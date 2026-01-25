HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

No es por la vejez: las canas son un método de defensa de nuestro cuerpo para evitar el cáncer, según estudio

La investigación sugiere que las canas se producen cuando una célula decide retirarse antes que arriesgarse a convertirse en maligna.

Habría una relación entre la pérdida de pigmento de nuestro cabello y los mecanismos que pueden mantener a raya al cáncer. Foto: IStock
Habría una relación entre la pérdida de pigmento de nuestro cabello y los mecanismos que pueden mantener a raya al cáncer. Foto: IStock

El cabello canoso suele asociarse al paso del tiempo. Sin embargo, nuevas evidencias científicas apuntan a que su aparición podría estar vinculada a un proceso de defensa del organismo frente al daño genético que puede derivar en cáncer.

Un estudio publicado en octubre en la revista especializada Nature Cell Biology observó que ciertos tipos de estrés celular —como la radiación ultravioleta o la exposición a compuestos carcinógenos— activan rutas biológicas que, por un lado, favorecen la aparición de canas y, por otro, reducen la probabilidad de que células con ADN dañado se multipliquen sin control.

Los investigadores siguieron el comportamiento de las células madre responsables de producir melanina, el pigmento que da color al cabello. En experimentos con ratones, comprobaron que estas células podían tomar dos caminos opuestos ante el daño en su ADN: detener su división —lo que conduce a la pérdida de pigmento y al cabello gris— o seguir replicándose de forma descontrolada, lo que incrementa el riesgo de tumores.

Cómo funcionan las células que dan color al cabello

El crecimiento normal del cabello depende de un grupo de células madre ubicadas en el folículo piloso. Estas células, conocidas como células madre de melanocitos, se dividen de forma periódica y generan células maduras encargadas de producir melanina.

"En cada ciclo del cabello, estas células madre se dividen y producen células diferenciadas que migran hacia la base del folículo y comienzan a fabricar el pigmento que colorea el pelo", explicó Dot Bennett, bióloga celular de la Universidad City St George’s de Londres, quien no participó en el estudio.

Con el tiempo, estas células pierden capacidad de división y de producción de pigmento. El resultado es un cabello cada vez más claro hasta volverse gris o blanco.

La senescencia celular: una barrera contra el cáncer

Los científicos describen este proceso como senescencia celular: una especie de “freno biológico” que impide que las células sigan dividiéndose indefinidamente. Según Bennett, este límite natural cumple una función clave: evitar que errores genéticos acumulados a lo largo del tiempo se propaguen y deriven en enfermedades como el cáncer.

Cuando las células madre de melanocitos alcanzan ese punto crítico, dejan de dividirse. El folículo pierde entonces su fuente de pigmento y el cabello se vuelve canoso. Aunque esto suele ocurrir con la edad, el estudio sugiere que también puede activarse de forma anticipada cuando las células detectan daño en su ADN.

Qué observaron los investigadores en los experimentos con ratones

El equipo liderado por la profesora Emi Nishimura, de la Universidad de Tokio, expuso a ratones a distintos tipos de agresiones ambientales, como radiación ionizante y compuestos químicos carcinógenos, para observar cómo reaccionaban sus células madre de melanocitos.

Los resultados fueron reveladores. La radiación provocó que las células activaran rápidamente la vía de la senescencia: se diferenciaban, agotaban sus reservas y dejaban de producir pigmento. El efecto visible era la aparición prematura de canas. Pero, al mismo tiempo, este mecanismo impedía que el ADN dañado siguiera replicándose, lo que reducía la probabilidad de desarrollar tumores.

En cambio, algunos carcinógenos químicos activaron una ruta alternativa que bloqueaba la senescencia. Las células mantenían su capacidad de producir pigmento —el pelo conservaba su color—, pero esa aparente “ventaja” tenía un costo: las células con daño genético continuaban dividiéndose, lo que aumentaba el riesgo de formación de tumores.

Dos destinos opuestos ante el estrés celular

Para Nishimura, estos hallazgos cambian la forma de entender el encanecimiento. "Replantea las canas y el melanoma no como fenómenos aislados, sino como resultados divergentes de cómo las células madre responden al estrés", señaló la investigadora en un comunicado.

En otras palabras, el mismo sistema celular puede optar por una vía que prioriza la seguridad —aunque implique perder pigmento— o por otra que conserva el color del cabello, pero con mayores riesgos biológicos a largo plazo.

