HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa
Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa     Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa     Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa     
Ciencia

El hongo de la “maldición de Tutankamón” que mató a 10 arqueólogos ahora podría salvar a miles de personas

Fueron reveladas las propiedades anticancerígenas de un hongo mortal, vinculado a las muertes de quienes abrieron la tumba del rey Tutankamon hace más de 100 años.

El hongo de la tumba de Tutankamón podría ayudar a tratar ciertos tipos de cáncer. Foto: Harry Burton/The Griffith Institute
El hongo de la tumba de Tutankamón podría ayudar a tratar ciertos tipos de cáncer. Foto: Harry Burton/The Griffith Institute

Los científicos de la Universidad de Pensilvania han modificado el hongo Aspergillus flavus, cuyas esporas peligrosas son conocidas por atribuírsele la "maldición de Tutankamón". Las nuevas moléculas modificadas, denominadas asperigimicinas fueron probadas en el laboratorio, con efectos anticancerígenos en enfermedades como la leucemia.

La "maldición del faraón", tiene su historia tras la apertura de la tumba del rey Tutankamón en 1922, miembros del equipo de excavación fallecieron repentinamente. Los expertos sugirieron que antiguas esporas del hongo Aspergillus flavus podrían la causante de las muertes. En 1970, en otra expedición, se ingresó a la tumba del rey polaco Casimiro IV. En cuestión de semanas, 10 de los 12 habían muerto por el mismo hongo, cuyas toxinas pueden provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En la tumba del faraón Tutankamón se encontraron un hongo capaz de provocar infecciones.

En la tumba del faraón Tutankamón se encontraron un hongo capaz de provocar infecciones.

PUEDES VER: Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

lr.pe

¿Cómo este hongo combate la leucemia?

Las asperigimicinas, son capaces de identificar y atacar únicamente a las células cancerosas. Los investigadores descubrieron que, al modificar ciertos genes del hongo, podían activar la producción de estas sustancias y mejorar su eficacia. En pruebas, las asperigimicinas lograron eliminar células de leucemia sin afectar los tejidos sanos, lo que sugiere un tratamiento más preciso y menos tóxico que los actuales.

Una muestra de Aspergillus flavus cultivada en el Laboratorio Gao. Foto: Bella Ciervo

Una muestra de Aspergillus flavus cultivada en el Laboratorio Gao. Foto: Bella Ciervo

Estas moléculas reconocen estructuras específicas en las células malignas y las desactivan desde dentro. Al ser péptidos cíclicos, tienen una forma estable y compacta que les permite resistir la degradación y actuar con precisión. Aunque todavía están en fase experimental, los resultados iniciales son prometedores.

PUEDES VER: Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

lr.pe

¿Cómo se producen las nuevas moléculas?

La terapia en cuestión consiste en una clase de péptidos sintetizados ribosómicamente conocidos como RiPP. El nombre se refiere a cómo se produce el compuesto —por el ribosoma, una diminuta estructura celular que produce proteínas— y a su posterior modificación, en este caso, para potenciar sus propiedades anticancerígenas.

“Los hongos nos dieron la penicilina”, afirma Sherry Gao, Profesora Asociada Presidencial de Ingeniería Química y Biomolecular (CBE) y de Bioingeniería (BE) del programa Penn Compact, y autora principal de un nuevo artículo publicado en Nature Chemical Biology sobre los hallazgos. “Estos resultados demuestran que aún quedan muchos más medicamentos derivados de productos naturales por descubrir”.

Los hongos como la farmacia del futuro

Los investigadores identificaron grupos de genes similares en otros hongos, lo que sugiere que aún quedan más RiPPS fúngicos por descubrir. "Aunque solo se han encontrado unos pocos, casi todos presentan una fuerte bioactividad", afirma Qiuyue Nie, primera autora del artículo. "Esta es una región inexplorada con un enorme potencial".

El siguiente paso es probar las asperigimicinas en modelos animales, con la esperanza de algún día pasar a ensayos clínicos en humanos. "La naturaleza nos ha dado esta increíble farmacia", declara Gao. "Depende de nosotros descubrir sus secretos. Como ingenieros, nos entusiasma seguir explorando, aprendiendo de la naturaleza y utilizando ese conocimiento para diseñar mejores soluciones".

Notas relacionadas
Adiós a todo lo que conocíamos: se descubrió la estructura humana más antigua del mundo y fue construida 23.000 años antes de la Gran Pirámide

Adiós a todo lo que conocíamos: se descubrió la estructura humana más antigua del mundo y fue construida 23.000 años antes de la Gran Pirámide

LEER MÁS
Trabajadores hallan tumbas de la Cultura Chancay de 1.000 años de antigüedad en Puente Piedra mientras realizaban obras de distribución de gas

Trabajadores hallan tumbas de la Cultura Chancay de 1.000 años de antigüedad en Puente Piedra mientras realizaban obras de distribución de gas

LEER MÁS
Arqueólogos hallan restos del siglo V a.C. en el Mar Negro y amplían lo que conocemos sobre la antigua Grecia

Arqueólogos hallan restos del siglo V a.C. en el Mar Negro y amplían lo que conocemos sobre la antigua Grecia

LEER MÁS
Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

LEER MÁS
Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

LEER MÁS
Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

LEER MÁS
Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

LEER MÁS
Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Ciencia

Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

Adiós a todo lo que conocíamos: se descubrió la estructura humana más antigua del mundo y fue construida 23.000 años antes de la Gran Pirámide

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota