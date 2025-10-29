Científicos confirman que sí existen unos perros azules en Chernóbil, pero no son mutantes

Unos perros azules fueron vistos por Chernóbil, la zona restringida en Ucrania donde ocurrió un desastre nuclear en 1986. Los científicos confirmaron la autenticidad de las imágenes que mostraban a estos animales merodeando por la zona. A pesar de su llamativa tonalidad, los perros no cambiaron el color del pelaje debido a alguna mutación extraña causada por la radiación. La explicación provendría de una sustancia derramada en el lugar.

Investigadores del programa Perros de Chernóbil señalaron que se documentaron al menos tres perros azules en Chernóbil el 6 de octubre de 2025. Después de varios intentos fallidos de atrapar a los perros, el equipo finalmente encontró un posible culpable: un baño portátil cercano.

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

El misterio detrás de los perros azules de Chernóbil

Los perros de Chérnobil probablemente se estuvieron revolcando en un líquido químico azul brillante que se había derramado de un inodoro portátil averiado. Aunque las imágenes difundidas en varios medios son impactantes, los investigadores son optimistas y creen que el tinte no les hará daño a largo plazo.

Los perros han pasado de tener un pelaje normal, a un distintivo tono azul brillante. Foto: Clean Futures Fund

“Parece que se revolcaron en una sustancia que se había acumulado en su pelaje. Sospechamos que esta sustancia provenía de un antiguo baño portátil que se encontraba en el mismo lugar que los perros; sin embargo, no pudimos confirmar nuestras sospechas de manera concluyente”, declaró a IFLScience la Dra. Jennifer Betz, directora veterinaria del programa Perros de Chernóbil. "De ninguna manera estamos diciendo que esté relacionado con la radiación en Chernóbil", añadió.

“Los perros parecen estar saludables, al igual que todos los demás perros que hemos encontrado durante nuestra estancia en Chernóbil. Supongo que, siempre y cuando no se laman la mayor parte de la sustancia de su pelaje, será prácticamente inofensiva”, explicó Betz.

No son los primeros perros azules avistados

Curiosamente, no es la primera vez que se reportan perros con colores extraños en la antigua Unión Soviética. En 2021, los residentes de Dzerzhinsk, Rusia, se sorprendieron al encontrar una jauría de perros de color azul brillante vagando por las calles cerca de una planta química abandonada. En este caso, se sospecha que los perros se revolcaban en sulfato de cobre, un químico azul pálido utilizado en el proceso industrial.

Los animales se han convertido en un símbolo improbable de supervivencia en la zona de exclusión de Chernóbil. Foto: Clean Futures Fund

El Dr. Betz y un equipo de expertos visitaron recientemente la zona como parte de la iniciativa Perros de Chernóbil, un proyecto de la organización sin ánimo de lucro Clean Futures Fund que controla y esteriliza a los descendientes de las mascotas que quedaron allí.

“Durante nuestra campaña de esterilización, aplicamos una marca temporal de color verde, rojo, azul o morado en la parte superior de la cabeza de los perros para identificar a los que hemos operado recientemente. Esta marca desaparece en 2 o 3 días. El color se aplica solo en la parte superior de la cabeza y es completamente diferente al de los perros que encontramos, que estaban casi completamente cubiertos de una sustancia azul”, explicó el Dr. Betz.

Lo que dejó el desastre nuclear

Tras el desastre nuclear de Chernóbil en abril de 1986, unas 120.000 personas de la zona circundante y de la cercana ciudad de Prípiat se vieron obligadas a evacuar. Además de abandonar sus hogares, muchos tuvieron que dejar atrás a sus queridas mascotas que, contra todo pronóstico, lograron sobrevivir e incluso prosperar en los terrenos abandonados que rodeaban la central nuclear en ruinas.

Ante la ausencia de intervención humana, muchas otras especies animales han podido prosperar en la Zona de Exclusión de Chernóbil. Diversos estudios han demostrado la presencia de una gran cantidad de jabalíes, zorros rojos, aves canoras y perros mapaches en la región. Quizás lo más destacable sean los lobos que, al parecer, han desarrollado mutaciones protectoras que aumentan sus probabilidades de sobrevivir al cáncer.