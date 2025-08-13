HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
USA

La controversial historia del polígrafo, el ‘detector de mentiras’ que pasó de la aceptación a ser cuestionado por científicos

El polígrafo, creado a inicios del siglo XX en EE.UU. como promesa de objetividad en investigaciones y juicios, nunca obtuvo validación científica concluyente. Su uso sigue siendo limitado y su fiabilidad, ampliamente debatida.

La creación del polígrafo se dio en el siglo XX en Estados Unidos y tomaba pulsos vitales para comprobar la honestidad del usuario.
La creación del polígrafo se dio en el siglo XX en Estados Unidos y tomaba pulsos vitales para comprobar la honestidad del usuario. | Foto: Composición LR/Historia National Geographic/The New York Times

El polígrafo, conocido como 'detector de mentiras', nació con la ambición de convertirse en una herramienta científica para determinar la veracidad de los testimonios. Desde sus primeros experimentos a finales del siglo XIX, investigadores como Hugo Münsterberg en Harvard, en EE.UU., intentaron vincular reacciones fisiológicas (cambios en la presión arterial) con la detección de engaños. Sin embargo, pronto quedó claro que no existe un patrón físico exclusivo que delate la mentira, ya que factores como estrés o ansiedad pueden generar respuestas similares.

William Moulton Marston, psicólogo y abogado, fue uno de los impulsores del método en la década de 1920, pero sus intentos de validarlo en tribunales fracasaron. En 1922, el caso James Alphonse Frye marcó un precedente: la justicia estadounidense rechazó el uso de la técnica por invadir el papel del jurado. Este rechazo inicial influyó en décadas posteriores, limitando su aceptación legal en varios países.

El uso del polígrafo fue muy debatido entre los científicos de la época. Foto: La Nación

El uso del polígrafo fue muy debatido entre los científicos de la época. Foto: La Nación

PUEDES VER: Gemini presenta Aprendizaje Guiado: la nueva herramienta de IA para mejorar tu estudio

lr.pe

Auge mediático y perfeccionamiento técnico del 'detector de mentiras'

A pesar de los reveses judiciales, el polígrafo ganó notoriedad en la policía científica estadounidense. Figuras como August Vollmer y Leonarde Keeler impulsaron modelos más portátiles y aplicaron técnicas como la Relevant/Irrelevant Technique (RIT). Keeler extendió su uso incluso al ámbito empresarial, aunque enfrentó críticas de su colega John Larson, quien llegó a lamentar haber contribuido al desarrollo del aparato por su escaso rigor.

La máquina se popularizó gracias a campañas mediáticas que la mostraban como infalible, y Marston (que más tarde crearía a Wonder Woman y su 'lazo de la verdad') aprovechó esa fama. Sin embargo, el polígrafo solo medía variables como presión arterial, sudoración y ritmo cardíaco, sin poder establecer de forma definitiva si una persona mentía o no.

PUEDES VER: Cartografía vs. geomática: Esta es la ciencia que estudia los mapas desde la Edad Media

lr.pe

Fiabilidad en debate y un legado cultural persistente

Organismos como la American Psychological Association y publicaciones científicas como Scientific American han estimado su efectividad real entre un 64% y un 85%. Incluso concediendo una tasa del 75%, en un grupo de 1.000 acusados podría arrojar hasta 180 resultados erróneos, una cifra preocupante en el contexto judicial.

Por estas limitaciones, numerosos sistemas judiciales restringieron o prohibieron su uso como prueba. Aun así, el polígrafo dejó una huella profunda en la cultura popular, apareciendo en programas de televisión, películas y novelas. Hoy, la comunidad científica coincide en que no puede considerarse un método fiable para detectar mentiras, y su historia sirve como recordatorio de los límites de la tecnología frente a la complejidad del comportamiento humano.

Notas relacionadas
Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

LEER MÁS
Cartografía vs. geomática: Esta es la ciencia que estudia los mapas desde la Edad Media

Cartografía vs. geomática: Esta es la ciencia que estudia los mapas desde la Edad Media

LEER MÁS
Especialista revela por qué los gatos naranjas suelen ser los más 'juguetones' entre todos los felinos

Especialista revela por qué los gatos naranjas suelen ser los más 'juguetones' entre todos los felinos

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

LEER MÁS
Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

LEER MÁS
¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

LEER MÁS
Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

USA

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota