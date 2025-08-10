HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

El hombre que vivió 100 días bajo el agua y los increíbles efectos que experimentó en su cuerpo

En 2023, el Dr. Joe Dituri hizo el papel de 'conejillo de indias' para conocer los efectos en el cuerpo humano tras vivir 100 días bajo el agua.

El Dr. Joe Dituri tuvo efectos positivos y negativos tras estar 100 días bajo el agua.
El Dr. Joe Dituri tuvo efectos positivos y negativos tras estar 100 días bajo el agua. | Indy100

El Dr. Joe Dituri vivió 100 días bajo el agua en 2023 en un hábitat submarino, específicamente en una habitación del hotel submarino Jules Undersea Lodge, ubicado en Key Largo, Florida. Este reto, denominado 'Neptune 100', buscó conocer los efectos en el cuerpo humano, obteniendo resultados positivos.

Encerrado en 30 metros cuadrados y teniendo que bucear 9 metros bajo el agua para llegar a este hábitat, Dituri buscaba conocer, además, cómo los seres humanos podemos adaptarnos a entornos extremos, donde el confinamiento y la aislación predominan como principales obstáculos. Esto, con la mira puesta en ser, en un futuro, seres interplanetarios.

PUEDES VER: Un glaciar en Pakistán se derrite y revela el cuerpo momificado de un hombre desaparecido hace 28 años

lr.pe

Efectos del experimento del hombre que vivió 100 días bajo el agua

En una entrevista para WKMG News, el Dr. Dituri reveló que cree que su cuerpo se rejuveneció desde el punto de vista biológico, debido a la presencia de telómeros (secuencias repetitivas de ADN) más largos. Esta estructura, ligada a los cromosomas, está relacionada con la longevidad.

Ahora tengo 56 años. Mi edad extrínseca (biológica) era de 44 años. Cuando salí del agua, mi edad extrínseca era de 34 años", aseguró Dituri, quien, además, tras realizarse un análisis de sangre, pudo ver que todos sus marcadores de inflamación se redujeron en un 50%.

PUEDES VER: Donald Trump considera invitar a Zelenski a la reunión que tendrá con Vladimir Putin en Alaska, según medios

lr.pe

El único inconveniente experimentado por el Dr. Dituri

Uno de los inconvenientes tras realizar este experimento, según relata el propio Dr. Dituri, fue el hecho de ver como su estatura se redujo. A través de un vídeo en TikTok, dijo que esta misión submarina "tuvo muchas cosas buenas, pero la mala fue que perdió casi 2 centímetros".

Uno de los inconvenientes tras realizar este experimento, según relata el propio Dr. Dituri, fue el hecho de ver cómo su estatura se redujo. A través de un video en TikTok, comentó que esta misión submarina "tuvo muchas cosas buenas, pero la mala fue que perdió casi 2 centímetros".

Notas relacionadas
Vladímir Demikhov, el científico soviético que aterrorizó al mundo con experimentos reales con perros de 2 cabezas

Vladímir Demikhov, el científico soviético que aterrorizó al mundo con experimentos reales con perros de 2 cabezas

LEER MÁS
El experimento extremo del científico que vivió 63 días bajo tierra y reveló cómo el cerebro distorsiona el tiempo

El experimento extremo del científico que vivió 63 días bajo tierra y reveló cómo el cerebro distorsiona el tiempo

LEER MÁS
El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

LEER MÁS
Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

LEER MÁS
Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

LEER MÁS
Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos descubren en los perros de Chernobyl más de 390 genes únicos y casi inmunidad total al cáncer

Científicos descubren en los perros de Chernobyl más de 390 genes únicos y casi inmunidad total al cáncer

LEER MÁS
Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

LEER MÁS
El océano más vasto del universo: científicos descubrieron una reserva de agua 140 billones veces más grande que en la Tierra

El océano más vasto del universo: científicos descubrieron una reserva de agua 140 billones veces más grande que en la Tierra

LEER MÁS
El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

El joven que duró 11 días sin dormir y los terribles efectos que sufrió en el experimento real del sueño

LEER MÁS
¿Cómo es el Maine Coon, la raza de gato más grande del mundo?

¿Cómo es el Maine Coon, la raza de gato más grande del mundo?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

Ciencia

Las pesas del gimnasio contienen hasta 362 veces más bacterias que un asiento de inodoro, según estudio

Científicos lanzan miles de mosquitos sobre Hawái para salvar al ʻakekeʻe, el ave que podría extinguirse este año

Estudio revela que estar menos de 15 minutos en la naturaleza mejora el bienestar, incluso en entornos urbanos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota