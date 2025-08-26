Científicos del hospital de Guangzhou, en China, lograron por primera vez en el mundo trasplantar un pulmón de cerdo a un paciente humano que padecía muerte cerebral. El hombre, de 39 años, recibió el órgano modificado genéticamente como parte de un experimento, el cual funcionó por nueve días, hasta que su familia decidió ponerle fin.

Este avance médico representa una esperanza para el futuro de los trasplantes, al abrir la posibilidad de adaptar órganos de animales al cuerpo humano. La intervención, publicada en la revista Nature Medicine, fue desarrollada por la empresa china, Clonorgan Biotechnology, responsable de humanizar el pulmón. La compañía afirma que su objetivo es convertirse en "la fábrica de órganos del futuro".

El experimento fue realizado en un paciente en una condición crítica

El paciente, un hombre de Cantón, llevaba 16 días en estado de muerte cerebral a causa de una grave hemorragia, aunque conservaba su pulmón derecho funcional. Se estima que su condición pudo influir en el desempeño del nuevo pulmón izquierdo trasplantado, de origen porcino.

El receptor logró tener el órgano durante 216 horas, donde pudo filtrar oxígeno y dióxido de carbono, desempeñando su función. No obstante, presentó edema pulmonar a las 24 horas, y sufrió rechazo inmunológico en los días 3 y 6, pero logro mantenerse estable hasta el día 9.

El encargado del experimento y líder de la investigación, el cirujano Xin Xu, subrayó que el objetivo es "crear un camino científico riguroso hacia un xenotrasplante pulmonar seguro y duradero". Según detalló, los próximos pasos incluirán más pruebas en personas en muerte cerebral y con más evaluaciones de órganos porcinos con ediciones genéticas más precisas.

Cerdos son modificados genéticamente para trasplante humano

Clonorgan Biotechnology ha utilizado la herramienta CRISPR a fin de modificar genéticamente a cerdos de la raza Bama Xiang, oriundos de una región del sur China. La empresa empleó una técnica para insertar tres genes humanos y silenciar otros tres porcinos con el fin de evitar que se rechace el órgano.

El cerdo donante, un macho de 70 kilos, fue criado en total aislamiento y en condiciones importantes de bioseguridad, para impedir su contacto con patógenos.

Los primeros trasplantes animal-humano

Esta práctica conocida como xenotrasplantes, fueron muy accidentados. El primero se desarrolló en 1906 por el cirujano francés Mathieu Jaboulay, el cual implantó un riñón de cerdo en el codo de una mujer de 48 años, sin éxito. Luego, en 1909 se trasplantó un riñón de mono al muslo de un paciente de 21 años, pero murió al segundo día. Desde esas fechas la investigación se abandonó durante décadas.

En 2022, un humano estadounidense se convirtió en el primer paciente que vivía con un corazón de cerdo latiendo en su pecho, pero murió dos meses después cuando se le detectó un polizón (citomegalovirus porcino).