China sorprende con un robot bailarín: se mueve como un humano, sin resbalar y sin perder el ritmo

China ha desarrollado un robot humanoide que llama la atención por su capacidad para ejecutar una compleja rutina de baile con una precisión sorprendente. El modelo, bautizado como Adam-U Ultra, realiza movimientos rápidos y coordinados sin perder el equilibrio, fallar un paso o desacompasarse de la música.

En un video difundido por la empresa china PNDbotics, el robot aparece interpretando una coreografía llena de giros, desplazamientos y movimientos de brazos, cintura y pies que resultan notablemente fluidos y cercanos a los de una persona. Aunque la secuencia es presentada como una versión del Charleston (un baile de jazz de la década de 1920), el estilo se asemeja más a una rutina moderna de hip-hop.

Un robot bailarín controlado por la IA

Según la compañía, esta destreza es posible gracias a que Adam-U Ultra cuenta con 41 articulaciones controladas de manera independiente, lo que le otorga un amplio rango de movimiento y le permite imitar gestos humanos complejos, incluso en actividades tan exigentes como el baile libre.

El robot Adam fue capaz de realizar la rutina de baile sin complicaciones. Foto: PNDbotics

Todos estos actuadores están coordinados por un sistema avanzado de control basado en inteligencia artificial, cuyo “cerebro” es una plataforma Nvidia Jetson Orin. Esta tecnología integra CPU y GPU para procesar en tiempo real el equilibrio, la estabilidad y la velocidad del robot mientras se mueve.

El modelo también emplea sistemas de control corporal completo y de predicción de movimiento, entrenados en entornos simulados a gran escala mediante redes neuronales, lo que le permite mejorar constantemente su balance y respuesta ante cambios inesperados.

¿Cuáles son las capacidades del robot chino?

Adam-U Ultra incorpora además un sofisticado sistema de visión-lenguaje-acción (VLA), una forma de IA encarnada que le permite interpretar el entorno, comprender instrucciones verbales y ejecutar acciones de manera directa. En la práctica, el robot puede recibir órdenes habladas y adaptarse sobre la marcha, apoyado en más de 10.000 ejemplos de comportamiento real usados para su entrenamiento.

La percepción visual del robot está impulsada por un sensor de profundidad Intel RealSense D455, junto con cámaras convencionales y sistemas lidar, lo que le proporciona conciencia espacial en tiempo real y modelado tridimensional del entorno.

Con una estatura de 1,6 metros y un peso que oscila entre 60 y 63 kilos, Adam se distingue también por su ligereza, un factor clave para lograr movimientos ágiles y controlados. PNDbotics desarrolla en paralelo varias versiones del robot, incluidas plataformas móviles con distintos niveles de autonomía y capacidad de cómputo.

La empresa asegura que esta tecnología podría tener aplicaciones en investigación científica, asistencia médica, rehabilitación, industria y servicios, desde apoyo en laboratorios hasta funciones como recepcionista o asistente en entornos hospitalarios.