Científicos de la NASA concluyen que luna de Saturno tendría condiciones para protocélulas: ingredientes claves para el origen de la vida

Científicos de la NASA concluyen que la luna Titán, de Saturno, ofrece indicios que podrían representar un avance en la búsqueda de vida en otros planetas. | Foto: Composición LR/ NASA

Científicos de la Nasa publicaron un estudio en la revista Internacional Journal of Astrobiology en el que concluyen que en Titán, una de las lunas de Saturno, podrían formarse vesículas, estructuras similares a las células. De acuerdo con Conor Nixon, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Nasa en Greenbelt: "La existencia de cualquier vesícula en Titán demostraría un aumento en el orden y la complejidad, las cuales son condiciones necesarias para el origen de la vida".

Titán es el único mundo, además de la Tierra, conocido por tener líquidos en su superficie. Sin embargo, a diferencia de nuestro planeta, sus lagos y mares no contienen agua, sino hidrocarburos líquidos como metano y etano. El estudio, titulado "A proposed mechanism for the formation of protocell-like structures on Titan", describe un proceso mediante el cual podrían formarse compartimientos celulares llamados vesículas. Según la NASA, este hallazgo representa un avance importante en la producción de precursores de células vivas (o protocélulas).

En este proceso participan moléculas conocidas como anfifílicas, capaces de autoorganizarse en forma de vesículas, con formas esféricas con doble membrada, muy parecidas a burbujas. En nuestro planeta, estas moléculas tienen una parte que repele el agua (hidrófoba) y otra que los atrae (hidrófila), lo que les permite formar vesículas en medios acuosos. Cabe destacar que, al estudiar la posible formación de estas estructuras en Titán, los investigadores tuvieron que adaptar sus hipótesis a un entorno radicalmente distinto al de la Tierra.

¿Cómo se forman las vesículas en la luna Titán de Saturno?

Aunque en Titán no exista agua líquida, la investigación sugiere que estas moléculas también podrían organizarse en sus lagos de metano y etano, impulsadas por el rocío que produce la lluvia de metano que tienen lugar en la luna de Saturno. Cuando las gotas impactan la superficie, generan salpicaduras con diminutas gotículas recubiertas por una película molecular. Al volver a hundirse, estas quedan encapsuladas en una bicapa, dando lugar a vesículas.

Gracias a misiones como Cassini-Huygens, se sabe que la luna Titán posee una atmósfera densa compuesta principalmente de nitrógeno y metano. Este último desempeña un papel semejante al del agua en la Tierra: se evapora, forma nubes y regresa como lluvia, alimentando ríos y lagos. Además, la interacción de la luz solar con los compuestos orgánicos produce una química atmosférica compleja, lo que refuerza el interés astrobiológico en este satélite.