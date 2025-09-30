Calendario lunar de octubre: cuándo se podrá ver la superluna y cuáles serán las fases lunares de este mes

En octubre las noches estarán iluminadas por una superluna que brillará en el cielo nocturno con más intensidad. La Luna, que estará en su punto más cercano a la Tierra, promete captar la atención de observadores y astrónomos aficionados. Además, nuestro satélite pasará por todas sus fases y ofrecerá un ciclo lunar completo para quienes disfrutan de la observación astronómica.

La primera luna llena de octubre también es conocida como Luna de Cosecha, un nombre que proviene de antiguas tradiciones agrícolas. Su luz más intensa permitía a los campesinos extender las jornadas de recolección tras la puesta del sol. Junto a su simbolismo cultural se suma el hecho de que la Luna se observará ligeramente más grande y luminosa por su cercanía a la Tierra, convirtiéndose en el evento astronómico más esperado del mes.

¿Cuándo será la superluna de octubre?

La superluna se podrá apreciar las noches del lunes 6 y 7 de octubre, cuando la Luna alcance su fase llena a las 22:48 (UTC-5), según StarWalk. En ese momento, la Luna se verá hasta un 6 % más grande y un 13 % más brillante de lo habitual debido a su cercanía con la Tierra.

La Luna de la Cosecha coincide con la época tradicional de las cosechas en el hemisferio norte. Lo más interesante es que esta será la primera de tres superlunas consecutivas en 2025, seguidas por las de noviembre y diciembre, lo que convierte a estos meses en una temporada especial para los observadores del cielo.

¿Cuáles serán las fases lunares de este mes?

Durante octubre, la Luna pasará por sus cuatro fases principales. Según los cálculos astronómicos de portales como Time and Date y observatorios especializados, las fechas son las siguientes:

Luna llena (superluna): 6 de octubre

6 de octubre Cuarto menguante: 13 de octubre

13 de octubre Luna nueva: 21 de octubre

21 de octubre Cuarto creciente: 29 de octubre

El ciclo lunar comienza con la superluna del 6 de octubre, que será el evento más destacado del mes. Tras ese momento, la Luna irá menguando hasta llegar al último cuarto el 13 de octubre, momento en que será visible como una media luna decreciente en el cielo. Posteriormente, el 21 de octubre se producirá la luna nueva, ideal para observar estrellas y planetas debido a la ausencia de brillo lunar. Finalmente, el 29 de octubre la Luna alcanzará su primer cuarto, marcando el inicio de un nuevo ciclo de fases crecientes.

¿Qué es una superluna?

La superluna es un fenómeno que se produce cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto más cercano de la órbita lunar respecto a la Tierra. Como la órbita de la Luna no es perfectamente circular, algunas lunas llenas se observan más cerca y otras más lejos. Cuando ocurre cerca del perigeo, la Luna parece un poco más grande y luminosa.

Aunque la diferencia de tamaño no es enorme para el ojo humano, sí es suficiente para que los astrónomos la clasifiquen como un evento especial. En octubre de 2025, esta superluna coincidirá con la conocida Luna de la Cosecha, y su brillo adicional será especialmente notorio en zonas con cielos despejados y poca contaminación lumínica.

Consejos para observar la luna llena

Disfrutar de la superluna no requiere instrumentos avanzados, pero sí es recomendable tener en cuenta algunos consejos prácticos. Lo primero es buscar un lugar con cielo despejado y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Un campo abierto, una playa o una zona rural son ideales para apreciar el fenómeno en su máxima expresión.

Además, se recomienda observar la Luna apenas aparezca en el horizonte, ya que en ese momento puede parecer aún más grande debido al llamado “efecto de la ilusión lunar”. Si deseas capturar fotografías, utiliza una cámara con zoom o un telescopio pequeño; incluso unos binoculares pueden revelar detalles sorprendentes en la superficie lunar, como cráteres y montañas iluminadas.