Dos países desafían el dominio de China en la producción de tierras raras y minerales. | Chat GPT LR

Tras una reciente visita a Tokio, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, fortaleció los lazos con Japón con motivo del 160º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La ministra japonesa, Sanae Takaichi, por su parte, ha trabajado para estrechar la relación entre Tokio, Roma y Occidente, con el objetivo de enfrentar la creciente presión de China.

Un tema clave en su encuentro fue la seguridad económica de los dos países. Durante la conversación, Meloni y Takaichi acordaron colaborar para reforzar la cadena de suministro de minerales críticos y tierras raras, en busca de reducir la dependencia de China. Actualmente, el gigante asiático controla el 70% de la producción de tierras raras, lo que genera desconfianza en ambos países.

Un acuerdo para garantizar el suministro de minerales y energía

En un comunicado conjunto entre Italia y Japón, ambos países expresaron su preocupación por las diversas formas de coerción económica y por el uso de políticas no basadas en el mercado. Manifestaron su desacuerdo con las restricciones a las exportaciones que interrumpen las cadenas globales, mencionando específicamente los recientes controles de Beijing sobre minerales críticos.

“En medio de la creciente preocupación internacional por las restricciones a la exportación, incluyendo minerales críticos, ambas lideresas coincidieron en fortalecer aún más la cooperación en materia de seguridad económica para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro, incluyendo la cooperación en materia de minerales críticos”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

Además de los minerales, los dos países acordaron trabajar juntos para garantizar el suministro de Gas Natural Licuado, especialmente en situaciones de emergencia. Esta colaboración es clave para reforzar la seguridad energética de dos naciones que históricamente han dependido del exterior para sus necesidades en este campo.

Estrechan lazos en seguridad militar y defensa

Italia y Japón también han estrechado su colaboración en el ámbito de la seguridad militar y la industria defensiva. Meloni y Takaichi se comprometieron a continuar trabajando juntas en proyectos como el Programa Global Combat Air (GCAP). El GACP es el proyecto militar más destacado entre ambos países. Se trata de un esfuerzo conjunto para desarrollar un avión de combate de sexta generación, en colaboración con el Reino Unido. La meta es que el primer avión de este programa esté listo para 2035.

Este nuevo caza reemplazará al Eurofighter Typhoon, utilizado por Italia y el Reino Unido, así como al Mitsubishi F-2, empleado por Japón. La iniciativa responde al interés de los tres países por reducir su dependencia de la industria de defensa estadounidense. Japón y el Reino Unido cubrirán el 40% del coste, mientras que Italia contribuirá con el 20%. Además, se discutió la creación de un panel de consulta espacial y el fortalecimiento de la colaboración entre las agencias ASI (Italia) y JAXA (Japón), así como el impulso de proyectos conjuntos en robótica, inteligencia artificial y semiconductores aplicados a la seguridad.

Una relación especial entre lideresas

La colaboración entre Italia y Japón no se basa solo en el contexto geopolítico o en los intereses nacionales de ambos países. Un aspecto clave a considerar es la conexión única entre las primeras ministras, Meloni y Takaichi.

Ambas son las únicas mujeres líderes del G7 y provienen de sectores conservadores en sus respectivos países. Además, son las primeras en ocupar su cargo. Defienden con firmeza los intereses de sus naciones y se alinean sin reservas con Occidente.

Gracias a estos puntos comunes, las dos mandatarias han desarrollado una relación cercana y una amistad sólida, como señala The New York Times. Durante y después de la visita, se dirigieron mutuamente por su nombre de pila, intercambiaron regalos y se extendieron invitaciones.