Ciencia

China revoluciona la exploración espacial tras usar la inteligencia artificial y abre nuevas fronteras tecnológicas

China ha decidido llevar las capacidades avanzadas de IA más allá de las infraestructuras terrestres a través del Qwen-3, modelo desarrollado por Alibaba Cloud, un gigante tecnológico del país.

El Qwen-3 de Alibaba Cloud se convirtió en el primer modelo de IA del mundo en operar en órbita.
El Qwen-3 de Alibaba Cloud se convirtió en el primer modelo de IA del mundo en operar en órbita.

China ha dado un importante paso en el emergente campo de la computación espacial al poner en órbita un modelo de inteligencia artificial creado por Alibaba, un gigante tecnológico del país. Esta prueba refuerza la decisión de China de llevar las capacidades avanzadas de IA más allá de las infraestructuras terrestres.

El modelo Qwen-3, desarrollado por Alibaba Cloud, fue instalado y operado en un centro de computación en órbita gestionado por la empresa aeroespacial china Adaspace Technology. Durante el mes de noviembre, el modelo realizó diversas tareas de inferencia, según reportó el diario South China Morning Post el último martes.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

lr.pe

La IA del futuro, más cerca que nunca

El experimento se realizó como parte del Proyecto Star-Compute, una iniciativa que busca lanzar progresivamente hasta 2.800 satélites con capacidad de procesamiento. Este proyecto está diseñado para apoyar diversas aplicaciones de inteligencia artificial, incluida la denominada “IA física”, y facilitar tanto el entrenamiento como la inferencia de modelos.

Según declaraciones de los directivos de la empresa, todo el proceso, desde el envío de las instrucciones desde la Tierra hasta la obtención de los resultados, se completó en menos de dos minutos.

Qwen-3, lanzado en abril del año pasado, pertenece a la familia de modelos de lenguaje de Alibaba y se ofrece bajo licencia de código abierto. La compañía afirma que su ecosistema se ha consolidado como uno de los más grandes en su sector, en un contexto global de fuerte competencia por el desarrollo de grandes modelos de IA.

PUEDES VER: Estados Unidos desafía a Xi Jinping y aconseja a este país de América Latina cancelar un proyecto astronómico impulsado por China

lr.pe

Diversificación tecnológica en China

El experimento realizado en órbita tiene lugar en un momento clave, cuando China está acelerando la diversificación de sus infraestructuras tecnológicas. Este impulso se da en un contexto marcado por las estrictas restricciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de chips avanzados, lo que ha generado un desafío considerable para el desarrollo tecnológico del país.

La computación espacial, aunque aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, se perfila como una nueva área de gran potencial dentro de esta carrera tecnológica. Este campo podría abrir la puerta a una variedad de aplicaciones civiles, como la observación de la Tierra, las comunicaciones satelitales y la gestión de datos en tiempo real.

PUEDES VER: China crea su estrategia para las guerras del futuro: drones con IA que destruyen objetivos en solo 5 segundos

lr.pe

El paso de Alibaba hacia la computación espacial"

En los últimos años, Alibaba ha identificado la nube y la inteligencia artificial como los pilares clave de su estrategia de crecimiento. Con este enfoque, la compañía ha realizado inversiones multimillonarias en estos campos y ha ampliado su infraestructura, estableciendo centros de datos fuera de China para consolidar su presencia global.

El exitoso ensayo de Qwen-3 en el espacio forma parte de una serie de esfuerzos estratégicos para fortalecer su liderazgo en el mercado de la IA. Sin embargo, los expertos señalan que, aunque estos avances son prometedores, la viabilidad comercial y el verdadero potencial de la computación espacial aún deben ser evaluados y probados en escenarios prácticos.

