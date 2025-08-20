USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card si tienen esta visa en EEUU: requisitos para la residencia permanente
USCIS permite obtener la Green Card con visa EB-2 NIW al presentar el Formulario I-485 y otros documentos clave.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes con visa EB-2 podrán obtener la Green Card.
A pesar de las deportaciones masivas, la visa EB-2 con Exención por Interés Nacional (NIW) se presenta como una alternativa segura para extranjeros que desean obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la visa EB-2 NIW (National Interest Waiver) es una subcategoría de la visa EB-2. Está destinada a profesionales altamente calificados, como científicos, investigadores, médicos, ingenieros y emprendedores.
Esta opción no requiere patrocinio de un empleador ni una oferta de trabajo. Por ello, los profesionales altamente calificados pueden acceder a esta visa y, posteriormente, solicitar la Green Card. Con la residencia permanente, los extranjeros podrán vivir legalmente en Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes con visa EB-2 podrán obtener la Green Card. Foto: composición LR
Requisitos para solicitar la Green Card con la visa EB-2 NIW
Para ajustar el estatus migratorio y obtener la Green Card, el solicitante debe presentar cierta documentación ante USCIS. Entre los principales requisitos se encuentran:
- El Formulario I-485: solicitud para ajustar el estatus migratorio
- El Formulario I-140 aprobado o la notificación de recibo
- Copia del pasaporte vigente, incluida la visa de no inmigrante (si aplica)
- Copia del Formulario I-94 o sello de admisión del CBP
- Pruebas de identificación: certificado de nacimiento, documento de identidad con foto y dos fotos tipo pasaporte
La visa EB-2 con exención por interés nacional es actualmente una de las alternativas más eficientes y accesibles para profesionales extranjeros que desean la residencia permanente.