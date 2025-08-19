HOYSuscripcion LR Focus

USA

USCIS confirma beneficios especiales para inmigrantes que realicen trámites migratorios por internet en EEUU

Los inmigrantes podrán tener una comunicación más segura y constante tras crearse su cuenta de USCIS en la página web.

Los inmigrantes que realicen trámites por internet tendrán esenciales beneficios por USCIS en Estados Unidos.
Los inmigrantes que realicen trámites por internet tendrán esenciales beneficios por USCIS en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) siempre ha manejado dos ventanas disponibles para los inmigrantes en EE.UU. Realizar cualquier documentación por internet o en sus oficinas físicas.

Sin embargo, la agencia estadounidense compartió un listado que podrá beneficiar en gran medida a las personas que deseen realizar trámites desde la comodidad de sus casas.

lr.pe

¿Qué beneficios especiales tendrán los inmigrantes por USCIS?

Una vez que los inmigrantes decidan abrirse paso por internet para realizar distintos trámites migratorios, USCIS les responderá con beneficios que generarían una grata experiencia.

  • Podrán ingresar a su información correspondiente mediante un teléfono móvil, tableta o computadora.
  • Tener una orientación detallada al momento de completar los formularios.
  • La agencia le ahorrará cometer errores comunes que podría sufrir en persona.
  • Manejar sus propios tiempos al momento de rellenar un formulario e, incluso, poder guardar el borrador del documento en caso de no acabarlo.
  • Emitir el pago de tarifa de presentación con total facilidad y seguridad.
  • Ahorrarse largas esperas y recibir de manera inmediata la confirmación del formulario enviado.

lr.pe

USCIS permite combinar trámites en línea e impresas

Por si fuera poco, USCIS también dará la facilidad a los inmigrantes de combinar ambas vías al momento de presentar solicitudes migratorias en Estados Unidos.

"Aun si presenta su solicitud impresa, puede vincular su caso a su cuenta en línea", aseguró la agencia. Una vez realizado este procedimiento, tendrá acceso para ver el estatus e historial de su caso.

