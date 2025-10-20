HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Ciencia

Científicos crean una prótesis ocular que devuelve la visión a personas con ceguera irreversible

Un implante de retina inalámbrico restaura la visión central en pacientes y les permite ver lo suficiente como para leer libros y distinguir señales.

Un implante en forma de SIM logró recuperar la visión en pacientes con ceguera irreversible. Foto: Unplash / Brands&People
Un implante en forma de SIM logró recuperar la visión en pacientes con ceguera irreversible. Foto: Unplash / Brands&People

En un gran avance para la medicina, científicos de la Escuela de Medicina de Standford han diseñado una prótesis ocular que logró devolver la visión a personas con ceguera irreversible. El dispositivo, que llevó dos décadas de desarrollo, fue probado con éxito en un ensayo con 38 pacientes que sufrían de atrofia geográfica, la fase final de una forma de degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

Los pacientes, todos mayores de 60 años, padecían esta enfermedad hasta ahora incurable que deteriora progresivamente la visión. Durante el ensayo clínico solo conservaban una limitada visión periférica. Tras un año de utilizar el dispositivo, bautizado como Prima, 27 de los 31 participantes recuperaron la capacidad de leer letras, números y palabras con el ojo que había perdido la vista. Los resultados están publicados en la revista New England Journal of Medicine.

Prima es un microchip inalámbrico que se implanta en la parte posterior del ojo. Foto: EFE/ Consorcio Science Corporation

Prima es un microchip inalámbrico que se implanta en la parte posterior del ojo. Foto: EFE/ Consorcio Science Corporation

PUEDES VER: Una rara estructura cayó en el desierto de Australia y los científicos intentan saber su naturaleza y origen

lr.pe

Un microchip implantado en el ojo

Prima está compuesta por dos partes. La primera es un microchip inalámbrico ultrafino, de apenas 2 por 2 milímetros, que se implanta en la parte posterior del ojo mediante una vitrectomía, un procedimiento en el que se extrae el gel vítreo —situado entre el cristalino y la retina— para insertar el chip bajo el centro de la retina del paciente.

Izquierda: Simulación de la visión de un paciente con degeneración macular. Derecha: Simulación de la visión de un paciente mejorada con la prótesis ocular. Foto: Laboratorio Palanker.

Izquierda: Simulación de la visión de un paciente con degeneración macular. Derecha: Simulación de la visión de un paciente mejorada con la prótesis ocular. Foto: Laboratorio Palanker.

El segundo componente son unas gafas de realidad aumentada equipadas con una pequeña cámara, que captura imágenes del entorno y las proyecta en tiempo real, mediante luz infrarroja, sobre el microchip implantado en el ojo.

El chip, sensible a esa luz infrarroja, actúa como sustituto de los fotorreceptores naturales dañados por la enfermedad, transformando la señal luminosa en estímulos eléctricos que la retina puede transmitir al cerebro.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren una fortaleza militar egipcia de 3.500 años con hornos y un trozo de masa que no se llegó a comer

lr.pe

Solo necesita la luz para funcionar

El dispositivo es fotovoltaico y solo necesita luz para generar estímulos eléctricos, por lo que no necesita alimentación externa, como otras prótesis oculares, que requerían algún tipo de 'cable' que saliera del ojo. El diseño permite a los pacientes utilizar su visión periférica natural junto con la visión central, a través de la prótesis ocular, lo que les ayuda a orientarse y desplazarse.

"El hecho de que una persona vea simultáneamente con la visión protésica y la periférica es importante porque pueden fusionarlas y aprovechar al máximo la visión", señala uno de los autores, Daniel Palanker, investigador de oftalmología de la Universidad estadounidense de Stanford, en un comunicado.

Los pacientes recuperan la visión

Los participantes comenzaron a usar las gafas de realidad aumentada entre cuatro y cinco semanas después de la implantación del microchip en el ojo. Aunque algunos pudieron distinguir los patrones de inmediato, la agudeza visual de la mayoría mejoró tras meses de entrenamiento, algo similar a otros implantes desarrollados para recuperar la audición.

La mayoría de pacientes usan la prótesis en su vida cotidiana para leer libros, etiquetas de alimentos o señales callejeras o de transporte público. Las gafas permiten ajustar el contraste y el brillo y cuentan con un zoom para ampliar hasta 12 veces. Según los autores, dos tercios de los participantes han expresado una satisfacción media-alta con el dispositivo.

¿Y ahora qué sigue?

Por ahora, el implante Prima solo permite ver en blanco y negro, sin tonos intermedios, aunque los investigadores desarrollan un software que permitirá distinguir toda la gama de grises. «El primer deseo de los participantes es leer, pero el siguiente es el reconocimiento facial, y para ello necesitamos un software que reconozca los tonos grises», explicó Daniel Palanker.

El equipo también busca aumentar la resolución del chip, mejorar el diseño de las gafas y adaptar el dispositivo a otros tipos de ceguera causados por la pérdida de fotorreceptores. Este avance es el resultado de décadas de desarrollo, prototipos y ensayos con animales

Notas relacionadas
La OMS advierte el aumento de las bacterias resistentes a antibióticos comunes: más de un 40% en los últimos años

La OMS advierte el aumento de las bacterias resistentes a antibióticos comunes: más de un 40% en los últimos años

LEER MÁS
Avance médico: científicos crean un riñón 'universal' que es compatible con cualquier tipo de sangre

Avance médico: científicos crean un riñón 'universal' que es compatible con cualquier tipo de sangre

LEER MÁS
Inmunólogo peruano explica las células T, "los guardias de seguridad" del sistema inmune, que ganaron el Nobel de Medicina 2025

Inmunólogo peruano explica las células T, "los guardias de seguridad" del sistema inmune, que ganaron el Nobel de Medicina 2025

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué pasó con el científico surcoreano que afirmó haber clonado 30 embriones humanos?

¿Qué pasó con el científico surcoreano que afirmó haber clonado 30 embriones humanos?

LEER MÁS
Una rara estructura cayó en el desierto de Australia y los científicos intentan saber su naturaleza y origen

Una rara estructura cayó en el desierto de Australia y los científicos intentan saber su naturaleza y origen

LEER MÁS
El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

LEER MÁS
Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: no solo tenía cuatro lados

Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: no solo tenía cuatro lados

LEER MÁS
Misión DART: así es el plan de la NASA para desviar un asteroide por primera vez en la historia

Misión DART: así es el plan de la NASA para desviar un asteroide por primera vez en la historia

LEER MÁS
Investigadora descubre un inédito poema en español con Cristóbal Colón de protagonista: la primera obra épica escrita sobre el navegante

Investigadora descubre un inédito poema en español con Cristóbal Colón de protagonista: la primera obra épica escrita sobre el navegante

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Gustavo Salcedo aún ama a Maju Mantilla? Reportera sorprende al empresario con fuerte pregunta

'Ya Toca Fest': un festival que da voz a los jóvenes

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Ciencia

En este lugar de Medio Oriente estaría el Arca de la Alianza, según arqueólogo: el objeto más sagrado de la religión judía

Sudamérica preocupa a los científicos: una anomalía se expande sobre el continente y nadie sabe hasta dónde llegará

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Policía Nacional del Perú registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana: solo el 14% confía en ellos

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025