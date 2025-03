Horario para ver el eclipse lunar total en EE. UU: cómo seguirlo EN VIVO con la Luna de Sangre este 14 de marzo

Este evento astronómico se produce cuando la Tierra se alinea perfectamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Durante el eclipse, la luna tomará un tono rojizo debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, un fenómeno conocido como "Luna de Sangre". Este eclipse será visible en su totalidad en muchas regiones de Estados Unidos, incluyendo partes de la costa oeste, centro y sur



El fenómeno tendrá su máxima visibilidad alrededor de las 2:00 a.m. hora del este, con una duración total de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Los expertos recomiendan observar el eclipse con binoculares o telescopios para una mejor experiencia. Además, para quienes no puedan verlo en persona, se podrá seguir el evento en vivo a través de varias plataformas digitales.

Así luce la impresionante Luna de Sangre en Estados Unidos | Foto: CNN

¿Cómo ver el eclipse lunar total este 14 de marzo en Estados Unidos?



El eclipse lunar total será visible en varias zonas de EE. UU., pero la mejor vista se tendrá en la costa oeste, donde el evento será observable en su totalidad. Los expertos recomiendan buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica para disfrutar del fenómeno en su máxima expresión. Aunque no se necesita equipo especial para observar el eclipse, el uso de binoculares o telescopios mejorará la experiencia, permitiendo ver detalles como las sombras proyectadas sobre la superficie lunar.

Horario del Este: totalidad desde las 2:26 a las 3:31 am (14 de marzo)

Horario de Alaska: Totalidad desde las 22:26 hasta las 23:31 horas (13 de marzo)

Horario de Hawái: totalidad desde las 20:26 hasta las 21:31 horas (13 de marzo)

¿A qué hora ver el eclipse lunar total en California?

Inicio del eclipse penumbral: 8:57 pm PDT (13/03)

Inicio del eclipse total: 11:26 pm PDT (13/03)

Fin del eclipse total: 12:31 am PDT (14/03)

Fin del eclipse penumbral: 3 am PDT (14/03)

¿A qué hora ver el eclipse lunar total en Nueva York?

Inicio del eclipse penumbral: 11:57 pm EDT (13/03)

Inicio del eclipse total: 2:26 am EDT (14/03)

Fin del eclipse total: 3:31 am EDT (14/03)

Fin del eclipse penumbral: 6 am EDT (14/03)

¿A qué hora ver el eclipse lunar total en Florida?

Inicio del eclipse penumbral: 11:57 pm EDT (13/03)

Inicio del eclipse total: 2:26 am EDT (14/03)

Fin del eclipse total: 3:31 am EDT (14/03)

Fin del eclipse penumbral: 6 am EDT (14/03)

¿Cuál es la duración y fases del eclipse lunar total?



El eclipse lunar total comenzará alrededor de la 1:00 a.m. hora del este, con la fase penumbral, cuando la Luna entra en la sombra parcial de la Tierra. A medida que el eclipse avanza, la Luna se oscurecerá hasta alcanzar su fase total alrededor de las 2:00 a.m., cuando tomará el característico color rojo. Esta fase durará aproximadamente 1 hora y 30 minutos, antes de que la Luna comience a salir de la sombra y recupere su brillo normal hacia las 4:00 a.m.

¿Qué significa la "Luna de Sangre" y su importancia astronómica?



La "Luna de Sangre" es el nombre popular que se le da al fenómeno visual que ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la luz del Sol se filtra a través de la atmósfera de la Tierra y tiñe la superficie lunar de un color rojo. Aunque este fenómeno ha sido objeto de mitos y supersticiones a lo largo de la historia, desde un punto de vista astronómico, la Luna de Sangre es simplemente un fenómeno natural que se produce debido a la manera en que la luz solar se refracta a través de la atmósfera de nuestro planeta.