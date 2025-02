Estudio científico revela que una pirámide de Egipto fue construida con alta tecnología: clave para mover bloques

Un estudio reciente sugiere que un ascensor hidráulico pudo haber sido clave en la edificación de la pirámide más antigua de Egipto, cambiando la percepción sobre las técnicas utilizadas en la arquitectura faraónica.

La pirámide de Saqqara, construida en el siglo XXVII a.C., ha sido objeto de investigaciones durante años. Sin embargo, un equipo de expertos liderado por Xavier Landreau ha propuesto una hipótesis innovadora que podría transformar nuestra comprensión de cómo se levantaron estas majestuosas estructuras.

El estudio, titulado 'On the possible use of hydraulic force to assist with building the step pyramid of Saqqara', plantea que un sistema de ascensor hidráulico facilitó el transporte de los enormes bloques de piedra que conforman la pirámide escalonada del faraón Zoser.

Un enfoque innovador en la construcción

Según Landreau, la investigación ha revelado la existencia de una presa, una instalación de tratamiento de agua y un ascensor hidráulico que habrían sido fundamentales para la construcción de la pirámide. "Este trabajo abre una nueva línea de investigación para la comunidad científica: el uso de la energía hidráulica para construir las pirámides de Egipto", afirmó el investigador.

La pirámide de Saqqara, conocida por su diseño innovador, ha sido tradicionalmente asociada con el uso de rampas inclinadas. Sin embargo, el estudio de Landreau propone que la fuerza hidráulica podría haber sido el motor detrás de su construcción. "El agua era el combustible empleado para la construcción de la pirámide", explicó, sugiriendo que el ascensor hidráulico operaba mediante ciclos de llenado y vaciado, permitiendo que las piedras ascendieran hasta el nivel de construcción.

El estudio también menciona la supuesta presa de Gisr el-Mudi. Foto: Landreau et al./PLOS ONE/Paleotechnic.

La magnitud del desafío arquitectónico

La construcción de la pirámide escalonada de Saqqara representó un desafío monumental, requiriendo un esfuerzo masivo y una considerable cantidad de mano de obra. Se estima que se utilizaron aproximadamente 330.400 metros cúbicos de piedra, transportados a través del Nilo en barcazas. Este dato resalta la magnitud del proyecto y la logística necesaria para llevarlo a cabo.

El estudio también menciona la supuesta presa de Gisr el-Mudir, que podría haberse extendido a lo largo de dos kilómetros, con paredes de aproximadamente quince metros de ancho. Esta impresionante construcción plantea numerosas preguntas sobre las técnicas de ingeniería utilizadas en la antigüedad.

Cuestionando creencias tradicionales

En una hipótesis aún más controvertida, los investigadores sugieren que la pirámide escalonada de Saqqara podría no haber sido utilizada como un lugar de enterramiento, como se ha creído tradicionalmente. Landreau argumenta que "las paredes de las cámaras de las pirámides no muestran jeroglíficos, pinturas, grabados o dibujos que nos permitan clasificarlas". Esta afirmación invita a una reevaluación de la función de estas estructuras en la sociedad egipcia antigua.

La construcción de la pirámide escalonada de Saqqara representó un desafío monumental. Foto: Landreau et al./PLOS ONE/Paleotechnic.

El papel del río Nilo en la construcción de pirámides

Las pirámides de Egipto han fascinado al mundo durante milenios, y su construcción ha sido uno de los mayores misterios. Un estudio reciente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) destaca el papel crucial del río Nilo en la logística y la construcción de estas maravillas. Investigadores han descubierto evidencias que apuntan a un ingenioso aprovechamiento de las condiciones medioambientales en Egipto para transportar los enormes bloques de piedra necesarios.

Las pirámides de Kefrén, Menkaura y la Gran Pirámide de Guiza fueron construidas entre 2686-2160 a.C., durante la Cuarta Dinastía. La ubicación de estas estructuras en la orilla occidental del río Nilo respalda la hipótesis de que los constructores utilizaron una rama del Nilo ahora extinta, conocida como el brazo de Khufu, para facilitar el transporte de materiales de construcción.

