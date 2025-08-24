HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

Robert Waldinger, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Harvard, examinó la vida de diversas personas con diferentes perfiles y de diversos contextos.

Repensar prioridades: muchas mujeres lamentan no haber vivido según sus deseos
Repensar prioridades: muchas mujeres lamentan no haber vivido según sus deseos | FreeImages

Un estudio realizado por el profesor de Harvard, Robert Waldinger, especifica en sus observaciones que las mujeres suelen expresar al llegar a los 80 años algunos arrepentimientos sobre las decisiones que dictaminaron el rumbo de sus vidas. Las afirmaciones se basan en entrevistas directas con participantes del Harvard Study of Adult Development.

El estudio longitudinal —un tipo de investigación que observa a un mismo grupo de personas o a un fenómeno a lo largo del tiempo para analizar cambios y tendencias—, mostró una propensión de las mujeres a reconocer que dedicaron gran parte de su vida a darle importancia a las opiniones ajenas y a preocuparse por ello, tanto que dejaron de lado su autenticidad y deseos personales. Además, invitó a las mujeres a que vivan de manera más genuina sus vidas.

PUEDES VER: Descubren cráneo de una niña que sería la evidencia más antigua del cruce entre un Neanderthal y Homo Sapiens: vivió hace 140 mil años

lr.pe

El mayor arrepentimiento de las mujeres cuando llegan a la vejez

“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?”, reflexionó Frida Kahlo, una artista y mujer extraordinaria. Esta cita cobra relevancia por un estudio realizado desde 1938 que arroja luz sobre cómo mujeres y hombres se arrepienten de no haber tomado decisiones alineadas con sus verdaderos sueños. En este sentido, muchas mujeres mostraron insatisfacción al repasar las decisiones que pudieron cambiar el rumbo de sus vidas y el desarrollo de sus más auténticos anhelos. El psiquiatra Robert Waldinger señala que la gran mayoría de las mujeres lamenta “no haberse permitido ser ellas mismas ni haber seguido su propio camino”. Dejarse embargar por la presión familiar o social, originó un conflicto interno en torno a la expresión de su verdadera identidad.

"Las mujeres dijeron: Ojalá no hubiera pasado tanto tiempo preocupándome por lo que pensaran los demás. Y ahí está eso. Ese tema de la autenticidad. Ojalá pudiera ser más uno mismo. Y creo que a medida que envejecemos, ciertamente lo he sentido en mi propia vida. Me siento más libre simplemente para ser yo mismo", declaró en entrevista en CNN Waldinger, quien es el cuarto director de este estudio.

PUEDES VER: Un implante cerebral permite a un hombre sentir alegría tras más de 30 años de depresión severa

lr.pe

¿Para quién vivimos?: mujeres que nos inspiran a ser libres

“La preocupación por agradar a los demás y ajustarse a las expectativas sociales genera un profundo descontento y limita el desarrollo personal. La conformidad excesiva tiende a crear vidas poco satisfactorias, donde la felicidad y la realización personal se ven comprometidas”, advierte el psiquiatra. También se resalta que la clave de una vida plena reside en ser coherente con uno mismo, sin dejarse gobernar por la mirada externa. Waldinger también considera que construir vínculos profundos y genuinos permitirá mostrarse tal cual uno es, fortalecer nuestra autoestima y proporcionar una sensación real de plenitud.

Frente a esta realidad, conviene mirar a las mujeres que rompieron esquemas y trazaron rumbos distintos. Mary Wollstonecraft, Clorinda Matto de Turner, Sor Juana Inés de la Cruz, Emily Brontë, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Frida Kahlo y un sinfín de nombres de mujeres que desafiaron los restrictivos estándares de su época son faros que nos inspiran a confrontar los miedos y voces que impiden que nuestras verdaderas aspiraciones se realicen. Y, tal vez, debemos recordar más seguido, como un mantra, las palabras de la autora inglesa, Virginia Woolf: "No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente".

