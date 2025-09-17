Dhamaris Alarcón Huamaní sueña con estudiar ingeniería aeroespacial en el MIT una vez que finalice sus estudios en el colegio Saco Oliveros. | Foto: Composición LR/ Andina/ Difusión

Dhamaris Alarcón Huamaní tiene 15 años y cursa actualmente el cuarto año de secundaria en el colegio Saco Oliveros. Es oriunda de Lima y proviene de una familia de padres ingenieros sanmarquinos. Dhamaris posee una destacada colección de medallas de oro y plata que obtuvo en torneos internacionales de astronomía, física y matemáticas. Recientemente, obtuvo una medalla de plata en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica 2025 (OLAA 2025).

En conversación con La República, Dhamaris nos cuenta sobre su meritoria trayectoria en torneos de ciencias y matemáticas, detalla su metodología de estudio para alcanzar sus objetivos y comparte las metas que se ha trazado, entre ellas, su deseo de ingresar al MIT para estudiar ingeniería aeroespacial.

¿Quién es Dhamaris Alarcón Huamaní, la prodigio peruana que busca triunfar en Estados Unidos?

Dhamaris Alarcón Huamaní es oriunda de Lima y pasó parte de su infancia en el distrito de San Juan de Miraflores. Sin embargo, debido a la distancia de su colegio y por motivos académicos, sus padres optaron por mudarse a Jesús María. Ambos son ingenieros industriales egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Desde muy pequeña —revela Dhamaris—, su madre fue su principal fuente de inspiración para despertar su interés por las ciencias.

“Siempre quiso que desarrollara mi máximo potencial. No solo en matemáticas, sino en todos los cursos de la escuela. Recuerdo que me gustaba mucho practicar con las tablas de multiplicar”. Además de la medalla de plata, Dhamaris ha obtenido medallas de oro en la Olimpiada Mundial de Física y Astronomía Copérnico, realizada en Houston, Estados Unidos; en la Olimpiada Femenina Panamericana de Matemáticas (PAGMO); y en la VII Olimpiada Mesoamericana de Física. También consiguió una medalla de plata en la Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas (EGMO).

Dhamaris Alarcón Huamaní ganó medallas de plata en la Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas y la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica 2025. Foto: Andina

No son tareas, es diversión: ¿cómo Dhamaris encontró su pasión en los problemas de ciencia?

Dhamaris Alarcón confesó que aprendió a estudiar de forma autodidacta. Relató que, cuando su madre no podía dejarla sola en casa, la llevaba con ella a la universidad, donde aprovechaba el tiempo para repasar sus lecciones. “Cuando llego a mi casa, descanso media hora después de almorzar y luego estudio. Siempre aprendo, siempre leo, y los descansos son lo raro en mi rutina. A mí me divierte; me gusta estar resolviendo problemas de geometría o astronomía. Mi vida se basa en estudiar”, afirmó.

Asimismo, Dhamaris forma parte de un grupo de estudios avanzados del colegio Saco Oliveros, en cursos como matemática, astronomía y física. En el aula, junto con sus compañeros, analiza y resuelve problemas de alta complejidad que estimulan el pensamiento científico. “Si eres muy destacado, te seleccionan para un grupo olímpico. Nos preparan para competencias internacionales”, comenta. Dhamaris tiene el mérito de ser una de las dos integrantes del grupo de astronomía de nivel avanzado.

Cuando quiere relajarse, Dhamaris dedica su tiempo libre a actividades como hacer manualidades, construir figuras de Lego, modelar en cerámica, tocar la guitarra y practicar deportes como la arquería. “También me encanta dibujar y, a veces, pintar. Me gusta escribir y leer los libros de Harry Potter”, comenta.

¿En qué universidad piensa estudiar Dhamaris Alarcón Huamaní?

Dhamaris Alarcón Huamaní sueña con estudiar ingeniería aeroespacial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). “Me gustan las matemáticas y la astronomía. Esa carrera las combina perfectamente”, declaró. El proceso para ingresar a esta prestigiosa institución no es sencillo. Según explica, el MIT valora que sus postulantes hayan participado en competencias internacionales y obtenido reconocimientos, como medallas en olimpiadas académicas. “Quiero ayudar al Perú a avanzar en el desarrollo de la ingeniería espacial”, afirmó.

Sus padres siempre le dijeron que debía estudiar en el extranjero y la apoyaron desde el primer momento en que expresó su deseo de ingresar al MIT. Además, mencionó que sus principales referentes e inspiración constante son sus propios amigos. “Son tan cercanos y parecidos a mí, que me hacen pensar que los sueños sí son posibles”, finalizó.