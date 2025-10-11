HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas
Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     
Ciencia

Grupo de paleontólogos descubren el primer huevo de dinosaurio carnívoro de América Latina en Argentina

Paleontólogos argentinos hallaron el primer huevo de dinosaurio carnívoro en América Latina, durante la “Expedición Cretácica I” en la provincia de Río Negro.

Paleontólogos descubrieron el primer huevo de dinosaurio carnívoro de América Latina en Argentina.
Paleontólogos descubrieron el primer huevo de dinosaurio carnívoro de América Latina en Argentina. | Vive Click

Un grupo de paleontólogos de Argentina del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) descubrieron el primer huevo de un dinosaurio carnívoro en América del Sur. El estado de conservación de este huevo es impresionante. Los científicos compartieron el hallazgo durante su transmisión en vivo el martes 7 de octubre, en el evento 'Expedición Cretácica I'.

El objetivo del evento es llevar a cabo excavaciones en un yacimiento de Río Negro, que se cree tiene unos 70 millones de años de antigüedad, un periodo cercano al impacto del meteorito que causó la extinción de los dinosaurios más grandes.

PUEDES VER: Inmunólogo peruano explica las células T, "los guardias de seguridad" del sistema inmune, que ganaron el Nobel de Medicina 2025

lr.pe

¿A qué especie pertenecería el huevo hallado por los paleontólogos argentinos?

Los científicos relacionaron el huevo encontrado con los Bonapartenykus, un dinosaurio carnívoro que vivió en la época del Cretácico, hace más de 70 millones de años. Esta especie pertenecía a la familia de los alvarezsáuridos, con un tamaño que rondaba los 3 a 3,5 metros de largo y un peso aproximado de 70 kg.

“La anatomía de las vértebras caudales sugiere que la cola era altamente flexible, permitiendo amplios movimientos laterales, ascendentes y descendentes, lo que probablemente contribuía a su estilo de vida”, señaló Jorge Meso, becario postdoctoral del CONICET. “Nunca vimos un huevo tan bien preservado, no hay manera de describir esto”, aseguró el paleontólogo que conducía el programa y añadió que “es de un dinosaurio carnívoro”.

PUEDES VER: Científicos descubren la presencia de oro en las hojas puntiagudas de un árbol muy usado en navidad

lr.pe

Científicos creyeron que huevo hallado era el de un ñandú

Al principio, los científicos pensaron que el hallazgo era un huevo de ñandú, pero la textura rocosa y los detalles ornamentales del fósil confirmaron rápidamente su verdadero origen. Las reacciones emocionadas del equipo quedaron grabadas durante una transmisión en vivo, que rápidamente se hizo viral, atrayendo la atención de miles de personas.

Este huevo destaca por su excelente conservación. Según lo explicado por los científicos durante la transmisión, el fósil presenta características externas similares a los huevos de las aves modernas, pero conserva los detalles ornamentales propios de los dinosaurios.

Desde el punto de vista paleontológico, su importancia radica en el potencial que tiene para ofrecer datos inéditos sobre la reproducción, el desarrollo y la diversidad de los dinosaurios carnívoros que habitaron la Patagonia hace unos 70 millones de años.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren en Europa un valioso tesoro con joyas y monedas detalladas de oro ocultas durante 2.500 años

lr.pe

¿En qué consiste la 'Expedición Cretácica I'?

La 'Expedición Cretácica I' tiene como objetivo continuar con la búsqueda de fósiles que completen el trabajo iniciado hace un año, cuando el equipo descubrió una garra de dinosaurio nunca antes vista en Argentina.

Ahora, los científicos se enfocarán en encontrar los restos que faltan para poder armar el rompecabezas de este dinosaurio único, lo que les permitirá entender mejor las especies que habitaron el planeta hace 70 millones de años. Esta campaña cuenta con el apoyo de instituciones como el CONICET, la Fundación Azara y National Geographic.

Desde hace más de 20 años, el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) se dedica a realizar de manera continua actividades de búsqueda, extracción, análisis, investigación y divulgación pública sobre la paleontología en el Sur global, posicionándose como un referente destacado en este campo.

Notas relacionadas
Reino Unido: Identifican al "dragón espada", una nueva especie de reptil marino prehistórico

Reino Unido: Identifican al "dragón espada", una nueva especie de reptil marino prehistórico

LEER MÁS
Ganador del Nobel de Física advierte que recortes de Donald Trump a la ciencia paralizarán investigación en EE.UU.

Ganador del Nobel de Física advierte que recortes de Donald Trump a la ciencia paralizarán investigación en EE.UU.

LEER MÁS
Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este animal estuvo congelado por 46.000 años y fue hallado vivo gracias a un proceso biológico poco común

Este animal estuvo congelado por 46.000 años y fue hallado vivo gracias a un proceso biológico poco común

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Ciencia

Reino Unido: Identifican al "dragón espada", una nueva especie de reptil marino prehistórico

China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

China quiere despedirse del plástico tradicional con una alternativa biodegradable y ultra resistente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025