HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      
Ciencia

Científicos de la NASA concluyen que luna de Saturno tendría condiciones para protocélulas: ingredientes claves para el origen de la vida

Estudio científico de la NASA concluye que en Titán, luna de Saturno, podrían generarse vesículas, lo que representa un avance en la producción de precursores de células vivas.

Científicos de la NASA concluyen que la luna Titán, de Saturno, ofrece indicios que podrían representar un avance en la búsqueda de vida en otros planetas.
Científicos de la NASA concluyen que la luna Titán, de Saturno, ofrece indicios que podrían representar un avance en la búsqueda de vida en otros planetas. | Foto: Composición LR/ NASA

Científicos de la Nasa publicaron un estudio en la revista Internacional Journal of Astrobiology en el que concluyen que en Titán, una de las lunas de Saturno, podrían formarse vesículas, estructuras similares a las células. De acuerdo con Conor Nixon, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Nasa en Greenbelt: "La existencia de cualquier vesícula en Titán demostraría un aumento en el orden y la complejidad, las cuales son condiciones necesarias para el origen de la vida".

Titán es el único mundo, además de la Tierra, conocido por tener líquidos en su superficie. Sin embargo, a diferencia de nuestro planeta, sus lagos y mares no contienen agua, sino hidrocarburos líquidos como metano y etano. El estudio, titulado "A proposed mechanism for the formation of protocell-like structures on Titan", describe un proceso mediante el cual podrían formarse compartimientos celulares llamados vesículas. Según la NASA, este hallazgo representa un avance importante en la producción de precursores de células vivas (o protocélulas).

En este proceso participan moléculas conocidas como anfifílicas, capaces de autoorganizarse en forma de vesículas, con formas esféricas con doble membrada, muy parecidas a burbujas. En nuestro planeta, estas moléculas tienen una parte que repele el agua (hidrófoba) y otra que los atrae (hidrófila), lo que les permite formar vesículas en medios acuosos. Cabe destacar que, al estudiar la posible formación de estas estructuras en Titán, los investigadores tuvieron que adaptar sus hipótesis a un entorno radicalmente distinto al de la Tierra.

PUEDES VER: Astronauta de la NASA captó el preciso momento cuando un "chorro gigante" conecta las nubes con la atmósfera superior: es un evento poco común

lr.pe

¿Cómo se forman las vesículas en la luna Titán de Saturno?

Aunque en Titán no exista agua líquida, la investigación sugiere que estas moléculas también podrían organizarse en sus lagos de metano y etano, impulsadas por el rocío que produce la lluvia de metano que tienen lugar en la luna de Saturno. Cuando las gotas impactan la superficie, generan salpicaduras con diminutas gotículas recubiertas por una película molecular. Al volver a hundirse, estas quedan encapsuladas en una bicapa, dando lugar a vesículas.

Gracias a misiones como Cassini-Huygens, se sabe que la luna Titán posee una atmósfera densa compuesta principalmente de nitrógeno y metano. Este último desempeña un papel semejante al del agua en la Tierra: se evapora, forma nubes y regresa como lluvia, alimentando ríos y lagos. Además, la interacción de la luz solar con los compuestos orgánicos produce una química atmosférica compleja, lo que refuerza el interés astrobiológico en este satélite.

Notas relacionadas
China desafía a la NASA con pruebas de su cohete gigante de 21 motores y 92 metros para conquistar la Luna

China desafía a la NASA con pruebas de su cohete gigante de 21 motores y 92 metros para conquistar la Luna

LEER MÁS
El reflector antena del satélite de la NASA fue desplegada en el espacio y está listo para observar los cambios de la Tierra

El reflector antena del satélite de la NASA fue desplegada en el espacio y está listo para observar los cambios de la Tierra

LEER MÁS
La NASA advierte que asteroide del tamaño de una casa se acercará a la Tierra este sábado 16 de agosto

La NASA advierte que asteroide del tamaño de una casa se acercará a la Tierra este sábado 16 de agosto

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Ciencia

El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

Un meteorito en forma de gigantesca bola de fuego cruzó Japón iluminando el cielo nocturno

Hallazgo en África cambia la historia sobre la evolución humana: nuestros ancestros vivieron en la selva tropical 100.000 años antes de lo que se creía

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota