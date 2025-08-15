USCIS anuncia cambios en la Green Card: deberán cumplir este requisito para obtener la residencia permanente desde el 15 de agosto

USCIS elimina requisito de vacunación y ajusta cálculo de edad para solicitantes de Green Card. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció importantes cambios en el proceso para obtener la Green Card.

Desde el 15 de agosto de 2025, la administración Trump utilizará una nueva metodología para calcular la edad de los inmigrantes que soliciten la residencia permanente.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el gobierno de Donald Trump usará la Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA) para calcular la edad de los solicitantes que puedan superar la edad límite de 21 años durante el proceso migratorio.

Desde el 15 de agosto de 2025, se utilizará únicamente la tabla de Fechas de Acción Final del Boletín de Visas para calcular la edad de los solicitantes en proceso de obtener la Green Card.

Anteriormente, la tabla de Fechas de Presentación permitía que algunos solicitantes mantuvieran el estatus de 'menor' aunque se acercaran a los 21 años. Con este cambio, menos solicitantes calificarán para la protección de la CSPA.

USCIS elimina este requisito para solicitar la Green Card en Estados Unidos

Para aliviar la carga administrativa y acelerar los procesos migratorios, la administración Trump eliminó un requisito para solicitar la Green Card en Estados Unidos.

Según información proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se decidió eliminar el requisito de prueba de vacunación contra el covid-19. Esta medida está vigente desde el 22 de enero de 2025.

A partir de la fecha, los inmigrantes ya no necesitan presentar el Formulario I-693, conocido como Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación, para demostrar inmunización contra el coronavirus.