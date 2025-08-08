HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD
EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     
Ciencia

El mentón, la parte del cuerpo humano que la evolución no explica y cuya función sigue siendo un misterio para la ciencia

El mentón humano, único en nuestra especie, carece de una explicación evolutiva comprobada y sigue desconcertando a la ciencia.

El mentón humano, único en su especie, sigue siendo un enigma científico. Foto: Freepik
El mentón humano, único en su especie, sigue siendo un enigma científico. Foto: Freepik

A lo largo de millones de años, la evolución ha dado forma a cada parte del cuerpo humano, desde los órganos internos hasta los rasgos más visibles. No obstante, algunas de las piezas de este complejo rompecabezas siguen sin una explicación clara.

Uno de los ejemplos más desconcertantes es el mentón. Este pequeño saliente óseo, único en nuestra especie y ausente incluso en los neandertales, ha sido objeto de diversas teorías. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado ser confirmada con evidencia concluyente.

PUEDES VER: El hongo de la “maldición de Tutankamón” que mató a 10 arqueólogos ahora podría salvar a miles de personas

lr.pe

¿Por qué el mentón humano sigue siendo un misterio para la ciencia evolutiva?

El mentón no aparece en ningún otro mamífero, lo que impide a los científicos utilizar el método de evolución convergente para determinar su función. En otros casos, este fenómeno permite comparar especies y extraer patrones claros, pero en este caso no existen puntos de referencia.

Las hipótesis son muchas: pudo haber servido para reforzar la mandíbula en combates. También para aumentar el atractivo sexual. O pudo ser simplemente un resultado de una mandíbula más pequeña tras la invención de la cocina, debido a que cuando los humanos empezamos a cocinar y procesar los alimentos, nuestras dietas se volvieron más blandas. Esto redujo la necesidad de una mandíbula grande y robusta para masticar, haciendo que la mandíbula se fuera acortando con el tiempo. Sin embargo, la falta de casos comparativos hace imposible probar de forma definitiva cualquiera de estas teorías.

PUEDES VER: Científicos identifican una nueva especie de dinosaurio marino que vivió hace 183 millones de años

lr.pe

¿Qué relación explica la ciencia entre los testículos y el mentón?

En el caso de los testículos en primates, los científicos sí pueden entender su función gracias a la evolución convergente. Se comparan especies distintas (gorilas, chimpancés, macacos, delfines) y se ve un patrón: cuanto más promiscuo es el apareamiento, más grandes son los testículos. Esto permite comprobar hipótesis y llegar a una conclusión sólida.

En el caso del mentón, no hay evolución convergente, porque ninguna otra especie lo tiene. Sin otros ejemplos para comparar, no se pueden probar las hipótesis de manera concluyente.

Notas relacionadas
Este es el país de América Latina que cuenta con dos minas de oro y plata que cambiarían la dinámica de su economía

Este es el país de América Latina que cuenta con dos minas de oro y plata que cambiarían la dinámica de su economía

LEER MÁS
El misterio del submarino que desapareció en la Antártida mientras navegaba bajo aguas desconocidas: descubrió una nueva estructura glaciar

El misterio del submarino que desapareció en la Antártida mientras navegaba bajo aguas desconocidas: descubrió una nueva estructura glaciar

LEER MÁS
Estos son los tres países de América Latina que lideran el crecimiento de la inversión extranjera

Estos son los tres países de América Latina que lideran el crecimiento de la inversión extranjera

LEER MÁS
Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

LEER MÁS
Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

LEER MÁS
Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

LEER MÁS
Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

LEER MÁS
NASA difunde espectacular panorámica de Marte que capta cielos despejados y cambios sorprendentes en el paisaje

NASA difunde espectacular panorámica de Marte que capta cielos despejados y cambios sorprendentes en el paisaje

LEER MÁS
El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

LEER MÁS
Científicos descubren un ‘superpoder’ oculto y sin explotar en los humanos que les brindaría los beneficios de la hibernación

Científicos descubren un ‘superpoder’ oculto y sin explotar en los humanos que les brindaría los beneficios de la hibernación

LEER MÁS
¿Qué tan segura es la pastilla abortiva que desata la polémica en EE. UU.?

¿Qué tan segura es la pastilla abortiva que desata la polémica en EE. UU.?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Ciencia

Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

Adiós a todo lo que conocíamos: se descubrió la estructura humana más antigua del mundo y fue construida 23.000 años antes de la Gran Pirámide

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota