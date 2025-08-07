HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Ciencia

Biólogos descubren que unos tomates silvestres están evolucionando a la inversa para no dejarse comer

Tras analizar varias muestras de tomates en las Islas Galápagos, los expertos descubrieron una sustancia tóxica que 'revivió' para ahuyentar a los depredadores.

Los expertos encontraron unos tomates que han revertidos los cambios de su evolución. Foto: Lex Well
Los expertos encontraron unos tomates que han revertidos los cambios de su evolución. Foto: Lex Well

En las Islas Galápagos, los biólogos han descubierto que los tomates silvestres parecen haber retrocedido millones de años evolutivos. Estos vegetales volvieron a producir una sustancia química prehistórica que antes las hacía incomibles y les permitía sobrevivir a los depredadores. Según los investigadores, este tipo de reversión genética no es algo nuevo, pero verlo en tiempo real no es algo común.

El estudio publicado en Nature, se centró en las especies Solanum cheesmaniae y Solanumgalapagense. Los expertos de la Universidad de California y del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, analizaron 56 muestras recolectadas a lo largo del archipiélago ecuatoriano.

Tomates de las Galápagos que han vuelto a producir una sustancia tóxica. Foto: Adam Jozwiak

Tomates de las Galápagos que han vuelto a producir una sustancia tóxica. Foto: Adam Jozwiak

Los tomates buscan protegerse

Los investigadores enfocaron su estudio en los alcaloides, compuestos químicos tóxicos que las plantas utilizan para protegerse. Descubrieron que los tomates silvestres de las islas orientales producían alcaloides similares a los de los tomates domésticos en otras partes del mundo. Sin embargo, al oeste del archipiélago —más jóvenes y menos fértiles— los tomates generaban una versión más antigua y primitiva de estos compuestos.

Los investigadores estudiaron las estructuras químicas de los tomates y sus derivados. Foto: Nature

Los investigadores estudiaron las estructuras químicas de los tomates y sus derivados. Foto: Nature

Esta variante coincide con las sustancias encontradas en parientes del tomate, como la berenjena, lo cual sugiere una reversión a un estado químico ancestral. El equipo científico identificó que una enzima específica, modificada por apenas unos pocos aminoácidos, activa esta producción atávica. “No es algo que esperemos normalmente”, indicó Adam Jozwiak, bioquímico molecular de UC Riverside. “Pero aquí está, ocurriendo en tiempo real, en una isla volcánica”.

La búsqueda de un rasgo ancestral

El fenómeno observado entra en la categoría de atavismo genético: cuando una mutación reactiva un rasgo antiguo que ya no era funcional. Aunque existen precedentes —como experimentos en los que se han inducido dientes en embriones de pollo—, este caso destaca porque la reversión genética ha afectado a poblaciones completas.

Según los científicos, la presión ambiental en las regiones más áridas y jóvenes del archipiélago pudo haber desencadenado esta respuesta genética. Algunas plantas incluso han revertido múltiples genes, lo que sugiere una selección natural intensa en un entorno hostil.

Importancia del hallazgo para la química

Además de ser un fenómeno evolutivo insólito, este descubrimiento tiene aplicaciones potenciales en la ingeniería genética agrícola. Comprender cómo unos pocos cambios en la estructura de una enzima pueden modificar completamente un compuesto químico permite imaginar nuevas formas de diseñar cultivos resistentes a plagas o con propiedades beneficiosas.

“Si cambias solo algunos aminoácidos, obtienes una molécula completamente diferente”, explicó Jozwiak. "Ese conocimiento podría ayudarnos a diseñar nuevos medicamentos, mejorar la resistencia a las plagas o incluso producir productos agrícolas menos tóxicos", afirmó el experto.

Notas relacionadas
Una planta de la jungla construye ‘condominios’ para hormigas agresivas y evita que se pelean entre ellas

Una planta de la jungla construye ‘condominios’ para hormigas agresivas y evita que se pelean entre ellas

LEER MÁS
Científicos descubren un ‘superpoder’ oculto y sin explotar en los humanos que les brindaría los beneficios de la hibernación

Científicos descubren un ‘superpoder’ oculto y sin explotar en los humanos que les brindaría los beneficios de la hibernación

LEER MÁS
Científicos descubren que los pavos reales pueden 'disparar' luces láser desde las plumas de sus colas

Científicos descubren que los pavos reales pueden 'disparar' luces láser desde las plumas de sus colas

LEER MÁS
Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

LEER MÁS
Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

LEER MÁS
Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

LEER MÁS
Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Ciencia

Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

Adiós a todo lo que conocíamos: se descubrió la estructura humana más antigua del mundo y fue construida 23.000 años antes de la Gran Pirámide

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota