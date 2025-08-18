HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
USA

USCIS Formulario I-130: ¿en cuánto tiempo se aprobaría la Petición de Familiar Extranjero para residentes de EEUU en 2025?

Se puede hacer un seguimiento del trámite desde la web del USCIS, y más que el proceso podría tardar más de un año.

Así es como puedes seguir el estado de tu trámite mediante la web oficial de UCSIS.
Así es como puedes seguir el estado de tu trámite mediante la web oficial de UCSIS. | Foto: Composición LR

El formulario I-130 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) es uno de los más descargados y solicitados por la entidad. Ello, es debido a que es una de las formas más sencillas de solicitar una Tarjeta de Residente Permanente, o Green Card, para un familiar directo, teniendo ya la residencia legal en el país.

El trámite consiste en que una persona con residencia legal o que tenga la nacionalidad patrocine a sus padres, hermanos, hijos o cónyuge para acceder a la Green Card. Sin embargo, esta opción no es inmediata, ya que puede tardar desde los 17 meses en aprobarse. Aquí te enseñamos a hacer un seguimiento de tu trámite.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

lr.pe

¿Cómo puedo ver el estado del trámite del Formulario I-130?

El llenado del Formulario I-130 es solo el primer paso para conseguir la Tarjeta de Residente Permanente. Este está reservado para que el solicitante, que debe ser un residente legal de Estados Unidos, pueda solicitarla para sus familiares directos. No solo se trata de completarlo correctamente, sino de probar la relación familiar con distintos documentos, como certificados de nacimiento.

Tener toda esta documentación no necesariamente agilizará el proceso, pero sí evitará que haya demoras en la revisión o eventuales rechazos. Una vez enviado el formulario, podrás hacer un seguimiento en tiempo real en el sitio oficial de USCIS. En la parte de Tools (herramientas) deberás seleccionar la opción de verificar el status de tu caso. Ahí, se debe colocar el número de su recibo y podrá ver cómo se va desarrollando.

En esta web, podrás hacer el seguimiento de tu Formulario I-130, asegurándote de tu estado. Foto: Captura de Pantalla.

En esta web, podrás hacer el seguimiento de tu Formulario I-130, asegurándote de tu estado. Foto: Captura de Pantalla.

PUEDES VER: USCIS afirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

lr.pe

¿Qué sigue si aprueban mi formulario I-130?

En caso de que tu Formulario I-130 sea aprobado, deberá estar atento a su notificación, ya que debe seguir unos pasos con cierto límite de tiempo para continuar con el proceso. Ello incluye presentar más documentación, el pago de tarifas que regulen el status, y estar atento a cuando se puede programar una entrevista.

En caso de ser rechazado, podrá presentar una apelación en los siguientes 30 días de su notificación, presentando el Formulario I-290B. Luego, lo revisará la Oficina de Apelaciones Administrativas (AAO) de USCIS. En caso de mantenerse el rechazo, podrá llevar el caso a un tribunal federal, esperando que la decisión de la agencia pueda ser revertida.

Notas relacionadas
USCIS afirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

USCIS afirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes pueden ser sentenciados hasta 210 meses de prisión si cometen este grave delito en EEUU

USCIS confirma que inmigrantes pueden ser sentenciados hasta 210 meses de prisión si cometen este grave delito en EEUU

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo buscar un empleo legal siendo inmigrante y tener el mejor CV en EEUU? USCIS comparte consejos claves

¿Cómo buscar un empleo legal siendo inmigrante y tener el mejor CV en EEUU? USCIS comparte consejos claves

LEER MÁS
USCIS afirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

USCIS afirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

LEER MÁS
En vigor la nueva ley impulsada por Kathy Hochul que impone prohibiciones y multas a conductores en Nueva York en 2025

En vigor la nueva ley impulsada por Kathy Hochul que impone prohibiciones y multas a conductores en Nueva York en 2025

LEER MÁS
Liberan a alto funcionario israelí arrestado en EEUU por presunto abuso infantil: regresó a Israel tras fianza

Liberan a alto funcionario israelí arrestado en EEUU por presunto abuso infantil: regresó a Israel tras fianza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 18 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

USA

¿Cómo buscar un empleo legal siendo inmigrante y tener el mejor CV en EEUU? USCIS comparte consejos claves

USCIS afirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

En vigor la nueva ley impulsada por Kathy Hochul que impone prohibiciones y multas a conductores en Nueva York en 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota