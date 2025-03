En el glaciar Taylor, ubicado en los valles secos de McMurdo, en la Antártida, se encuentran las Cataratas de Sangre, un fenómeno natural que ha cautivado la atención de científicos durante más de un siglo. La cascada de agua salada tiene un distintivo color rojo que ha generado diversas teorías, pero fue en un estudio de la Universidad Johns Hopkins que finalmente se reveló el origen de este misterioso color.

El hallazgo —publicado en la revista Frontiers in Astronomy and Space Sciences— se realizó a través de la investigación de un equipo de científicos, quienes utilizaron avanzados microscopios electrónicos para estudiar las muestras de agua. Este descubrimiento podría tener implicaciones para la exploración de vida en otros planetas, como Marte, donde se podrían presentar fenómenos similares.

¿Por qué las Cataratas de Sangre tienen color rojo?

Las Cataratas de Sangre de la Antártida son famosas por su color rojo vibrante, que se asemeja a la sangre. Durante años, los científicos especularon sobre las causas de este fenómeno; sin embargo, el estudio realizado en 2022 identificó que la clave está en las nanoesferas de hierro presentes en las aguas del glaciar Taylor. Estas partículas microscópicas, que son ricas en hierro, reaccionan con el oxígeno, la luz solar y el calor, lo que provoca la oxidación del hierro y da lugar al color rojo.

Ken Livi, un científico del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Escuela Whiting, fue quien lideró este descubrimiento. Al observar las muestras de agua bajo un potente microscopio electrónico, identificó una gran cantidad de diminutos fragmentos de hierro, conocidos como nanoesferas. “Tan pronto como miré las imágenes del microscopio, noté que había estas pequeñas nanoesferas y que eran ricas en hierro, y tenían muchos elementos diferentes además del hierro, como silicio, calcio, aluminio y sodio”, explicó Livi.

Este hallazgo es el primero en confirmar que las nanoesferas de hierro, y no los minerales del glaciar, son las responsables del color de la 'cascada'. Foto: Alasdair Turner.

¿Qué son las nanoesferas de hierro?

Las nanoesferas de hierro son partículas extremadamente pequeñas, cuyo tamaño equivale a una centésima parte del tamaño de un glóbulo rojo humano. Estas partículas no son minerales, como se pensaba anteriormente, ya que no tienen una estructura cristalina. Su composición química única permite que, al entrar en contacto con el oxígeno y otros elementos, el hierro se oxide y cause el característico color rojo de las Cataratas de Sangre.

Este hallazgo es el primero en identificar las nanoesferas de hierro como la causa del color de la cascada. Aunque las investigaciones anteriores habían sugerido que los minerales presentes en el agua del glaciar podrían ser responsables, el análisis de las muestras ha demostrado que las nanoesferas son las responsables del fenómeno.

Hogar del glaciar Taylor, de sorprendentes afloramientos rocosos y de las Cataratas de Sangre, el valle es uno de los lugares más remotos y geológicamente exóticos del mundo. Foto: Michael Studinger/NASA.

Implicaciones para la búsqueda de vida en otros planetas

El estudio de las Cataratas de Sangre no solo resuelve el misterio de su color rojo, sino que también tiene implicaciones para la búsqueda de vida en otros planetas. El equipo de investigación, que incluyó a científicos como Jill A. Mikucki de la Universidad de Tennessee, considera que las nanoesferas podrían tener un papel importante en la comprensión de formas de vida microscópicas en ambientes extremos, similares a los de Marte.

Livi también destacó que el descubrimiento podría tener aplicaciones en la exploración espacial, al ayudar a comprender mejor cómo identificar vida en lugares inhóspitos como Marte. “¿Qué pasaría si un Mars Rover aterrizara en la Antártida? ¿Sería capaz de determinar qué estaba causando que las Cataratas de Sangre se pusieran rojas?”, planteó Livi, sugiriendo que los rover actuales podrían no estar equipados para detectar formas de vida microbianas como las presentes en las nanoesferas de hierro.