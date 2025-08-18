Científicos del King’s College de Londres han creado una pasta dental elaborada con cabellos capaces de reparar y proteger los dientes durante los primos signos de caries. El dentífrico ofrece un método sostenible que aprovecha una proteína presente en el cabello para fortalecer el esmalte.

Los expertos descubrieron que la queratina, una proteína presente en el cabello humano, la piel y uñas, forma una densa capa mineral que imita la estructura y función del esmalte natural, protegiendo los dientes y sellando los canales nerviosos expuestos que causan sensibilidad. En el experimento se usó la lana de oveja, cuya composición es muy similar al cabello humano.

La lana de oveja fue utilizada para la pasta dental gracias a su composición similar al cabello humano. Foto: King's College

¿Cómo actúa la pasta dental con queratina?

En el estudio publicado en Advanced Healthcare Materials se descubrió que, al aplicar la proteína a la superficie dental, interactúa con los minerales presentes de forma natural en la saliva para crear una estructura cristalina similar al esmalte. Este base continúa atrayendo iones de calcio y fosfato de la saliva, allanando el camino para que con el tiempo crezca una capa similar al esmalte.

Antes (izq.) y después (der.) del tratamiento de queratina. Foto: King's College

El esmalte dental carece de células vivas, lo que significa que el cuerpo no puede regenerarlo. Una vez perdido, desaparece. Los hallazgos sobre la queratina se consideran un avance en la odontología regenerativa, un campo centrado en aprovechar los propios mecanismos de curación del cuerpo en lugar de materiales sintéticos para reparar y regenerar los tejidos dentales dañados.

¿Por qué aparecen las caries y se daña el esmalte?

El desgaste del esmalte y las caries son consecuencia de alimentos y bebidas ácidas. La higiene bucal deficiente y el envejecimiento, pueden provocar sensibilidad dental, dolor y, con el tiempo, la pérdida de piezas dentales. Si bien las pastas dentales con flúor pueden retardar el proceso, se ha demostrado que el nuevo tratamiento a base de queratina lo detiene por completo.

“La queratina ofrece una alternativa transformadora a los tratamientos dentales actuales”, afirmó Sara Gamea, autora del estudio. “No solo se obtiene de forma sostenible a partir de residuos biológicos como el cabello y la piel, sino que también elimina la necesidad de las resinas plásticas tradicionales, comúnmente utilizadas en odontología restauradora, que son tóxicas y menos duraderas. Además, la queratina tiene un aspecto mucho más natural que estos tratamientos, ya que puede asemejar mejor el color del diente original”.

¿Cuándo estará disponible la pasta dental para el público?

El equipo dice que un tratamiento de queratina podría tomar la forma de una pasta de dientes de uso diario o como un gel que podría aplicarse en el consultorio del dentista y espera que esté disponible para uso público dentro de dos o tres años.

“Estamos entrando en una era emocionante donde la biotecnología nos permite no solo tratar los síntomas, sino también restaurar la función biológica utilizando los propios materiales del cuerpo”, afirma Sherif Elsharkawy, autor principal del estudio. “Con un mayor desarrollo y las alianzas adecuadas con la industria, pronto podremos crear sonrisas más fuertes y saludables con algo tan simple como un corte de pelo”.