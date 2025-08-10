El hombre que vivió 100 días bajo el agua y los increíbles efectos que experimentó en su cuerpo

El Dr. Joe Dituri tuvo efectos positivos y negativos tras estar 100 días bajo el agua. | Indy100

El Dr. Joe Dituri vivió 100 días bajo el agua en 2023 en un hábitat submarino, específicamente en una habitación del hotel submarino Jules Undersea Lodge, ubicado en Key Largo, Florida. Este reto, denominado 'Neptune 100', buscó conocer los efectos en el cuerpo humano, obteniendo resultados positivos.

Encerrado en 30 metros cuadrados y teniendo que bucear 9 metros bajo el agua para llegar a este hábitat, Dituri buscaba conocer, además, cómo los seres humanos podemos adaptarnos a entornos extremos, donde el confinamiento y la aislación predominan como principales obstáculos. Esto, con la mira puesta en ser, en un futuro, seres interplanetarios.

Efectos del experimento del hombre que vivió 100 días bajo el agua

En una entrevista para WKMG News, el Dr. Dituri reveló que cree que su cuerpo se rejuveneció desde el punto de vista biológico, debido a la presencia de telómeros (secuencias repetitivas de ADN) más largos. Esta estructura, ligada a los cromosomas, está relacionada con la longevidad.

Ahora tengo 56 años. Mi edad extrínseca (biológica) era de 44 años. Cuando salí del agua, mi edad extrínseca era de 34 años", aseguró Dituri, quien, además, tras realizarse un análisis de sangre, pudo ver que todos sus marcadores de inflamación se redujeron en un 50%.

El único inconveniente experimentado por el Dr. Dituri

Uno de los inconvenientes tras realizar este experimento, según relata el propio Dr. Dituri, fue el hecho de ver cómo su estatura se redujo. A través de un video en TikTok, comentó que esta misión submarina "tuvo muchas cosas buenas, pero la mala fue que perdió casi 2 centímetros".