La NASA está a punto de compartir las fotos del 3I/ATLAS: a qué hora saldrán las imágenes inéditas del cometa interestelar

La NASA anunciará este miércoles 19 de noviembre las nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS, un visitante procedente de fuera de nuestro sistema solar que en las últimas semanas alcanzó su punto más cercano al Sol. Durante ese periodo, la comunidad científica y los aficionados al espacio siguieron con atención su trayectoria, a la espera de conocer más detalles sobre su comportamiento inusual.

La agencia espacial publicará una serie de imágenes inéditas del cometa, captadas por distintas misiones y nunca antes compartidas. La presentación se realizará desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Maryland, y permitirá a los aficionados a la astronomía y curiosos conocer más de este objeto interestelar.

¿Cómo ver la transmisión en vivo de la NASA?

La exposición pública de las imágenes está prevista para las 3 p.m. EST (20:00 UTC) a través de una transmisión oficial de la NASA. El evento podrá verse en NASA+ y en el sitio web de la agencia, en YouTube.

El público podrá participar enviando preguntas con la etiqueta #AskNASA en redes sociales, que serán respondidas en directo por parte del equipo científico. Entre los especialistas que intervendrán se encuentran Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA; Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas; y Tom Statler, científico jefe para cuerpos pequeños del sistema solar.

El 3I/ATLAS en su punto más cercano al Sol

El 3I/ATLAS alcanzó el 29 de octubre su perihelio, el punto más cercano al Sol, en el que los cometas suelen mostrar su actividad más intensa al sublimarse el hielo de su superficie por el calor solar y formar sus características colas de gas.

Sin embargo, desde la Tierra el objeto era prácticamente invisible, pues se encontraba detrás del Sol durante esta fase. Aun así, los científicos lograron seguirlo gracias a observaciones tomadas desde Marte. El 3 de octubre, el cometa pasó a unos 30 millones de kilómetros del planeta rojo, donde varias naves esperaban con sus instrumentos listos. La ESA publicó días después imágenes obtenidas por el Trace Gas Orbiter y el Mars Express, en las que el cometa aparece como un punto borroso pero suficiente para detectar la envoltura de gas ionizado que lo rodea.

Al combinar esos datos con observaciones terrestres, los investigadores pudieron refinar la trayectoria del objeto con una precisión mucho mayor. Además, la NASA podría presentar material captado por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter, y aunque no está confirmado, también se especula con posibles aportes del Hubble, del telescopio James Webb y de observatorios como Gemini.

El cometa interestelar 3I/ATLAS

El cometa fue identificado el 1 de julio por el sistema de telescopios ATLAS, y se convirtió en el tercer objeto conocido de origen interestelar. Este visitante no representa un riesgo para la Tierra, pero sí ofrecerá una oportunidad de conocer las formaciones de cuerpos celestes en otros sistemas estelares y estudiar cómo interactúa con nuestro sistema solar.

La máxima aproximación a nuestro planeta ocurrirá el 19 de diciembre, cuando pase a unos 270 millones de kilómetros. Más adelante, varias sondas ubicadas cerca de Júpiter podrían volver a observarlo a comienzos del próximo año, antes de que el cometa abandone definitivamente el sistema solar y regrese al espacio interestelar.

¿Cuál es el origen del cometa 3I/ATLAS?

La edad estimada del cometa es de unos 10.000 millones de años, lo que podría contener pistas sobre los orígenes más remotos de nuestra galaxia. Los científicos, gracias al Telescopio Espacial GAIA, reconstruyeron el recorrido del cometa durante y compararon su trayectoria con las órbitas de más de 13 millones de estrellas. El objetivo era identificar si alguna de ellas pudo ser la estrella origen del visitante interestelar.

La mayoría de los astrónomos coinciden que es un cometa originario de un sistema estelar desconocido, mucho más lejano. Este objeto interestelar, a diferencia de otros ya registrados, es más grande, tiene mayor velocidad y, muy probablemente, sea el más antiguo jamás observado.

El cometa es el tercer visitante interestelar conocido, después del Oumuamua y 2I/Borisov, un objeto que no proviene del sistema solar.