USA

USCIS advierte que sheriffs arrestarán a inmigrantes con antecedentes penales cuando pidan beneficios migratorios en EEUU

USCIS advierte que inmigrantes con antecedentes penales serán arrestados por sheriffs cuando soliciten la Green Card.

USCIS advierte que sheriffs arrestarán a inmigrantes con antecedentes de negligencia infantil en Estados Unidos.
USCIS advierte que sheriffs arrestarán a inmigrantes con antecedentes de negligencia infantil en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que los sheriffs pueden arrestar a los inmigrantes con antecedentes penales cuando intenten acceder a beneficios migratorios, como la Green Card.

Recientemente, se detuvo en Florida a una inmigrante de Perú que tenía una orden de arresto pendiente desde 2011 por delitos de abuso y negligencia infantil.

PUEDES VER: ICE arresta a trabajadora venezolana de Walmart que estaba a punto de casarse: la obligaron a firmar su deportación de EEUU

lr.pe

USCIS advierte que sheriffs arrestarán a inmigrantes con antecedentes penales

A través de X (antes Twitter), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que los inmigrantes con antecedentes penales serán arrestados por sheriffs si intentan solicitar la Green Card o la ciudadanía americana en Florida u otro estado del país.

El arresto de la inmigrante peruana ocurrió luego de que el presidente Donald Trump promulgara la Ley One Big Beautiful para reforzar los operativos contra los extranjeros indocumentados.

Incluso la administración Trump había anticipado la aplicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para identificar, arrestar y deportar a inmigrantes con antecedentes criminales.

USCIS advirtió que los sheriffs pueden arrestar a los inmigrantes con antecedentes penales cuando intenten acceder a beneficios migratorios, como la Green Card. Foto: composición LR

USCIS advirtió que los sheriffs pueden arrestar a los inmigrantes con antecedentes penales cuando intenten acceder a beneficios migratorios, como la Green Card. Foto: composición LR

PUEDES VER: Hombre mató a 3 personas tras maniobra de giro ilegal en carretera de EEUU: tenía licencia de conducir pese a ser indocumentado

lr.pe

USCIS y la Green Card para inmigrantes en Estados Unidos

De acuerdo con USCIS, el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS) permite que menores que hayan sufrido abuso, negligencia o abandono en Estados Unidos puedan obtener la Green Card.

Esta vía legal está diseñada para proteger a jóvenes vulnerables, como los inmigrantes indocumentados. El SIJS fue promulgado en 1990 por el Congreso de Estados Unidos y sigue ayudando a miles de menores a conseguir la residencia permanente.

