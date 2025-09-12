Donald Trump revocaría la visa americana a extranjeros que minimicen el asesinato de Charlie Kirk. | Composición LR

El Gobierno de Donald Trump advirtió que podría revocar la visa americana a extranjeros que se pronuncien de forma negativa sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah.

"Los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos", escribió en X (antes Twitter) el vicesecretario de Estado Christopher Landau, que se autodenomina 'el quitavisas'.

La nueva advertencia del Gobierno de Donald Trump busca sancionar a los extranjeros que "elogien, racionalicen o minimicen" el asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. El presidente calificó este crimen como "atroz".

Según el vicesecretario Christopher Landau, las oficinas consulares tienen la instrucción de revocar la visa americana a los extranjeros que glorifiquen la violencia.

Un portavoz del Departamento de Estado, citado por The Guardian, respaldó la medida y afirmó que las opiniones que representen "una amenaza a la seguridad nacional" no deberían permitir la entrada ni la permanencia en Estados Unidos.

Donald Trump advirtió que podría revocar la visa americana a extranjeros que se pronuncien de forma negativa sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah. Foto: composición LR

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk fue un activista político que murió el miércoles 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah. El tiroteo ocurrió mientras el fundador de Turning Point USA participaba en la American Comeback Tour.

Kirk era conocido por rechazar la inmigración. En un evento afirmó que "la inmigración legal también es un problema" y cuestionó a políticos de origen extranjero, como el demócrata Zohran Mamdani, a quien llamó "parásito".

La cercanía con Donald Trump convirtió a Kirk en una figura central para fortalecer el movimiento MAGA entre los votantes jóvenes en Estados Unidos.