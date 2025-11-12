HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Una llamarada solar impacta a la Tierra y provoca auroras australes que tiñen de rosa los cielos de Chile

Expertos advierten que estos eventos pueden afectar sistemas de comunicación y redes eléctricas, aunque en Chile no se reportaron interrupciones significativas.

La actividad solar extrema provocó auroras australes en Chile. Foto: X MagellanSpace
La actividad solar extrema provocó auroras australes en Chile. Foto: X MagellanSpace

En Chile, los habitantes de Punta Arenas y Tierra del Fuego fueron testigos de auroras australes visibles que tiñeron los cielos de rosa, violeta y verde. El fenómeno se debió a una potente tormenta geomagnética durante la noche del martes, la cual fue provocada por una llamarada solar que impactó el campo magnético de la Tierra.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la NASA, la erupción solar alcanzó la categoría G4, una de las más intensas registradas en los últimos años. La actividad comenzó el lunes 10 y continuó durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre, generando condiciones propicias para la aparición de auroras australes en el extremo sur del continente americano.

PUEDES VER: Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

lr.pe

Auroras australes: un fenómeno inusual

La Red Geocientífica de Chile confirmó que las auroras australes fueron visibles desde Punta Arenas, Tierra del Fuego y Puerto Williams, incluso con exposiciones fotográficas breves. En redes sociales, usuarios y fotógrafos locales compartieron imágenes que mostraron el cielo teñido de tonalidades magenta, violetas y verdes, un espectáculo pocas veces observado en el país.

Auroras australes en Tierra del Fuego. Foto: X

Auroras australes en Tierra del Fuego. Foto: X

La última vez que un evento de esta magnitud se registró en el país fue en mayo de 2024, cuando una tormenta geomagnética severa también permitió observar auroras simultáneamente en ambos hemisferios. Según la meteoróloga Allison Gohler, de Chilevisión, “las llamaradas solares de nivel 4 hicieron posible que se apreciaran auroras australes en el hemisferio sur y boreales en el norte”.

En las ciudades más al sur del país, las luces comenzaron a observarse poco después de la medianoche y se extendieron durante casi una hora, sorprendiendo tanto a residentes como a turistas.

PUEDES VER: A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

lr.pe

¿Qué es una erupción solar?

Las erupciones solares son explosiones de energía que se producen en la superficie del Sol. En este caso, una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) expulsó miles de toneladas de plasma y partículas cargadas hacia el espacio, que alcanzaron la Tierra en aproximadamente 48 horas.

Cuando estas partículas interactúan con el campo magnético terrestre, generan perturbaciones en la magnetósfera, que a su vez producen las auroras. Estas se manifiestan principalmente cerca de los polos, pero en casos excepcionales, como el de esta semana, pueden observarse desde latitudes más bajas.

Los expertos del Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) explicaron que las llamaradas G4 son consideradas “severas”, capaces de alterar sistemas eléctricos y provocar variaciones en las redes de comunicación satelital.

PUEDES VER: Científica australiana descubre una nueva especia de abeja con ‘cuernos’ y de aspecto aterrador

lr.pe

Consecuencias de este fenómeno

Además del espectáculo visual, las tormentas geomagnéticas de alta intensidad pueden provocar interferencias en las comunicaciones, fallos parciales en los satélites y fluctuaciones en las redes eléctricas. Aunque no se reportaron interrupciones importantes en Chile, la NOAA advirtió que la actividad solar podría continuar durante los próximos días.

  • Entre las posibles afectaciones se incluyen:
  • Retrasos en transmisiones por radio de alta frecuencia.
  • Alteraciones en sistemas GPS y navegación aérea.
  • Riesgos leves para satélites en órbita baja.

Pese a estos riesgos, el evento dejó una noche inolvidable para los habitantes del extremo sur chileno, donde el cielo se convirtió en un lienzo de luz natural que recordó la conexión entre la Tierra y el Sol.

