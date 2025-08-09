Cuando se publica contenido en redes sociales sobre un gato naranja haciendo travesuras, los usuarios no dudan en comentar que su color es la explicación de su comportamiento 'explosivo'. Así, se pueden encontrar videos virales de 'Garfields' rompiendo objetos, mordiendo personas, consumiendo alimento de humanos o llorando de forma llamativa.

Sin embargo, no existe una relación directa entre la tonalidad de la mascota y su conducta, según Marisol León, médico veterinario de la Universidad Científica del Sur, en una entrevista para La República. Por este motivo, es incorrecto afirmar que todos los gatos naranjas se comportan de forma tan extrovertida debido a su pelaje, porque existen otros factores que determinan su forma de ser.

¿Los gatos naranjas son juguetones por su color de pelo?

Marisol León aclaró que es impreciso explicar el comportamiento de los gatos naranjas por su color de pelaje y que esta idea responde al sesgo de los dueños. En realidad, la especialista en etología clínica veterinaria indicó que su conducta responde a otra razón. "Hay una relación directa entre el comportamiento y el sexo del animal", aseguró la experta.

Foto: IA

Los gatos naranjas son mayoritariamente machos, los cuales suelen desarrollar una conducta extrovertida, intrépida y sociable. En cambio, las hembras presentan rasgos más dóciles y susceptibles. Por este motivo, surge la creencia sobre cómo se comportan los gatos naranjas en las redes sociales.

De todos modos, la etóloga apuntó que los estudios sobre la forma de ser de los gatos toman en cuenta el universo de ejemplares que se analizan. Entonces, los resultados normalmente son promedios según la muestra establecida.

¿Cómo se desarrolla el comportamiento de los gatos naranja?

La médico veterinaria resaltó que la conducta de los gatos naranjas, que se denomina temperamento, está condicionada principalmente por la recombinación genética que heredan. No obstante, el entorno también suele ser un factor importante que influye en la construcción de su comportamiento. "El temperamento también tiene un porcentaje heredado, pero el medio ambiente construye el resto", sostuvo León.

Foto: IA

Dicho esto, los dueños de gatos, así como los usuarios de redes sociales, deben conocer que es posible que se presenten excepciones. Aunque los gatos naranjas, especialmente los machos, son propensos a ser juguetones en su entorno, su comportamiento está sujeto a las experiencias de sus primeros meses de vida, según la etóloga.

¿Los gatos naranjas son una raza?

La especialista afirmó que los gatos naranjas no conforman una raza específica. En realidad, alrededor del 80% de las razas de felinos tienen la tonalidad naranja dentro de su componente genético. Por ejemplo, ejemplares de los British Shorthair, los Munchkin, los somalíes, el Siberiano y muchos más pueden presentar esta tonalidad.

Foto: IA

Por otro lado, León explicó que la actitud extrovertida y sociable de los gatos naranjas es mucho más marcada cuando se habla de felinos de raza, en comparación con los que son mestizos. "Los gatos mixtos, en general, tienen un abanico mucho más amplio de predisposición a los temperamentos", compartió la experta.