HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card si tienen esta visa en EEUU: requisitos para la residencia permanente

USCIS permite obtener la Green Card con visa EB-2 NIW al presentar el Formulario I-485 y otros documentos clave.

Visa EB-2 NIW permite solicitar la Green Card sin oferta de trabajo ni empleador en Estados Unidos.
Visa EB-2 NIW permite solicitar la Green Card sin oferta de trabajo ni empleador en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes con visa EB-2 podrán obtener la Green Card.

A pesar de las deportaciones masivas, la visa EB-2 con Exención por Interés Nacional (NIW) se presenta como una alternativa segura para extranjeros que desean obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

PUEDES VER: Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: 'Los gringos están en la olla'

lr.pe

USCIS confirma que inmigrantes con visa EB-2 podrán obtener la Green Card

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la visa EB-2 NIW (National Interest Waiver) es una subcategoría de la visa EB-2. Está destinada a profesionales altamente calificados, como científicos, investigadores, médicos, ingenieros y emprendedores.

Esta opción no requiere patrocinio de un empleador ni una oferta de trabajo. Por ello, los profesionales altamente calificados pueden acceder a esta visa y, posteriormente, solicitar la Green Card. Con la residencia permanente, los extranjeros podrán vivir legalmente en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes con visa EB-2 podrán obtener la Green Card. Foto: composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes con visa EB-2 podrán obtener la Green Card. Foto: composición LR

PUEDES VER: Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

lr.pe

Requisitos para solicitar la Green Card con la visa EB-2 NIW

Para ajustar el estatus migratorio y obtener la Green Card, el solicitante debe presentar cierta documentación ante USCIS. Entre los principales requisitos se encuentran:

  • El Formulario I-485: solicitud para ajustar el estatus migratorio
  • El Formulario I-140 aprobado o la notificación de recibo
  • Copia del pasaporte vigente, incluida la visa de no inmigrante (si aplica)
  • Copia del Formulario I-94 o sello de admisión del CBP
  • Pruebas de identificación: certificado de nacimiento, documento de identidad con foto y dos fotos tipo pasaporte

La visa EB-2 con exención por interés nacional es actualmente una de las alternativas más eficientes y accesibles para profesionales extranjeros que desean la residencia permanente.

Notas relacionadas
USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

LEER MÁS
USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

LEER MÁS
Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

LEER MÁS
USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

LEER MÁS
Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

USA

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota