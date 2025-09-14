HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

La NASA fotografía una roca con forma de "tortuga" en Marte y despierta nuevas teorías sobre la vida en el planeta rojo

La figura, similar a una tortuga, fue hallada por el rover Perseverance en una zona de Marte moldeada por agua antigua y vientos intensos.

Perseverance halló la figura de una tortuga en una roca erosionada por el viento. Foto: NASA/iStock
Perseverance halló la figura de una tortuga en una roca erosionada por el viento. Foto: NASA/iStock

El rover Perseverance volvió a sorprender a la comunidad científica al encontrar una roca que se asemeja a una tortuga sacando la cabeza del caparazón. La imagen fue captada el 31 de agosto, durante el día marciano 1.610, en el cráter Jezero, un antiguo lago de 45 kilómetros de ancho, donde aterrizó el robot en 2021.

Según la NASA, la roca presenta lo que parecen ser una cabeza, “ojos”, caparazón y patas delanteras. Aunque los científicos aún estudian cómo se originó esta curiosa forma, el hallazgo revela la diversidad del paisaje marciano y ofrece nuevas pistas sobre los procesos de erosión y la composición mineral de la superficie del planeta.

La imagen fue tomada por Perseverance en el cráter Jezero el 31 de agosto. Foto: NASA

La imagen fue tomada por Perseverance en el cráter Jezero el 31 de agosto. Foto: NASA

PUEDES VER: La NASA anuncia el hallazgo del siglo: descubren indicios de vida en el pasado de Marte, pero lo más difícil será confirmarlo

lr.pe

¿Cómo obtuvo Perseverance la imagen de la roca con forma de tortuga en Marte?

El rover utilizó dos instrumentos clave instalados en su brazo robótico: SHERLOC y WATSON. Estos equipos captan imágenes en luz visible y ultravioleta, lo que permite observar la textura y forma de las rocas con gran nivel de detalle, facilitando su análisis científico.

La acción prolongada de los vientos y del agua en el pasado marciano modeló las rocas a lo largo de millones de años. La interacción de estos factores con los minerales del suelo pudo haber generado esta estructura peculiar. Cada imagen enviada por Perseverance aporta datos valiosos para reconstruir el pasado geológico del planeta y entender mejor la evolución de su superficie.

PUEDES VER: Este es el único país de Sudamérica que no tiene expresidentes condenados ni investigados por corrupción

lr.pe

¿Qué otras figuras curiosas, además de la “tortuga”, han sido identificadas en Marte?

Perseverance ha registrado previamente rocas que recuerdan a un “casco medieval” o a un “cráneo”. Además, satélites en órbita han detectado formas que evocan animales o símbolos conocidos, como un oso de peluche o figuras similares a arañas.

Estos hallazgos se relacionan con un fenómeno psicológico llamado pareidolia, que lleva al cerebro humano a identificar patrones familiares en objetos sin forma definida. Por ello, es común ver figuras reconocibles en nubes, manchas o rocas. Aunque estas formaciones no representan evidencia de vida, sí revelan lo sorprendente y variado que puede ser el paisaje marciano, despertando el interés tanto del público como de la comunidad científica.

Notas relacionadas
Venezuela denuncia que el USS Jason Dunham, de la fuerza naval de Estados Unidos, retuvo un barco pesquero por 8 horas

Venezuela denuncia que el USS Jason Dunham, de la fuerza naval de Estados Unidos, retuvo un barco pesquero por 8 horas

LEER MÁS
Netanyahu insiste en que solo eliminando a los líderes terroristas de Hamás en Qatar Israel podrá lograr la paz en Gaza

Netanyahu insiste en que solo eliminando a los líderes terroristas de Hamás en Qatar Israel podrá lograr la paz en Gaza

LEER MÁS
El chavismo lanza nueva amenaza contra EE. UU.: "Prepárense para una guerra de 100 años si ponen un pie en Venezuela"

El chavismo lanza nueva amenaza contra EE. UU.: "Prepárense para una guerra de 100 años si ponen un pie en Venezuela"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rescatan a una niña brasileña cuyos padres la mantuvieron 6 años en cautiverio: no sabía hablar y nunca recibió vacunas

Rescatan a una niña brasileña cuyos padres la mantuvieron 6 años en cautiverio: no sabía hablar y nunca recibió vacunas

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Muere 'Abuela heroína' que protegió a su nieta durante explosión en México: Alicia Matías no pudo resistir las graves quemaduras

Muere 'Abuela heroína' que protegió a su nieta durante explosión en México: Alicia Matías no pudo resistir las graves quemaduras

LEER MÁS
Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela del régimen de Maduro y que luego seguirán Cuba y Nicaragua

Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela del régimen de Maduro y que luego seguirán Cuba y Nicaragua

LEER MÁS
EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

LEER MÁS
Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Francia: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años y establecer toque de queda digital

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota