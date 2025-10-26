China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

China, con este invento, busca desafiar los límites de la inteligencia artificial. | Composición LR

China presentó el BI Explorer (BIE-1), un servidor de inteligencia artificial compacto capaz de igualar el rendimiento de una supercomputadora, pero con un consumo energético 90% menor. El dispositivo, del tamaño de un mini refrigerador, fue desarrollado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Inteligencia de Guangdong (GDIIST).

El proyecto busca redefinir la computación inteligente, ofreciendo una herramienta potente, silenciosa y accesible que puede conectarse directamente a un enchufe doméstico. Según los investigadores, el sistema podría utilizarse en hogares, oficinas y entornos móviles, acercando la IA de alto rendimiento al uso cotidiano.

Un salto hacia la computación inteligente eficiente

El BIE-1 reúne 1.152 núcleos de procesamiento, 4,8 terabytes de memoria DDR5 y 204 terabytes de almacenamiento, integrados en una arquitectura neuromórfica que imita el funcionamiento del cerebro humano. Esta estructura permite razonamiento interpretativo, aprendizaje con pocos datos y la capacidad de procesar texto, voz e imágenes simultáneamente.

Las velocidades de procesamiento alcanzan los 100.000 tokens por segundo en entrenamiento y 500.000 en inferencia, cifras comparables a las de clústeres informáticos equipados con múltiples GPU de alta gama. Aun así, el equipo mantiene una temperatura inferior a los 70 °C y opera de manera silenciosa y estable, algo inédito en sistemas de este tipo.

Del laboratorio al hogar: la nueva frontera de la IA

El dispositivo fue desarrollado junto a Zhuhai Hengqin Neogenint Technology y Suiren (Zhuhai) Medical Technology, empresas vinculadas al GDIIST. Los científicos aseguran que el BIE-1 marca un nuevo paradigma en la computación distribuida, al ofrecer potencia de supercomputadora en formato doméstico.

Entre sus aplicaciones potenciales se incluyen la monitorización de salud, la tutoría personalizada para estudiantes y la asistencia inteligente en oficinas. Además, podría emplearse para optimizar centros de datos, mejorando la eficiencia energética de infraestructuras ya existentes.

China apuesta por una IA más sostenible y accesible

Según Nie Lei, codirector del laboratorio de sistemas de computación inteligente del GDIIST, el objetivo es “acercar la potencia de la inteligencia artificial avanzada a más personas, con menor consumo y menor coste”.

El lanzamiento del BI Explorer coloca a China en una posición de liderazgo dentro de la computación neuromórfica, un campo que busca replicar la estructura del cerebro humano para lograr sistemas más rápidos, eficientes y sostenibles. Este avance no solo impulsa la innovación tecnológica, sino que también plantea una visión más democratizada y ecológica de la inteligencia artificial.