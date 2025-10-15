Científicos descubrieron que el sonido de la voz materna tiene un impacto positivo en el desarrollo cerebral de los bebés prematuros, incluso cuando se escucha a través de grabaciones.

Así lo demostró un estudio realizado por científicos de Stanford Medicine que reveló que la exposición constante a la voz de la madre acelera la maduración de las conexiones cerebrales relacionadas con el lenguaje en estos pequeños.

Investigación se realizó a través de un capítulo del Oso Paddington

El estudio, publicado en la revista 'Frontiers in Human Neuroscience', se desarrolló en 46 bebés prematuros nacidos con más de ocho semanas de adelanto, quienes fueron hospitalizados en centros de salud asociados con Stanford Medicine en los Estados Unidos.

El equipo de especialistas en pediatría implementó una intervención sencilla, pero efectiva: grabaron a las madres leyendo un capítulo del libro El Oso Paddington en su lengua materna y reprodujeron estas grabaciones a los bebés por la noche, en intervalos de 10 minutos. Este proceso se repitió hasta completar un total de 160 minutos diarios, durante varias semanas antes de que los pequeños fueran dados de alta.

El proyecto fue dirigido por Katherine Travis, profesora en la Facultad de Medicina Weill Cornell y el Instituto Neurológico Burke; Melissa Scala, pediatra y neonatóloga en el Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford; y Heidi Feldman, profesora de Pediatría del Desarrollo y Comportamiento.

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación en bebés prematuros?

Los resultados del estudio revelaron que los bebés que escucharon las grabaciones de sus madres mostraron un desarrollo más avanzado en el fascículo arqueado izquierdo, una vía cerebral crucial para el procesamiento del lenguaje, en comparación con el grupo que no recibió esta intervención. En contraste, el fascículo arqueado derecho presentó menos cambios, lo que coincide con lo que se sabe sobre las diferencias en la especialización hemisférica del lenguaje.

Katherine Travis, principal autora del estudio, destacó la relevancia de estos hallazgos: “Esta es la primera evidencia causal de que la experiencia del habla contribuye al desarrollo cerebral a una edad tan temprana”. Por su parte, la coautora y neonatóloga Melissa Scala subrayó lo sorprendente del resultado: "Es increíble que algo tan pequeño pueda tener un efecto tan grande".

Desde un punto de vista biológico, la importancia de la voz materna en el desarrollo auditivo de los bebés está respaldada por el hecho de que el oído fetal empieza a formarse alrededor de la semana 24 de gestación. Con el avance del embarazo, el útero permite que más sonidos, incluidas las voces maternas, lleguen al feto.

Investigadores pretenden ampliar estudio

El equipo tiene planes de expandir su investigación a bebés con problemas médicos adicionales y de diseñar programas de estimulación auditiva personalizados para su implementación en las unidades neonatales. Scala está al frente de un grupo que se enfoca en modificar los sonidos del entorno hospitalario para promover el desarrollo cerebral de los bebés prematuros.

Los especialistas también aclaran que el uso de grabaciones no reemplaza la importancia de las visitas en persona y el contacto físico, como el contacto piel con piel, que también son esenciales para el desarrollo neurológico. Para los padres que no pueden estar constantemente con sus hijos durante la hospitalización, los resultados de este estudio ofrecen una opción esperanzadora.

Investigaciones anteriores ya habían demostrado que los recién nacidos a término son capaces de reconocer la voz de su madre y prefieren los sonidos de su idioma. Según los expertos, esto sugiere que la exposición a la voz materna en el útero juega un papel clave en la maduración cerebral, y replicar esa experiencia en el hospital podría ser muy beneficioso para los bebés prematuros.