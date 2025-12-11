Hoy en día, miles de jóvenes sienten la necesidad de revisar TikTok, compartir momentos cotidianos en Instagram o simplemente no despegarse del celular. Frente a esta situación, la ciencia ha comenzado a aportar claridad gracias a un estudio publicado en JAMA Network Open, que ofrece datos específicos sobre este fenómeno.

El estudio partió de una idea simple: se les pidió a jóvenes adultos, entre 18 y 24 años, que limitaran el uso de redes sociales durante una semana. El objetivo era observar si esa reducción generaba algún impacto en síntomas como la ansiedad, la depresión o los problemas para dormir.

Así se desarrolló el estudio

El estudio no se basó únicamente en lo que los participantes decían hacer con sus celulares, ya que en estos casos es fácil no ser del todo sinceros. Para obtener información más precisa, los investigadores utilizaron una técnica llamada 'fenotipado digital', que permite registrar de forma pasiva el uso real del dispositivo.

En total, participaron 373 personas en la investigación, aunque solo 295 completaron la intervención, la cual era totalmente voluntaria. La única consigna era reducir durante una semana el uso de las redes sociales más populares: Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y X.

Los resultados del estudio

Los resultados revelaron que, en tan solo una semana, se observaron mejoras notables en aspectos fundamentales de la salud. Según los datos, los síntomas de depresión disminuyeron un 24,8%, la ansiedad bajó un 16,1% y los problemas relacionados con el sueño se redujeron en un 14,5%.

Lo más llamativo fue que estos efectos positivos fueron aún más evidentes en quienes, al comenzar el estudio, ya presentaban signos de depresión moderada o severa.

Una creencia errada

A primera vista, podría pensarse que si un joven deja de usar las redes sociales, su celular pierde toda utilidad, pero no es así. Gracias al fenotipado digital, se descubrió que, aunque el tiempo dedicado a redes sociales bajó de aproximadamente dos horas al día a solo 30 minutos, el tiempo total frente a la pantalla aumentó ligeramente en un 4,5%, y los participantes también pasaron un 6,3% más de tiempo en casa.

En lugar de pasar horas haciendo scroll en TikTok, los jóvenes comenzaron a usar el teléfono para otras actividades digitales, como chatear, navegar por internet o jugar. Lo interesante es que, incluso manteniéndose frente al móvil, su salud mental mostró mejoras.

Este hallazgo refuerza una idea que cada vez tiene más respaldo entre especialistas: el verdadero problema no es el uso de pantallas en sí, sino la manera en que se utilizan. El estudio subraya que el tiempo frente a la pantalla tiene una relación débil con la salud mental, y lo que realmente afecta es el "uso problemático", como compararse constantemente con otros o desarrollar una dependencia emocional hacia las plataformas.

¿Cuáles son las apps más 'fáciles' de dejar de usar?

El estudio mostró que, para muchos participantes, reducir el tiempo en plataformas como TikTok o X fue relativamente fácil. Sin embargo, Instagram y Snapchat representaron un reto mayor. En concreto, el 67,8% de quienes usaban Instagram y el 48,8% de los usuarios de Snapchat no lograron disminuir su uso de forma significativa durante la semana de desconexión.

Aunque estas cifras podrían interpretarse como un avance, los investigadores piden mantener una mirada crítica. El Dr. John Torous, uno de los autores del estudio, señaló en declaraciones al New York Times que reducir el uso de redes sociales "ciertamente no sería tu primera o única forma de tratamiento [en los problemas de salud mental", aunque considera que es una estrategia que vale la pena probar.