HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Ciencia

Los científicos quieren que usemos pastas de dentales hechas con cabellos porque pueden reparar los dientes

Los dientes se desgastan a causa de los alimentos y bebidas. Si bien el flúor retrasa el proceso, una nueva pasta dental detendría por completo el desgaste.

Una pasta dental hecha con queratina fortalecería el esmalte de los dientes. Foto: IStock
Una pasta dental hecha con queratina fortalecería el esmalte de los dientes. Foto: IStock

Científicos del King’s College de Londres han creado una pasta dental elaborada con cabellos capaces de reparar y proteger los dientes durante los primos signos de caries. El dentífrico ofrece un método sostenible que aprovecha una proteína presente en el cabello para fortalecer el esmalte.

Los expertos descubrieron que la queratina, una proteína presente en el cabello humano, la piel y uñas, forma una densa capa mineral que imita la estructura y función del esmalte natural, protegiendo los dientes y sellando los canales nerviosos expuestos que causan sensibilidad. En el experimento se usó la lana de oveja, cuya composición es muy similar al cabello humano.

La lana de oveja fue utilizada para la pasta dental gracias a su composición similar al cabello humano. Foto: King's College

La lana de oveja fue utilizada para la pasta dental gracias a su composición similar al cabello humano. Foto: King's College

PUEDES VER: Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

lr.pe

¿Cómo actúa la pasta dental con queratina?

En el estudio publicado en Advanced Healthcare Materials se descubrió que, al aplicar la proteína a la superficie dental, interactúa con los minerales presentes de forma natural en la saliva para crear una estructura cristalina similar al esmalte. Este base continúa atrayendo iones de calcio y fosfato de la saliva, allanando el camino para que con el tiempo crezca una capa similar al esmalte.

Antes (izq.) y después (der.) del tratamiento de queratina. Foto: King's College

Antes (izq.) y después (der.) del tratamiento de queratina. Foto: King's College

El esmalte dental carece de células vivas, lo que significa que el cuerpo no puede regenerarlo. Una vez perdido, desaparece. Los hallazgos sobre la queratina se consideran un avance en la odontología regenerativa, un campo centrado en aprovechar los propios mecanismos de curación del cuerpo en lugar de materiales sintéticos para reparar y regenerar los tejidos dentales dañados.

PUEDES VER: Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

lr.pe

¿Por qué aparecen las caries y se daña el esmalte?

El desgaste del esmalte y las caries son consecuencia de alimentos y bebidas ácidas. La higiene bucal deficiente y el envejecimiento, pueden provocar sensibilidad dental, dolor y, con el tiempo, la pérdida de piezas dentales. Si bien las pastas dentales con flúor pueden retardar el proceso, se ha demostrado que el nuevo tratamiento a base de queratina lo detiene por completo.

“La queratina ofrece una alternativa transformadora a los tratamientos dentales actuales”, afirmó Sara Gamea, autora del estudio. “No solo se obtiene de forma sostenible a partir de residuos biológicos como el cabello y la piel, sino que también elimina la necesidad de las resinas plásticas tradicionales, comúnmente utilizadas en odontología restauradora, que son tóxicas y menos duraderas. Además, la queratina tiene un aspecto mucho más natural que estos tratamientos, ya que puede asemejar mejor el color del diente original”.

¿Cuándo estará disponible la pasta dental para el público?

El equipo dice que un tratamiento de queratina podría tomar la forma de una pasta de dientes de uso diario o como un gel que podría aplicarse en el consultorio del dentista y espera que esté disponible para uso público dentro de dos o tres años.

“Estamos entrando en una era emocionante donde la biotecnología nos permite no solo tratar los síntomas, sino también restaurar la función biológica utilizando los propios materiales del cuerpo”, afirma Sherif Elsharkawy, autor principal del estudio. “Con un mayor desarrollo y las alianzas adecuadas con la industria, pronto podremos crear sonrisas más fuertes y saludables con algo tan simple como un corte de pelo”.

Notas relacionadas
Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

LEER MÁS
Científicos de Argentina desarrollan un estudio para detectar maltrato infantil mediante el análisis de ADN de la saliva

Científicos de Argentina desarrollan un estudio para detectar maltrato infantil mediante el análisis de ADN de la saliva

LEER MÁS
Científicos descubren en los gatos la ayuda para encontrar nuevos tratamientos contra el alzhéimer: "Es el modelo perfecto"

Científicos descubren en los gatos la ayuda para encontrar nuevos tratamientos contra el alzhéimer: "Es el modelo perfecto"

LEER MÁS
Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

Arqueólogos descubrieron que existió una civilización avanzada en la Amazonía que usaba caminos y canales hace 2.500 años

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se descubrió un tesoro de 55.000 millones de toneladas y el país celebra su valor de US$ 6 billones

Se descubrió un tesoro de 55.000 millones de toneladas y el país celebra su valor de US$ 6 billones

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Ciencia

El reflector antena del satélite de la NASA fue desplegada en el espacio y está listo para observar los cambios de la Tierra

El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

Científicos chinos construyen su turbina eólica flotante para generar 68 millones de kWh y soportará un tifón

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota