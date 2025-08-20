Visa EB-2 NIW permite solicitar la Green Card sin oferta de trabajo ni empleador en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes con visa EB-2 podrán obtener la Green Card.

A pesar de las deportaciones masivas, la visa EB-2 con Exención por Interés Nacional (NIW) se presenta como una alternativa segura para extranjeros que desean obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

USCIS confirma que inmigrantes con visa EB-2 podrán obtener la Green Card

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la visa EB-2 NIW (National Interest Waiver) es una subcategoría de la visa EB-2. Está destinada a profesionales altamente calificados, como científicos, investigadores, médicos, ingenieros y emprendedores.

Esta opción no requiere patrocinio de un empleador ni una oferta de trabajo. Por ello, los profesionales altamente calificados pueden acceder a esta visa y, posteriormente, solicitar la Green Card. Con la residencia permanente, los extranjeros podrán vivir legalmente en Estados Unidos.

Requisitos para solicitar la Green Card con la visa EB-2 NIW

Para ajustar el estatus migratorio y obtener la Green Card, el solicitante debe presentar cierta documentación ante USCIS. Entre los principales requisitos se encuentran:

El Formulario I-485: solicitud para ajustar el estatus migratorio

El Formulario I-140 aprobado o la notificación de recibo

Copia del pasaporte vigente, incluida la visa de no inmigrante (si aplica)

Copia del Formulario I-94 o sello de admisión del CBP

Pruebas de identificación: certificado de nacimiento, documento de identidad con foto y dos fotos tipo pasaporte

La visa EB-2 con exención por interés nacional es actualmente una de las alternativas más eficientes y accesibles para profesionales extranjeros que desean la residencia permanente.