HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Ciencia

China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

El BI Explorer promete rendimiento de supercomputadora con un 90% menos de consumo energético y podría transformar el acceso doméstico a la IA avanzada.

China, con este invento, busca desafiar los límites de la inteligencia artificial.
China, con este invento, busca desafiar los límites de la inteligencia artificial. | Composición LR

China presentó el BI Explorer (BIE-1), un servidor de inteligencia artificial compacto capaz de igualar el rendimiento de una supercomputadora, pero con un consumo energético 90% menor. El dispositivo, del tamaño de un mini refrigerador, fue desarrollado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Inteligencia de Guangdong (GDIIST).

El proyecto busca redefinir la computación inteligente, ofreciendo una herramienta potente, silenciosa y accesible que puede conectarse directamente a un enchufe doméstico. Según los investigadores, el sistema podría utilizarse en hogares, oficinas y entornos móviles, acercando la IA de alto rendimiento al uso cotidiano.

PUEDES VER: Un nuevo acompañante cósmico: astrónomos confirman que la Tierra tendrá dos 'lunas' hasta 2083

lr.pe

Un salto hacia la computación inteligente eficiente

El BIE-1 reúne 1.152 núcleos de procesamiento, 4,8 terabytes de memoria DDR5 y 204 terabytes de almacenamiento, integrados en una arquitectura neuromórfica que imita el funcionamiento del cerebro humano. Esta estructura permite razonamiento interpretativo, aprendizaje con pocos datos y la capacidad de procesar texto, voz e imágenes simultáneamente.

Las velocidades de procesamiento alcanzan los 100.000 tokens por segundo en entrenamiento y 500.000 en inferencia, cifras comparables a las de clústeres informáticos equipados con múltiples GPU de alta gama. Aun así, el equipo mantiene una temperatura inferior a los 70 °C y opera de manera silenciosa y estable, algo inédito en sistemas de este tipo.

PUEDES VER: Científicos crean una prótesis ocular que devuelve la visión a personas con ceguera irreversible

lr.pe

Del laboratorio al hogar: la nueva frontera de la IA

El dispositivo fue desarrollado junto a Zhuhai Hengqin Neogenint Technology y Suiren (Zhuhai) Medical Technology, empresas vinculadas al GDIIST. Los científicos aseguran que el BIE-1 marca un nuevo paradigma en la computación distribuida, al ofrecer potencia de supercomputadora en formato doméstico.

Entre sus aplicaciones potenciales se incluyen la monitorización de salud, la tutoría personalizada para estudiantes y la asistencia inteligente en oficinas. Además, podría emplearse para optimizar centros de datos, mejorando la eficiencia energética de infraestructuras ya existentes.

PUEDES VER: Las semillas de ajíes peruanos nativos son protegidas por primera vez en el ‘Arca de Semillas’ de Noruega

lr.pe

China apuesta por una IA más sostenible y accesible

Según Nie Lei, codirector del laboratorio de sistemas de computación inteligente del GDIIST, el objetivo es “acercar la potencia de la inteligencia artificial avanzada a más personas, con menor consumo y menor coste”.

El lanzamiento del BI Explorer coloca a China en una posición de liderazgo dentro de la computación neuromórfica, un campo que busca replicar la estructura del cerebro humano para lograr sistemas más rápidos, eficientes y sostenibles. Este avance no solo impulsa la innovación tecnológica, sino que también plantea una visión más democratizada y ecológica de la inteligencia artificial.

Notas relacionadas
Estados Unidos y China acuerdan postergar la exportación de tierras raras y reanudar la compra de soja

Estados Unidos y China acuerdan postergar la exportación de tierras raras y reanudar la compra de soja

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Taiwán sacrifica cientos de cerdos tras detectar sus primeros casos de peste porcina africana

Taiwán sacrifica cientos de cerdos tras detectar sus primeros casos de peste porcina africana

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El sorprendente mamífero que dominó la Tierra durante 270 millones de años antes de la aparición de los dinosaurios

El sorprendente mamífero que dominó la Tierra durante 270 millones de años antes de la aparición de los dinosaurios

LEER MÁS
No es el león, ni el cocodrilo: este es el temible superdepredador que infunde más miedo en el África

No es el león, ni el cocodrilo: este es el temible superdepredador que infunde más miedo en el África

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Ciencia

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

La Luna impulsa una nueva fuente de energía verde: científicos buscan aprovechar las mareas para generar electricidad

No es el león, ni el cocodrilo: este es el temible superdepredador que infunde más miedo en el África

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025