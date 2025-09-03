HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

USCIS anuncia nuevos requisitos para la Green Card en 2025 y elimina la obligación de presentar vacuna covid-19.

USCIS cambia requisitos de la Green Card en 2025 y elimina la vacuna covid-19 como exigencia.
USCIS cambia requisitos de la Green Card en 2025 y elimina la vacuna covid-19 como exigencia. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció nuevos requisitos para solicitar la Green Card en septiembre de 2025. Esta medida busca detectar fraudes migratorios.

La residencia permanente permite a los inmigrantes vivir y trabajar de forma legal en el país. Sin embargo, los extranjeros deberán cumplir con nuevas exigencias para obtener la Green Card.

PUEDES VER: Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen 'los días contados' en Venezuela

lr.pe

¿Cuáles son los nuevos requisitos de USCIS para obtener la Green Card en 2025?

USCIS informó que incorporó ajustes en los criterios de elegibilidad, la documentación y las entrevistas migratorias. Entre las modificaciones más relevantes para solicitar la Green Card en 2025 se encuentran:

  • Tener una petición aprobada por un patrocinador familiar o empleador
  • Presentar el Formulario I-485 (si se solicita en Estados Unidos) o el DS-260 (si se tramita desde el extranjero)
  • Contar con pasaporte vigente y documento de identidad válido
  • Presentar fotografías recientes según las normas del USCIS

Según USCIS, la medida busca garantizar que los lazos familiares en las solicitudes de residencia permanente sean auténticos y verificables. Además, se priorizarán las investigaciones de antecedentes para proteger a la población estadounidense.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció nuevos requisitos para solicitar la Green Card en septiembre de 2025. Foto: composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció nuevos requisitos para solicitar la Green Card en septiembre de 2025. Foto: composición LR

PUEDES VER: Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro 'debería estar preocupado'

lr.pe

USCIS elimina requisito para solicitar la residencia permanente

Para aliviar la carga administrativa y acelerar los procesos migratorios, la administración de Donald Trump eliminó un requisito para solicitar la residencia permanente en 2025.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que ya no es necesario presentar la prueba de vacunación contra el covid-19. Esta medida está vigente desde el 22 de enero de 2025.

A partir de ahora, los inmigrantes no deberán presentar el Formulario I-693, que contiene el Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación, para demostrar la inmunización contra el coronavirus.

Notas relacionadas
USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card si tienen esta visa en EEUU: requisitos para la residencia permanente

USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card si tienen esta visa en EEUU: requisitos para la residencia permanente

LEER MÁS
Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

LEER MÁS
Novia mexicana festeja en su boda por tener la visa estadounidense tras casarse con un 'gringo': "Así se siente que te den la Green Card"

Novia mexicana festeja en su boda por tener la visa estadounidense tras casarse con un 'gringo': "Así se siente que te den la Green Card"

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

LEER MÁS
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Brasil usará método que mide las emisiones de metano para impulsar la ganadería sostenible

Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

Canal confirmado de Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

USA

Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Caso Andrés Hurtado: Fiscalía cita a Jorge Benavides y futbolista Tiago Cantoro por presunto de lavado de activos

Obispos peruanos rechazan ley de amnistía y alertan sobre impunidad de crímenes: "Es una ley contraria a la justicia"

Carlincatura expone las contradicciones en la vacancia y prisión de Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota