La increíble historia de Ann Hodges, la primera persona conocida en ser golpeada por un meteorito

Ann Hodges se convirtió en la primera y única persona en ser golpeada por un meteorito. Foto: Museo de Alabama

Una tarde cualquiera de 1954, en la tranquila ciudad de Sylacauga, Alabama, en Estados Unidos, un objeto proveniente del espacio atravesó el techo de una vivienda. Ann Hodges, una mujer que descansaba en su sofá, recibió el golpe de un meteorito directamente en su cadera.

Afortunadamente, el impacto no tuvo un resultado trágico, pero fue un hecho casi imposible de suceder. Ann se convirtió en la única persona de la que se tiene registro que fue alcanzada por una roca espacial. Setenta años después, el recuerdo de ese golpe aún genera asombro y curiosidad.

La roca proveniente del espacio rompió el techo de la vivienda en Alabama. Foto: Museo de Alabama

¿De dónde provino el meteorito?

El meteorito Sylacauga, también llamado meteorito Hodges, probablemente se desprendió del asteroide 1685 Toro, un objeto de tamaño mediano, que ha sido clasificado por la NASA como un "asteroide cercano a la Tierra", debido a la proximidad de su órbita del planeta. Su tamaño es similar al de la isla de Manhattan.

El meteorito pesaba casi 4 kilos. Foto: Museo de Alabama

Un asteroide es un objeto rocoso en el espacio que orbita alrededor del Sol. Cuando un asteroide, o un fragmento de él, entra en la atmósfera terrestre, se convierte en un meteorito. Lo que queda tras el impacto es un meteorito.

Una línea brillante vista en el cielo

En la tarde de ese 30 de noviembre, los habitantes de Sylacauga, informaron de una raya brillante en el cielo. En una época en que la amenaza de una bomba atómica y los ovnis infundían miedo en la población, no sorprendió que los residentes del pueblo comenzaran a llamar a las autoridades. Muchas personas creyeron estar presenciando un accidente aéreo.

Ann vivía en una casa en la comunidad de Oak Grove junto a su esposo. Esa tarde recibió el impacto del meteorito después de que este se estrellase contra el techo de la casa. El meteorito se estrelló a las 2:46 p.m., cuando estaba acompañada con su madre.

"Ann Hodges estaba durmiendo la siesta en el sofá de su sala, bajo una manta, lo que probablemente le salvó la vida", dijo Mary Beth Prondzinski, del Museo de Historia Natural de Alabama, en un artículo publicado en Business Insider. "El meteorito atravesó el techo de la sala, rebotó en una radio que estaba en la habitación y aterrizó en su cadera".

Su madre, que estaba en otra habitación, corrió a ayudarla al oír su grito. Después, ambas no supieron lo sucedido. "Lo único que sabía era que algo la había golpeado", dijo Prondzinski. "Encontraron el meteorito, una roca enorme, y no lograban entender cómo había llegado allí".

Los vecinos y la policía acudieron a la casa de Ann Hodges. Antes de que nos ellas se dieran cuenta, todos en el pueblo rodeaban la casa queriendo ver qué había sucedido.

Un antiguo fragmento del espacio

El meteorito pesaba alrededor de 3,8 kg. Prondzinski afirmó que el meteorito es una condrita o meteorito pétreo, compuesto de hierro y níquel. Según la revista Smithsonian, tiene una antigüedad estimada de 4.500 millones de años.

Anne Hodges quedó con un gran hematoma. Foto: Jay Leviton/The LIFE

En su ingreso a la atmósfera terrestre, el meteorito se fragmentó. Una pieza impactó en Hodges, mientras que la otra se localizó a pocos kilómetros de distancia. Un granjero descubrió el segundo fragmento mientras conducía una carreta y luego lo vendió por suficiente dinero para comprar una casa y un coche, según informó el Decatur Daily.

Un gran golpe en la cadera

Un médico y la policía acudieron a la vivienda. El alcalde y el jefe de policía descubrieron el agujero en el techo por donde se había estrellado el meteorito. Se informó que el impacto del meteorito dejó un gran hematoma del tamaño de una en la cadera de Hodges. La radio podría haberla salvado de resultar gravemente herida.

"Tenía un hematoma increíble en la cadera", cuenta Prondzinski. "La llevaron al hospital, no porque estuviera tan gravemente herida como para necesitar hospitalización, sino porque estaba muy angustiada por todo el incidente. Era una persona muy nerviosa y no le gustaba la notoriedad ni la gente que la rodeaba".

Los problemas del meteorito

Ann se hizo famosa en pocos días. Tuvo un montón de sesiones de fotos, participó en programas de televisión, hasta recibía cartas de admiradores, quienes preguntaban por la roca. El meteorito creó problemas entre Hodges y su esposo, Eugene. Su esposo quería lucrarse con el fragmento espacial, pero no logró encontrar un comprador. Finalmente, se divorciaron en 1964.

En 1972, a la edad de 52 años, Hodges murió de insuficiencia renal en un asilo de ancianos. "Ella es la única persona que ha sido impactada por un meteorito y ha vivido para contarlo. Por eso, el meteorito ha sido valuado en más de un millón de dólares", dijo Prondzinski.

Los meteoritos siempre caen en la Tierra

Cada día, nuestro planeta recibe más de 100 toneladas de polvo y fragmentos espaciales que se desintegran en silencio en la atmósfera. De hecho, la NASA calcula que, aproximadamente una vez al año, un asteroide del tamaño de un automóvil entra en la atmósfera terrestre, aunque termina por consumirse antes de alcanzar el suelo.

Aun así, el número de meteoritos que realmente caen sobre la Tierra es mucho mayor de lo que parece. Un experto explicó a Live Science que resulta imposible saber la cifra exacta, pero se estima que ocurren unas 6.100 caídas al año en todo el planeta, de las cuales cerca de 1.800 llegan a tierra firme. La gran mayoría pasan inadvertidas, salvo en contadas ocasiones en que un evento sorprendente —como el que vivió Ann Hodges— logra captar la atención del mundo.