Venezolano deportado de Estados Unidos revela cómo fueron sus 15 días en Guantánamo: "No sabes si es de día, de noche"

Un venezolano deportado de Estados Unidos reveló en CNN cómo fueron sus 15 días en cárcel Guantánamo: "No sabes si es de día, de noche", dijo en CNN. El extranjero fue uno de los 177 venezolanos deportados por los agentes policiales en la nación norteamericana.

Durante 15 días, el inmigrante venezolano habría vivido en condiciones extremas, con escasa comida y aislamiento, lo que lo llevó a pensar en el suicidio en cárcel de Guantánamo, El Salvador, según comentó en CNN.

¿Quién es el venezolano deportado de Estados Unidos que reveló cómo fueron sus 15 días en Guantánamo?

José Daniel Simancas Rodríguez, un inmigrante venezolano, le contó a CNN su desgarradora experiencia tras ser deportado de Estados Unidos y trasladado a la base naval de Guantánamo. Su relato pondría escenificaría las condiciones inhumanas que enfrentarían algunos inmigrantes indocumentados en este centro de detención.



“La tortura es eso, el encierro. No estás vivo, tú estás ahí y no estás vivo, donde no sabes si es de día, de noche, no sabes en realidad el tiempo, estás comiendo mal, cada día que estás ahí te vas muriendo poquito a poco. Lloré cada día durante esos 15 días”, dijo en entrevista con CNN.

¿Qué dijo ICE sobre la detención de inmigrante venezolano en Estados?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se refirió a la detención de Simancas Rodríguez y remarcó en CNN que no "puede emitir comentarios porque hay un litigio pendiente". Sin duda, un caso complejo en contexto de las deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump.

CNN precisó que logró acceder a documentos judiciales del inmigrante venezolano, donde señalan a José Simancas de haber reingresado ilegalmente a territorio norteamericano tras haber sido expulsado en una primera ocasión. Pese a ello, el acusado lo niega.