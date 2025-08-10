ICE captura en Orlando a exlíder paramilitar colombiano acusado de narcotráfico en EEUU y asesinar a 29 personas
La detención fue resultado de un operativo conjunto entre varias agencias federales de Estados Unidos, incluyendo HSI y el IRS.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Orlando, Florida, confirmó el 7 de agosto que capturó a Guillermo Pérez Alzate, un exlíder paramilitar colombiano de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusado de narcotráfico y participar en el asesinato de 29 personas.
La agencia federal informó que su detención estuvo a cargo de un operativo en conjunto del HSI, Operaciones de Deportación y Control de Aduanas, Protección Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el IRS y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida.
¿Quién es Guillermo Pérez Alzate?
Guillermo Pérez Alzate nació en Colombia y se convirtió en cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar vinculada a crímenes violentos y tráfico de drogas en América Latina.
De acuerdo con los informes de Interpol, las AUC fueron responsables de gran parte de la violencia en Colombia durante las décadas de los 90 y principios de los 2000, y Pérez jugó un papel crucial en las actividades ilegales por narcotráfico y homicidio múltiple.
Historial delictivo de Guillermo Pérez Alzate en Estados Unidos
Estados Unidos solicitó la extradición de Pérez Alzate en mayo de 2008. En un juicio realizado en Florida, Pérez fue condenado a 17 años de prisión por conspiración para importar y distribuir cocaína en territorio estadounidense. Durante este proceso, el exparamilitar colombiano admitió públicamente haber cometido 29 asesinatos en Colombia
En octubre de 2009, mientras cumplía su condena en la Institución Correccional McRae en Georgia, Pérez enfrentó nuevos cargos relacionados con su participación en el contrabando de cocaína.
Deportación de Guillermo Pérez Alzate
Un juez de inmigración en Orlando había dictado la deportación de Pérez, pero la medida fue aplazada. ICE y otros organismos internacionales intentaron coordinar su expulsión a Colombia, pero los procedimientos judiciales se prolongaron.
Finalmente, en 2020, el Departamento de Justicia de Interpol arrestó a Pérez en Washington, ejecutando una orden de arresto internacional que buscaba su extradición por crímenes cometidos en su país natal.