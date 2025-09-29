HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China inaugura el puente más alto del mundo sobre el Gran Cañón de Huajiang: tardó 3 años en construirse

El gigantesco puente, ubicado a 625 metros sobre un río, reduce un trayecto de dos horas a solo dos minutos, según revelaron las autoridades chinas.

El Puente del Gran Cañón de Huajiang se ubica 625 metros sobre un río.
El Puente del Gran Cañón de Huajiang se ubica 625 metros sobre un río. | Foto: AFP

El puente más alto del mundo, ubicado en el Gran Cañón de Huajiang, en China, fue inaugurado al público, culminando así una hazaña de ingeniería que tomó tres años de construcción, informaron medios locales.

Situado a 625 metros sobre un río y un amplio desfiladero, el puente se encuentra en la provincia de Guizhou, donde también está el Puente de Beipanjiang, de 565 metros de altura, ahora el segundo más alto del mundo.

PUEDES VER: China insta a Corea del Norte a trabajar juntos contra la hegemonía global de Estados Unidos

lr.pe

Imágenes grabadas por drones que fueron divulgadas por la prensa estatal mostraron vehículos atravesando la gigantesca estructura, cuyas torres de apoyo azules se veían parcialmente cubiertas de nubes.

Ingenieros, autoridades y multitudes de curiosos se congregaron en el puente para la ceremonia que puso inicio a la operación de la obra.

"La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos", explicó Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, durante una conferencia de prensa.

Xinhua, la agencia oficial de noticias del gobierno chino, confirmó que el puente recién inaugurado tardó tres años en ser construido.

PUEDES VER: China desafía las características del campo magnético de la Tierra con un imán 700.000 veces más poderoso

lr.pe

China ha invertido fuertemente en grandes obras de infraestructura en las últimas décadas, un período de rápida expansión económica y urbanística en el país.

Según la agencia Xinhua, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en la provincia de Guizhou.

