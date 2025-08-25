Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Un estudio publicado en la revista Cerebral Cortex —llamado "Cambios en la corteza visual y auditiva primaria de adultos ciegos y videntes tras 10 semanas de entrenamiento de ecolocalización basado en clics"— evidenció que la especie humana tiene una capacidad sensorial poco conocida relacionada con el eco generado por sonidos propios y que permite que las personas se orienten a nivel espacial.

Tras diez semanas de ejercicios auditivos guiados que permitieron desarrollar esta capacidad con entrenamiento, los participantes lograron orientarse espacialmente, escuchando los sonidos que ellos mismos emitían, como chasquidos con la lengua. Para el estudio, colaboraron 26 personas, entre ellas algunas con discapacidad visual y otras con buena visión.

Plasticidad cerebral en la percepción espacial: la relación entre el sonido y la visión en el cerebro

Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue la relación entre la corteza visual y el sonido de los ecos. A través de resonancias magnéticas, los científicos evidenciaron que "la corteza visual primaria se activaba al escuchar los ecos, un área que tradicionalmente procesa estímulos visuales". Este es un indicador de que una reorganización neuronal puede permitir al cerebro interpretar información auditiva como si fuera visual, permitiendo la ecolocalización, que es un sistema de orientación que también tienen algunos animales como murciélagos y delfines.

Los científicos también observaron un aumento de la materia gris en zonas relacionadas con la percepción espacial de las personas con discapacidad visual que participaron de este estudio. Tanto las personas que veían como las que no presentaron la misma capacidad para dominar esta técnica que se refuerza como una universal. "Si bien estudios previos también han abordado estas importantes cuestiones, aquí proporcionamos evidencia de las áreas sensoriales corticales más tempranas, que son fundamentales para las discusiones sobre la plasticidad y la organización cerebral", aseguran en el estudio.

Cómo aprender a ver con el oído: el poder de la ecolocalización

La ecolocalización es una habilidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano. Solo se necesita constancia y práctica a través de un entrenamiento específico. Este se basa en reconocer cómo los sonidos generados por el cuerpo rebotan en distintos objetos y superficies. Esto permite aprender a interpretar esa información para construir un mapa mental del espacio. Por ejemplo, Daniel Kish, es ciego desde pequeño. Desarrolló una avanzada técnica de ecolocalización mediante chasquidos con la lengua. Utiliza los ecos para percibir su entorno y moverse con autonomía, incluso en bicicleta o caminatas. Es conocido como "el hombre murciélago". Fundó World Access for the Blind para enseñar esta habilidad a otras personas ciegas.

La importancia de este descubrimiento radica en que representa una oportunidad para las personas con discapacidad visual, aportaría a la rehabilitación cognitiva, el entrenamiento de habilidades espaciales, y el estudio de la plasticidad cerebral. "La ecolocalización es la capacidad de percibir el entorno espacial a través de ecos sonoros (Griffin 1944), y ahora está bien documentado que las personas ciegas y videntes pueden aprender esta habilidad", afirman en el estudio de Cerebral Cortex.