A lo largo de millones de años, la evolución ha dado forma a cada parte del cuerpo humano, desde los órganos internos hasta los rasgos más visibles. No obstante, algunas de las piezas de este complejo rompecabezas siguen sin una explicación clara.

Uno de los ejemplos más desconcertantes es el mentón. Este pequeño saliente óseo, único en nuestra especie y ausente incluso en los neandertales, ha sido objeto de diversas teorías. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado ser confirmada con evidencia concluyente.

¿Por qué el mentón humano sigue siendo un misterio para la ciencia evolutiva?

El mentón no aparece en ningún otro mamífero, lo que impide a los científicos utilizar el método de evolución convergente para determinar su función. En otros casos, este fenómeno permite comparar especies y extraer patrones claros, pero en este caso no existen puntos de referencia.

Las hipótesis son muchas: pudo haber servido para reforzar la mandíbula en combates. También para aumentar el atractivo sexual. O pudo ser simplemente un resultado de una mandíbula más pequeña tras la invención de la cocina, debido a que cuando los humanos empezamos a cocinar y procesar los alimentos, nuestras dietas se volvieron más blandas. Esto redujo la necesidad de una mandíbula grande y robusta para masticar, haciendo que la mandíbula se fuera acortando con el tiempo. Sin embargo, la falta de casos comparativos hace imposible probar de forma definitiva cualquiera de estas teorías.

PUEDES VER: Científicos identifican una nueva especie de dinosaurio marino que vivió hace 183 millones de años

¿Qué relación explica la ciencia entre los testículos y el mentón?

En el caso de los testículos en primates, los científicos sí pueden entender su función gracias a la evolución convergente. Se comparan especies distintas (gorilas, chimpancés, macacos, delfines) y se ve un patrón: cuanto más promiscuo es el apareamiento, más grandes son los testículos. Esto permite comprobar hipótesis y llegar a una conclusión sólida.

En el caso del mentón, no hay evolución convergente, porque ninguna otra especie lo tiene. Sin otros ejemplos para comparar, no se pueden probar las hipótesis de manera concluyente.