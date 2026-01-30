HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 30 de enero | LR+ Noticias

Mundo

Estas dos potencias se unen para desafiar el dominio de China en la producción de tierras raras y minerales críticos

Ambos países acordaron colaborar en el suministro de minerales para reducir la dependencia de China y a fin de reforzar su seguridad económica.

Dos países desafían el dominio de China en la producción de tierras raras y minerales.
Dos países desafían el dominio de China en la producción de tierras raras y minerales. | Chat GPT LR

Tras una reciente visita a Tokio, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, fortaleció los lazos con Japón con motivo del 160º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La ministra japonesa, Sanae Takaichi, por su parte, ha trabajado para estrechar la relación entre Tokio, Roma y Occidente, con el objetivo de enfrentar la creciente presión de China.

Un tema clave en su encuentro fue la seguridad económica de los dos países. Durante la conversación, Meloni y Takaichi acordaron colaborar para reforzar la cadena de suministro de minerales críticos y tierras raras, en busca de reducir la dependencia de China. Actualmente, el gigante asiático controla el 70% de la producción de tierras raras, lo que genera desconfianza en ambos países.

TE RECOMENDAMOS

EL FUJIMORISMO VA AHORA POR EL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: El buque de perforación oceánica con el que China busca dominar la minería en aguas profundas y extraer litio y cobre

lr.pe

Un acuerdo para garantizar el suministro de minerales y energía

En un comunicado conjunto entre Italia y Japón, ambos países expresaron su preocupación por las diversas formas de coerción económica y por el uso de políticas no basadas en el mercado. Manifestaron su desacuerdo con las restricciones a las exportaciones que interrumpen las cadenas globales, mencionando específicamente los recientes controles de Beijing sobre minerales críticos.

“En medio de la creciente preocupación internacional por las restricciones a la exportación, incluyendo minerales críticos, ambas lideresas coincidieron en fortalecer aún más la cooperación en materia de seguridad económica para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro, incluyendo la cooperación en materia de minerales críticos”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

Además de los minerales, los dos países acordaron trabajar juntos para garantizar el suministro de Gas Natural Licuado, especialmente en situaciones de emergencia. Esta colaboración es clave para reforzar la seguridad energética de dos naciones que históricamente han dependido del exterior para sus necesidades en este campo.

PUEDES VER: Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

lr.pe

Estrechan lazos en seguridad militar y defensa

Italia y Japón también han estrechado su colaboración en el ámbito de la seguridad militar y la industria defensiva. Meloni y Takaichi se comprometieron a continuar trabajando juntas en proyectos como el Programa Global Combat Air (GCAP). El GACP es el proyecto militar más destacado entre ambos países. Se trata de un esfuerzo conjunto para desarrollar un avión de combate de sexta generación, en colaboración con el Reino Unido. La meta es que el primer avión de este programa esté listo para 2035.

Este nuevo caza reemplazará al Eurofighter Typhoon, utilizado por Italia y el Reino Unido, así como al Mitsubishi F-2, empleado por Japón. La iniciativa responde al interés de los tres países por reducir su dependencia de la industria de defensa estadounidense. Japón y el Reino Unido cubrirán el 40% del coste, mientras que Italia contribuirá con el 20%. Además, se discutió la creación de un panel de consulta espacial y el fortalecimiento de la colaboración entre las agencias ASI (Italia) y JAXA (Japón), así como el impulso de proyectos conjuntos en robótica, inteligencia artificial y semiconductores aplicados a la seguridad.

PUEDES VER: Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

lr.pe

Una relación especial entre lideresas

La colaboración entre Italia y Japón no se basa solo en el contexto geopolítico o en los intereses nacionales de ambos países. Un aspecto clave a considerar es la conexión única entre las primeras ministras, Meloni y Takaichi.

Ambas son las únicas mujeres líderes del G7 y provienen de sectores conservadores en sus respectivos países. Además, son las primeras en ocupar su cargo. Defienden con firmeza los intereses de sus naciones y se alinean sin reservas con Occidente.

Gracias a estos puntos comunes, las dos mandatarias han desarrollado una relación cercana y una amistad sólida, como señala The New York Times. Durante y después de la visita, se dirigieron mutuamente por su nombre de pila, intercambiaron regalos y se extendieron invitaciones.

Notas relacionadas
China sorprende con un robot bailarín: se mueve como un humano, sin resbalar y sin perder el ritmo

China sorprende con un robot bailarín: se mueve como un humano, sin resbalar y sin perder el ritmo

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es EE.UU. ni China

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es EE.UU. ni China

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Gustavo Petro desata polémica tras asegurar que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen por “amor”

Gustavo Petro desata polémica tras asegurar que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen por “amor”

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Mundo

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Israel anuncia la reapertura parcial del puesto fronterizo que conecta la Franja de Gaza con Egipto

En Chile, los usuarios de tren podrán pagar su pasaje con tarjetas bancarias desde el 13 de febrero de 2026 en 2 servicios importantes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025