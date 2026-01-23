Investigadores argentinos descubren el colmillo gigante de un mamífero de 5 toneladas que vivió en la Edad de Hielo

Descubren un colmillo de 1.5 metros en la Reserva Natural Centinela del Mar. Foto: Museo de Ciencias de Miramar

Un colmillo fósil de más de un metro y medio de longitud, perteneciente a un Notiomastodon platensis que habitó la región hace más de 100.000 años, fue recuperado en la Reserva Natural Centinela del Mar, al sur de Miramar. El hallazgo fue realizado por un equipo del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Punta Hermengo”, con el apoyo de voluntarios e instituciones científicas de la provincia de Buenos Aires.

La pieza apareció semienterrada en sedimentos costeros dentro del área protegida, ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Miramar. Su estado de conservación llamó la atención de los investigadores, ya que mantiene una estructura sólida y una curvatura leve, características que la convierten en un material de gran valor científico.

¿Cómo era mastodonte descubierto en Argentina?

El Notiomastodon platensis es un gran mamífero con trompa emparentado lejanamente con los elefantes actuales. Estos animales formaban parte de la llamada megafauna sudamericana y vivieron durante el Pleistoceno, período conocido popularmente como la Edad de Hielo.

El fósil se encontraba bajo sedimentos cuya antigüedad se estima en más de 100.000 años. Foto: Museo de Ciencias de Miramar.

Los estudios científicos indican que podían alcanzar entre 2,5 y 3 metros de altura y un peso estimado de entre 3 y 5 toneladas. Sus colmillos —denominados técnicamente defensas— presentan diferencias morfológicas respecto a los elefantes modernos, lo que permite identificarlos en el registro fósil.

Estas especies llegaron a Sudamérica desde Norteamérica hace unos 2,5 millones de años, durante el Gran Intercambio Biótico Americano, favorecido por la formación del istmo de Panamá. En ese proceso también ingresaron otros grandes mamíferos como felinos, osos y cánidos, que convivieron con especies autóctonas como gliptodontes y perezosos gigantes.

El fósil fue recuperado con éxito. Foto: Museo de Ciencias de Miramar.

En la recuperación del fósil participaron especialistas del museo local, estudiantes de la Tecnicatura en Paleontología de Miramar y técnicos del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata, además del acompañamiento de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Tras su extracción, el colmillo fue trasladado al laboratorio del museo, donde atraviesa un proceso de limpieza, estabilización y conservación antes de ser exhibido al público.

Un aporte clave al patrimonio científico y cultural

Al sudeste bonaerense es una región rica en hallazgos paleontológicos. En años recientes se recuperaron restos de otros grandes mamíferos en zonas cercanas, lo que refuerza la importancia científica de estas áreas costeras.

A través de un comunicado en Instagram, el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar destacó que el colmillo constituye un aporte relevante para comprender la fauna que habitó la región pampeana durante la Edad de Hielo. Una vez finalizadas las tareas de conservación, la pieza se incorporará a la muestra permanente del museo, donde podrá ser observada por investigadores, estudiantes y visitantes.

El fósil no solo representa un vestigio tangible de la vida prehistórica, sino también una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la comunidad, la ciencia y la preservación del patrimonio natural.