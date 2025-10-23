La Luna impulsa una nueva fuente de energía verde: científicos buscan aprovechar las mareas para generar electricidad

La atracción de la Luna sobre el océano se ha convertido en una fuente constante y fiable de energía. En las Islas Feroe, un archipiélago del Atlántico Norte, investigadores de la empresa sueca Minesto han desarrollado un sistema innovador que aprovecha la fuerza de las mareas —impulsadas por la Luna— para generar electricidad.

La empresa diseñó una cometa submarina que se encuentra sumergida a casi 60 metros bajo el mar. Este dispositivo llamado Dragon 12, se mueve como una turbina éolica y aprovecha la energía cinética de las corrientes oceánicas. Produce alrededor de 1.2 megavatios de electricidad, suficiente para abastecer a 200 hogares. Recientemente, el aparato ya fue conectado a la red eléctrica de las Islas Feroe.

Un sistema eficiente para energía limpia

A diferencia de otros métodos para generar electricidad que requieren gran infraestructura e inversión, Dragon 12 forma parte de un sistema simple y muy eficiente. Proporciona una fuente de energía constante y limpia, que supera a otros proyectos mareomotrices ya conocidos.

El Dragon 12 convierte las corrientes marinas en electricidad mediante una turbina. Foto: Minesto

Minesto desarrolló la tecnología principal del Dragon 12, mientras que SKF, una prestigiosa firma de ingeniería con más de 100 años de labor, suministró componentes clave, como sistemas de rodamientos impermeables diseñados para soportar el duro entorno del agua salada.

El director ejecutivo de Minesto, Martin Edlund, ve la promesa de Dragon 12 mucho más allá de las Islas Feroe. Han identificado más de 3000 ubicaciones en todo el mundo donde este sistema podría funcionar, que revoluciona en la forma en que captamos energía de la atracción constante de la Luna.

El poder de las fuerzas del mar

Las Islas Feroe se encuentran a unas 200 millas de la costa de Escocia, rodeadas por poderosas corrientes del océano Atlántico moldeadas por islas volcánicas. Esta ubicación única permite que la fuerza gravitacional lunar produzca flujos de marea fuertes y predecibles, ideales para la cometa submarina Dragon 12.

La cometa se mueve gracias a la fuerza de sustentación hidrodinámica que proporciona la corriente submarina. Foto: Minesto

A diferencia de la energía solar y eólica, que varían según el clima y la luz del sol, la energía mareomotriz impulsada por la Luna podría transformar nuestra manera de pensar sobre la energía verde al proporcionar un suministro ininterrumpido, algo poco común entre las renovables.

El futuro energético en las Islas Feroe

Las Islas Feroe planea aumentar su capacidad energética a unos 200 megavatios para 2030, cubriendo así casi el 40 % de sus necesidades eléctricas. A escala mundial, Minesto estima que el potencial de esta tecnología alcanzaría aproximadamente 650 gigavatios, superando la capacidad total global de energía nuclear, todo ello sin las desventajas de los residuos radiactivos ni los riesgos para el suministro de combustible.

El logro de esta pequeña isla demuestra que se pueden producir cambios innovadores a partir de ideas creativas basadas en los ritmos de la naturaleza y en la ingeniería inteligente.