocó el accidente, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Somalia. Tras detectar el desperfecto poco después del despegue, la tripulación intentó retornar al Aeropuerto Internacional Aden Adde. Ante la gravedad de la situación, el piloto optó por un aterrizaje forzoso en una playa cercana y así impedir un impacto en zonas de mayor peligro.

La maniobra del piloto resultó fundamental para salvar vidas y recibió el reconocimiento de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM). La organización señaló que el aterrizaje de emergencia fue "bien ejecutado", lo cual facilitó la evacuación segura de todos los ocupantes sin que se registraran víctimas mortales. La profesionalidad de la tripulación y la coordinación de los equipos de rescate fueron los pilares que evitaron una tragedia mayor.

PUEDES VER: No es China: este país de Asia romperá récord histórico con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

lr.pe

Pasajeros recibieron atención médica inmediata

La intervención estratégica de los equipos de rescate y el personal de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) y la UNSOS facilitó una evacuación ágil. Tras el traslado a zonas seguras, los afectados recibieron tratamiento por contusiones y cuadros de estrés. Según informaron las autoridades somalíes: "no se registraron heridas graves entre los sobrevivientes".

Diversas organizaciones humanitarias evalúan actualmente la entrega de asistencia adicional, con especial énfasis en el soporte psicológico para mitigar el impacto emocional del evento. Las autoridades locales coordinan esfuerzos a favor de que los damnificados accedan al apoyo necesario durante las próximas semanas. Aunque el estado de salud de la mayoría es estable, el plan de cuidados contempla un seguimiento riguroso.

El porvenir de los afectados incluye el respaldo de sus respectivos gobiernos y de la administración de Somalia. Es habitual que, en estos incidentes, las aerolíneas otorguen compensaciones y servicios de acompañamiento mientras la investigación técnica sobre las causas del hecho sigue su curso. El éxito en la preservación de la vida y la ausencia de víctimas fatales resaltan la eficacia de los protocolos de emergencia y la cooperación internacional.

Notas relacionadas
Estados Unidos desafía a China y firma acuerdo con este país para impulsar un nuevo orden comercial en América Latina

Estados Unidos desafía a China y firma acuerdo con este país para impulsar un nuevo orden comercial en América Latina

LEER MÁS
No es China: este país de Asia romperá récord histórico con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

No es China: este país de Asia romperá récord histórico con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

LEER MÁS
El único aeropuerto del mundo en un parque nacional, donde prohíben aviones antiguos y puedes ver la Vía Lactea: está en América

El único aeropuerto del mundo en un parque nacional, donde prohíben aviones antiguos y puedes ver la Vía Lactea: está en América

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un avión con 55 personas a bordo se estrella en el mar minutos después de despegar y todos se salvan de milagro en Somalia

Arequipa: detienen a sujeto por presunta agresión y robo contra una joven estudiante

Sorteo de la Kábala HOY martes 10 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Mundo

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa sale de prisión y cumple arresto domiciliario en su casa en Maracaibo

FBI desmantela red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada a Nicolás Maduro con operaciones en varios países

Ataque armado en Ecuador deja cuatro muertos en zona afectada por el narcotráfico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PNP confirma requisitoria nacional contra Jorge Acurio tras condena por caso 'bolsas de cemento'

Congreso: empresarios chinos declararán mañana ante la Comisión de Fiscalización por caso Chifagate

Juan José Santiváñez desacredita a periodista tras pregunta incómoda: “No conoces los derechos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025