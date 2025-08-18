USCIS Formulario I-130: ¿en cuánto tiempo se aprobaría la Petición de Familiar Extranjero para residentes de EEUU en 2025?

Así es como puedes seguir el estado de tu trámite mediante la web oficial de UCSIS. | Foto: Composición LR

Así es como puedes seguir el estado de tu trámite mediante la web oficial de UCSIS. | Foto: Composición LR

El formulario I-130 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) es uno de los más descargados y solicitados por la entidad. Ello, es debido a que es una de las formas más sencillas de solicitar una Tarjeta de Residente Permanente, o Green Card, para un familiar directo, teniendo ya la residencia legal en el país.

El trámite consiste en que una persona con residencia legal o que tenga la nacionalidad patrocine a sus padres, hermanos, hijos o cónyuge para acceder a la Green Card. Sin embargo, esta opción no es inmediata, ya que puede tardar desde los 17 meses en aprobarse. Aquí te enseñamos a hacer un seguimiento de tu trámite.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

¿Cómo puedo ver el estado del trámite del Formulario I-130?

El llenado del Formulario I-130 es solo el primer paso para conseguir la Tarjeta de Residente Permanente. Este está reservado para que el solicitante, que debe ser un residente legal de Estados Unidos, pueda solicitarla para sus familiares directos. No solo se trata de completarlo correctamente, sino de probar la relación familiar con distintos documentos, como certificados de nacimiento.

Tener toda esta documentación no necesariamente agilizará el proceso, pero sí evitará que haya demoras en la revisión o eventuales rechazos. Una vez enviado el formulario, podrás hacer un seguimiento en tiempo real en el sitio oficial de USCIS. En la parte de Tools (herramientas) deberás seleccionar la opción de verificar el status de tu caso. Ahí, se debe colocar el número de su recibo y podrá ver cómo se va desarrollando.

En esta web, podrás hacer el seguimiento de tu Formulario I-130, asegurándote de tu estado. Foto: Captura de Pantalla.

PUEDES VER: USCIS afirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

¿Qué sigue si aprueban mi formulario I-130?

En caso de que tu Formulario I-130 sea aprobado, deberá estar atento a su notificación, ya que debe seguir unos pasos con cierto límite de tiempo para continuar con el proceso. Ello incluye presentar más documentación, el pago de tarifas que regulen el status, y estar atento a cuando se puede programar una entrevista.

En caso de ser rechazado, podrá presentar una apelación en los siguientes 30 días de su notificación, presentando el Formulario I-290B. Luego, lo revisará la Oficina de Apelaciones Administrativas (AAO) de USCIS. En caso de mantenerse el rechazo, podrá llevar el caso a un tribunal federal, esperando que la decisión de la agencia pueda ser revertida.