Perseverance halló la figura de una tortuga en una roca erosionada por el viento. Foto: NASA/iStock

El rover Perseverance volvió a sorprender a la comunidad científica al encontrar una roca que se asemeja a una tortuga sacando la cabeza del caparazón. La imagen fue captada el 31 de agosto, durante el día marciano 1.610, en el cráter Jezero, un antiguo lago de 45 kilómetros de ancho, donde aterrizó el robot en 2021.

Según la NASA, la roca presenta lo que parecen ser una cabeza, “ojos”, caparazón y patas delanteras. Aunque los científicos aún estudian cómo se originó esta curiosa forma, el hallazgo revela la diversidad del paisaje marciano y ofrece nuevas pistas sobre los procesos de erosión y la composición mineral de la superficie del planeta.

La imagen fue tomada por Perseverance en el cráter Jezero el 31 de agosto. Foto: NASA

¿Cómo obtuvo Perseverance la imagen de la roca con forma de tortuga en Marte?

El rover utilizó dos instrumentos clave instalados en su brazo robótico: SHERLOC y WATSON. Estos equipos captan imágenes en luz visible y ultravioleta, lo que permite observar la textura y forma de las rocas con gran nivel de detalle, facilitando su análisis científico.

La acción prolongada de los vientos y del agua en el pasado marciano modeló las rocas a lo largo de millones de años. La interacción de estos factores con los minerales del suelo pudo haber generado esta estructura peculiar. Cada imagen enviada por Perseverance aporta datos valiosos para reconstruir el pasado geológico del planeta y entender mejor la evolución de su superficie.

¿Qué otras figuras curiosas, además de la “tortuga”, han sido identificadas en Marte?

Perseverance ha registrado previamente rocas que recuerdan a un “casco medieval” o a un “cráneo”. Además, satélites en órbita han detectado formas que evocan animales o símbolos conocidos, como un oso de peluche o figuras similares a arañas.

Estos hallazgos se relacionan con un fenómeno psicológico llamado pareidolia, que lleva al cerebro humano a identificar patrones familiares en objetos sin forma definida. Por ello, es común ver figuras reconocibles en nubes, manchas o rocas. Aunque estas formaciones no representan evidencia de vida, sí revelan lo sorprendente y variado que puede ser el paisaje marciano, despertando el interés tanto del público como de la comunidad científica.