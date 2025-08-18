USCIS advierte que sheriffs arrestarán a inmigrantes con antecedentes de negligencia infantil en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que los sheriffs pueden arrestar a los inmigrantes con antecedentes penales cuando intenten acceder a beneficios migratorios, como la Green Card.

Recientemente, se detuvo en Florida a una inmigrante de Perú que tenía una orden de arresto pendiente desde 2011 por delitos de abuso y negligencia infantil.

A través de X (antes Twitter), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que los inmigrantes con antecedentes penales serán arrestados por sheriffs si intentan solicitar la Green Card o la ciudadanía americana en Florida u otro estado del país.

El arresto de la inmigrante peruana ocurrió luego de que el presidente Donald Trump promulgara la Ley One Big Beautiful para reforzar los operativos contra los extranjeros indocumentados.

Incluso la administración Trump había anticipado la aplicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para identificar, arrestar y deportar a inmigrantes con antecedentes criminales.

USCIS y la Green Card para inmigrantes en Estados Unidos

De acuerdo con USCIS, el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS) permite que menores que hayan sufrido abuso, negligencia o abandono en Estados Unidos puedan obtener la Green Card.

Esta vía legal está diseñada para proteger a jóvenes vulnerables, como los inmigrantes indocumentados. El SIJS fue promulgado en 1990 por el Congreso de Estados Unidos y sigue ayudando a miles de menores a conseguir la residencia permanente.