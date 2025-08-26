HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Ciencia

Científicos chinos hacen historia con el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano en estado de muerte cerebral

El hombre de 39 años mantuvo el pulmón trasplantado durante nueve días, logrando filtrar oxígeno y dióxido de carbono antes de presentar complicaciones.

China hace historia tras trasplantar un pulmón de cerdo a un humano con éxito. Foto: Composición LR
China hace historia tras trasplantar un pulmón de cerdo a un humano con éxito. Foto: Composición LR

Científicos del hospital de Guangzhou, en China, lograron por primera vez en el mundo trasplantar un pulmón de cerdo a un paciente humano que padecía muerte cerebral. El hombre, de 39 años, recibió el órgano modificado genéticamente como parte de un experimento, el cual funcionó por nueve días, hasta que su familia decidió ponerle fin.

Este avance médico representa una esperanza para el futuro de los trasplantes, al abrir la posibilidad de adaptar órganos de animales al cuerpo humano. La intervención, publicada en la revista Nature Medicine, fue desarrollada por la empresa china, Clonorgan Biotechnology, responsable de humanizar el pulmón. La compañía afirma que su objetivo es convertirse en "la fábrica de órganos del futuro".

PUEDES VER: No es el león, ni el tigre: este es el felino más letal del mundo que puede cazar más de 10 animales por noche

lr.pe

El experimento fue realizado en un paciente en una condición crítica

El paciente, un hombre de Cantón, llevaba 16 días en estado de muerte cerebral a causa de una grave hemorragia, aunque conservaba su pulmón derecho funcional. Se estima que su condición pudo influir en el desempeño del nuevo pulmón izquierdo trasplantado, de origen porcino.

El receptor logró tener el órgano durante 216 horas, donde pudo filtrar oxígeno y dióxido de carbono, desempeñando su función. No obstante, presentó edema pulmonar a las 24 horas, y sufrió rechazo inmunológico en los días 3 y 6, pero logro mantenerse estable hasta el día 9.

El encargado del experimento y líder de la investigación, el cirujano Xin Xu, subrayó que el objetivo es "crear un camino científico riguroso hacia un xenotrasplante pulmonar seguro y duradero". Según detalló, los próximos pasos incluirán más pruebas en personas en muerte cerebral y con más evaluaciones de órganos porcinos con ediciones genéticas más precisas.

Cerdos son modificados genéticamente para trasplante humano

Clonorgan Biotechnology ha utilizado la herramienta CRISPR a fin de modificar genéticamente a cerdos de la raza Bama Xiang, oriundos de una región del sur China. La empresa empleó una técnica para insertar tres genes humanos y silenciar otros tres porcinos con el fin de evitar que se rechace el órgano.

El cerdo donante, un macho de 70 kilos, fue criado en total aislamiento y en condiciones importantes de bioseguridad, para impedir su contacto con patógenos.

Los primeros trasplantes animal-humano

Esta práctica conocida como xenotrasplantes, fueron muy accidentados. El primero se desarrolló en 1906 por el cirujano francés Mathieu Jaboulay, el cual implantó un riñón de cerdo en el codo de una mujer de 48 años, sin éxito. Luego, en 1909 se trasplantó un riñón de mono al muslo de un paciente de 21 años, pero murió al segundo día. Desde esas fechas la investigación se abandonó durante décadas.

En 2022, un humano estadounidense se convirtió en el primer paciente que vivía con un corazón de cerdo latiendo en su pecho, pero murió dos meses después cuando se le detectó un polizón (citomegalovirus porcino).

Notas relacionadas
Descubren cráneo de una niña que sería la evidencia más antigua del cruce entre un Neanderthal y Homo Sapiens: vivió hace 140 mil años

Descubren cráneo de una niña que sería la evidencia más antigua del cruce entre un Neanderthal y Homo Sapiens: vivió hace 140 mil años

LEER MÁS
Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

LEER MÁS
Científicos usan hilo dental en ratones y terminan creando una posible alternativa sin agujas a las vacunas

Científicos usan hilo dental en ratones y terminan creando una posible alternativa sin agujas a las vacunas

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

LEER MÁS
Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

LEER MÁS
Descubren cráneo de una niña que sería la evidencia más antigua del cruce entre un Neanderthal y Homo Sapiens: vivió hace 140 mil años

Descubren cráneo de una niña que sería la evidencia más antigua del cruce entre un Neanderthal y Homo Sapiens: vivió hace 140 mil años

LEER MÁS
Los seres humanos vivimos en una simulación digital, asegura un científico británico de la Universidad de Portsmouth

Los seres humanos vivimos en una simulación digital, asegura un científico británico de la Universidad de Portsmouth

LEER MÁS
El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

LEER MÁS
'Cataratas de sangre' en la Antártida, esta es la explicación científica tras el fenómeno en el glaciar Taylor

'Cataratas de sangre' en la Antártida, esta es la explicación científica tras el fenómeno en el glaciar Taylor

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Ciencia

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota