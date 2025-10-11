Un grupo de paleontólogos de Argentina del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) descubrieron el primer huevo de un dinosaurio carnívoro en América del Sur. El estado de conservación de este huevo es impresionante. Los científicos compartieron el hallazgo durante su transmisión en vivo el martes 7 de octubre, en el evento 'Expedición Cretácica I'.

El objetivo del evento es llevar a cabo excavaciones en un yacimiento de Río Negro, que se cree tiene unos 70 millones de años de antigüedad, un periodo cercano al impacto del meteorito que causó la extinción de los dinosaurios más grandes.

¿A qué especie pertenecería el huevo hallado por los paleontólogos argentinos?

Los científicos relacionaron el huevo encontrado con los Bonapartenykus, un dinosaurio carnívoro que vivió en la época del Cretácico, hace más de 70 millones de años. Esta especie pertenecía a la familia de los alvarezsáuridos, con un tamaño que rondaba los 3 a 3,5 metros de largo y un peso aproximado de 70 kg.

“La anatomía de las vértebras caudales sugiere que la cola era altamente flexible, permitiendo amplios movimientos laterales, ascendentes y descendentes, lo que probablemente contribuía a su estilo de vida”, señaló Jorge Meso, becario postdoctoral del CONICET. “Nunca vimos un huevo tan bien preservado, no hay manera de describir esto”, aseguró el paleontólogo que conducía el programa y añadió que “es de un dinosaurio carnívoro”.

Científicos creyeron que huevo hallado era el de un ñandú

Al principio, los científicos pensaron que el hallazgo era un huevo de ñandú, pero la textura rocosa y los detalles ornamentales del fósil confirmaron rápidamente su verdadero origen. Las reacciones emocionadas del equipo quedaron grabadas durante una transmisión en vivo, que rápidamente se hizo viral, atrayendo la atención de miles de personas.

Este huevo destaca por su excelente conservación. Según lo explicado por los científicos durante la transmisión, el fósil presenta características externas similares a los huevos de las aves modernas, pero conserva los detalles ornamentales propios de los dinosaurios.

Desde el punto de vista paleontológico, su importancia radica en el potencial que tiene para ofrecer datos inéditos sobre la reproducción, el desarrollo y la diversidad de los dinosaurios carnívoros que habitaron la Patagonia hace unos 70 millones de años.

¿En qué consiste la 'Expedición Cretácica I'?

La 'Expedición Cretácica I' tiene como objetivo continuar con la búsqueda de fósiles que completen el trabajo iniciado hace un año, cuando el equipo descubrió una garra de dinosaurio nunca antes vista en Argentina.

Ahora, los científicos se enfocarán en encontrar los restos que faltan para poder armar el rompecabezas de este dinosaurio único, lo que les permitirá entender mejor las especies que habitaron el planeta hace 70 millones de años. Esta campaña cuenta con el apoyo de instituciones como el CONICET, la Fundación Azara y National Geographic.

Desde hace más de 20 años, el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) se dedica a realizar de manera continua actividades de búsqueda, extracción, análisis, investigación y divulgación pública sobre la paleontología en el Sur global, posicionándose como un referente destacado en este campo.