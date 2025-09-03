USCIS cambia requisitos de la Green Card en 2025 y elimina la vacuna covid-19 como exigencia. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció nuevos requisitos para solicitar la Green Card en septiembre de 2025. Esta medida busca detectar fraudes migratorios.

La residencia permanente permite a los inmigrantes vivir y trabajar de forma legal en el país. Sin embargo, los extranjeros deberán cumplir con nuevas exigencias para obtener la Green Card.

¿Cuáles son los nuevos requisitos de USCIS para obtener la Green Card en 2025?

USCIS informó que incorporó ajustes en los criterios de elegibilidad, la documentación y las entrevistas migratorias. Entre las modificaciones más relevantes para solicitar la Green Card en 2025 se encuentran:

Tener una petición aprobada por un patrocinador familiar o empleador

Presentar el Formulario I-485 (si se solicita en Estados Unidos) o el DS-260 (si se tramita desde el extranjero)

Contar con pasaporte vigente y documento de identidad válido

Presentar fotografías recientes según las normas del USCIS

Según USCIS, la medida busca garantizar que los lazos familiares en las solicitudes de residencia permanente sean auténticos y verificables. Además, se priorizarán las investigaciones de antecedentes para proteger a la población estadounidense.

USCIS elimina requisito para solicitar la residencia permanente

Para aliviar la carga administrativa y acelerar los procesos migratorios, la administración de Donald Trump eliminó un requisito para solicitar la residencia permanente en 2025.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que ya no es necesario presentar la prueba de vacunación contra el covid-19. Esta medida está vigente desde el 22 de enero de 2025.

A partir de ahora, los inmigrantes no deberán presentar el Formulario I-693, que contiene el Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación, para demostrar la inmunización contra el coronavirus.