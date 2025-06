Niño con autismo en extrema pobreza necesita ayuda urgente para iniciar terapias

Raúl Alonso Durán Guerra, un niño de tan solo 11 años, vive en condiciones de extrema pobreza junto a su madre en una precaria vivienda sin techo adecuado ni acceso a servicios básicos. El caso fue dado a conocer por la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Civil Soy Autista Y Qué!

El menor padece autismo y, debido a la falta de tratamiento, presenta conductas de autoagresión: se muerde las muñecas, rompe su ropa y se causa daño constantemente. Nunca ha podido acceder a terapias especializadas ni atención médica, ya que su familia atraviesa una situación económica crítica.

En su vivienda, las calaminas oxidadas tienen huecos por donde ingresa la humedad y el frío en este crudo invierno, además de no contar con agua potable. “Un ingeniero nos ofreció construir la casa, el agua y el desagüe. Nos cobró, pero nunca hizo nada”, relató Rosbenia Guerra, madre del menor.

Asimismo, describió las difíciles condiciones en las que viven día a día: “Mi espacio es encima de la tierra, la piedra. Mi baño y mi cocina, no hay muchas cosas. Sobre todo, me falta agua porque no tengo tacho. Junto en ollas”, señaló.

La madre pide apoyo para su hijo

Actualmente, la familia necesita diversos implementos para mejorar sus condiciones de vida y, principalmente, apoyo económico para que Raúl pueda iniciar sus terapias. Entre los artículos que requieren están:

Un tanque Rotoplas para almacenar agua

Calaminas para reparar el techo

Cama, colchón, mesa y sillas

Abrigo, ropa y zapatillas

Alimentos

Apoyo económico para cubrir el tratamiento de Raúl

Raúl necesita tu ayuda

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Yape al número 922 339 868, a nombre de Rosbenia Guerra. También pueden donar víveres, ropa, implementos para el hogar o compartir esta información para que más personas puedan sumarse a la causa.