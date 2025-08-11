HOYSuscripcion LR Focus

Científicos hacen un experimento con pollos y lograron que se parezcan en algo a los dinosaurios

La manipulación de un gen en estas aves de corral permitieron que desarrollen plumas primitivas similares a las que poseían sus ancestros.


Las plumas crecían en diversas especies de dinosaurio desde hace más de 250 millones de años. Foto: Británnica
Las plumas crecían en diversas especies de dinosaurio desde hace más de 250 millones de años. Foto: Británnica

Científicos suizos ha realizado un experimento genético en pollos que permitió la aparición de plumas similares a las de los dinosaurios. Los investigadores alteraron el llamado 'Sonic Hedgehog' en el desarrollo embrionario de las aves para crear unas plumas más primitivas. El resultado fueron protoplumas simples, estructuras en forma de tubo que surgieron por primera vez en los ancestros de los dinosaurios en el Triásico Temprano, hace 250 millones de años.

A pesar del éxito del experimento, los cambios no fueron permanentes. Las aves nacieron con zonas desnudas y plumas rudimentarias, pero con el tiempo recuperaron su apariencia normal. Anteriormente, se intentó alterar el mismo gen para convertir las patas escamosas de los pollos en plumosas, pero retrasar la evolución de las plumas resultó más difícil.

Brotes de las plumas de pollos similares a las que tendrían los dinosaurios en el duodécimo día de incubación. Foto: Michel Milinkovitch

Brotes de las plumas de pollos similares a las que tendrían los dinosaurios en el duodécimo día de incubación. Foto: Michel Milinkovitch

¿Alteración de la genética en pollos?

El hecho de que los investigadores no lograran crear pollos con plumas de dinosaurio permanentes no significa que el estudio fuera un fracaso. Michel Milinkovitch, profesor de genética de la Universidad de Ginebra, demostró en su estudio publicado en PLOS Biology, la importancia del gen "Sonic Hedgehog", en la evolución de las plumas. Al alterar este gen, los investigadores lograron interrumpir temporalmente la formación de las plumas.

Modificar el gen Sonic Hedgehog puede transformar diferentes aspectos del desarrollo en los pollos. Foto: Michel Milinkovitch

Modificar el gen Sonic Hedgehog puede transformar diferentes aspectos del desarrollo en los pollos. Foto: Michel Milinkovitch

"Nuestros experimentos demuestran que, si bien una alteración transitoria en el desarrollo de las escamas de las patas puede convertirlas permanentemente en plumas, es mucho más difícil interrumpir el desarrollo de las plumas en sí", declaró Milinkovitch. "Es evidente que, a lo largo de la evolución, la red de genes que interactúan se ha vuelto extremadamente robusta, garantizando el correcto desarrollo de las plumas, incluso bajo perturbaciones genéticas o ambientales considerables", explicó.

El experimento de pollos con las plumas de dinosaurio

Las primeras plumas no eran como de las aves actuales y crecieron en forma de túbulos individuales, con forma de diminutas pajitas. Para descubrir cómo la evolución creó todo, desde el suave plumón hasta las llamativas plumas de pavo real, a partir de estos simples tubos, Milinkovitch y Cooper emplearon por primera vez una técnica llamada microscopía de fluorescencia de lámina de luz para examinar el desarrollo de las plumas de pollo en el huevo.

Las plumas comienzan a desarrollarse en los pollos embrionarios nueve días después de la puesta del huevo. Los investigadores observaron que aparecen unas manchas gruesas por todo el pollo en desarrollo. Luego desarrollan brotes de plumas, que poco a poco adquieren la forma ramificada característica de las plumas con la ayuda de la queratina, la misma proteína presente en el cabello y las uñas de los seres humanos.

¿Cuál fue el resultado final del experimento?

Para finalizar, los investigadores inyectaron un inhibidor del gen Sonic Hedgehog en los óvulos al noveno día de desarrollo para observar su evolución. En cuestión de días, el crecimiento de los brotes de plumas se vio afectado. El inhibidor también redujo el complejo patrón de ramificación que se desarrolla a medida que las plumas maduran en el embrión.

Sin embargo, para el día 17 de desarrollo, el crecimiento de las plumas se había recuperado parcialmente al desaparecer la inhibición del gen. Los pollos que eclosionaron presentaban plumas irregulares, con algunas zonas desnudas y otras donde se habían formado plumas suaves, similares al plumón, pero carecían de plumas externas. Pero para el día 49 de vida, estos pollos mudaron sus plumas y las nuevas que les nacieron se desarrollaron con normalidad.

