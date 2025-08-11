HOYSuscripcion LR Focus

¡Aviso! Extranjeros tendrían que responder estas preguntas en el aeropuerto para entrar a Estados Unidos

Una mujer de Honduras reveló que tuvo que responder 9 preguntas en el aeropuerto para ingresar a Estados Unidos. Las interrogantes estaban enfocadas en conocer el motivo del viaje.

Los extranjeros deben estar preparados para responder algunas preguntas al pasar por migración. Una mujer de Honduras generó gran interés entre los viajeros al compartir una experiencia divertida en redes sociales.

Según el relato de la mujer, los extranjeros tendrán que responder una serie de preguntas para ingresar a Estados Unidos. Aseguró que el proceso fue sencillo y sin complicaciones.

Extranjeros tendrían que responder estas preguntas para entrar a Estados Unidos

La mujer hondureña mencionó que un oficial de inmigración se encargaría de realizar las preguntas. Las interrogantes estarían enfocadas en conocer el motivo del viaje. Estas fueron las 9 preguntas que respondió la hondureña:

  • ¿De dónde vienes?
  • ¿Cuánto tiempo vas a estar en el país?
  • ¿Dónde te vas a alojar?
  • ¿Qué ciudades planeas visitar?
  • ¿Solo vienes a Nueva York?
  • ¿Traes frutas o vegetales?
  • ¿Tienes tabaco?
  • ¿Traes comida?
  • ¿Cuánto dinero traes contigo?

Es importante responder con claridad, porque los oficiales necesitan conocer las intenciones de los viajeros para aprobar la entrada.

Donald Trump y los US$15.000 para solicitar visa

El gobierno republicano de Donald Trump planea exigir hasta 15.000 dólares a los solicitantes de visas para ingresar a Estados Unidos en 2025.

Esta medida formará parte de un programa piloto de 12 meses que, según la administración Trump, podría afectar a los ciudadanos de países con altas tasas de permanencia ilegal y controles de seguridad deficientes.

La nueva propuesta de Donald Trump entraría en vigor 15 días después de ser publicada en el Registro Federal.

